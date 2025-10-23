Cristian Castro quiere ser el padrino si Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan al altar

El cantante mexicano no ocultó su entusiasmo al ofrecerse como padrino de boda para la pareja, destacando la conexión especial que han construido y su amistad con el presentador argentino (Amor y Fuego)

Durante una entrevista reciente, Cristian Castro no ocultó su entusiasmo por la relación entre el conductor argentino Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa. El intérprete de “Azul” elogió la ternura y dedicación de la pareja, destacando la naturalidad con que ambos han conquistado al público latinoamericano.

Entre bromas, Castro comentó que le encantaría ser el padrino si la historia de amor llega al altar. Además, expresó su cariño por el Perú y por la conexión que siente con su gente, con quienes asegura compartir una afinidad profunda. Su simpatía y espontaneidad volvieron a generar titulares y revivieron el afecto que el público peruano mantiene hacia él.

Cristian Castro celebra la historia de amor de Milett y Marcelo

El artista mexicano expresó su alegría por la pareja conformada por Milett y Marcelo, resaltando el cariño mutuo que reflejan. Aseguró que ambos representan la conexión entre Perú y Argentina. (Amor y Fuego)

Cristian Castro volvió a captar la atención del público tras referirse con entusiasmo a la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. En un encuentro con la prensa, el cantante mexicano elogió la autenticidad de la pareja, resaltando la forma en que ambos han construido una relación sólida a la vista de todos.

“Qué bueno. La verdad que Milett ha dado una sorpresa muy linda. Es una mujer tierna, me parece una mujer dedicada con Marcelo, que es un gran amigo”, comentó sonriendo, visiblemente encantado con la complicidad entre ellos. Para Castro, Tinelli es una de las figuras más destacadas de la televisión argentina, un profesional que ha sabido ganarse también el cariño del público peruano.

El intérprete no dudó en manifestar su aprecio por el vínculo de ambos, destacando que su relación trasciende las pantallas. “Me gusta mucho esa pareja. Creo que han estado dando mucho que hablar. Qué bueno que Marcelo se está involucrando más y más y ya también forma parte de la familia peruana”, añadió.

Con su tono espontáneo y divertido, Castro volvió a dejar claro por qué es uno de los artistas más queridos del mundo hispano. “Me encanta Marcelo. Es un original, es de lo mejor que hay en Argentina. Y Milett la verdad qué bueno que lo está llevando muy bien esa relación. Muchas felicidades a los dos”, expresó con una sonrisa cómplice, dejando ver su afecto por la pareja y su gusto por el amor verdadero.

Una broma que desató risas

Con su característico sentido del humor, el cantante mexicano bromeó diciendo que solo perdonará a la pareja si lo incluyen como padrino de su boda, provocando carcajadas en el público y la prensa. (Instagram)

La charla tomó un tono más distendido cuando el periodista le preguntó si veía posible un matrimonio entre la modelo peruana y el conductor argentino. Con su humor característico, el cantante respondió entre risas que le encantaría ser parte de la ceremonia.

“Yo quisiera ser el padrino de... ¿no? Me tiene que invitar Marcelo, porque si no, me enojo”, bromeó Castro, provocando carcajadas en el set. Su respuesta fue interpretada como una muestra de afecto y camaradería hacia Tinelli, a quien considera un amigo y un referente de la televisión latinoamericana.

La ocurrencia no pasó desapercibida en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas compartieron el clip con mensajes de cariño. Algunos celebraron la simpatía del mexicano, mientras otros imaginaron el hipotético enlace con Castro como padrino, lo que convirtió la entrevista en uno de los temas más comentados del día.

Cristian Castro, conocido por su espontaneidad y por no rehuir las bromas en público, ha hecho de su naturalidad una marca personal. Sus comentarios suelen combinar humor y ternura, generando titulares que refuerzan su imagen cercana y empática. En esta ocasión, su reacción ante la pregunta matrimonial volvió a confirmar esa esencia.

Más allá de la broma, el intérprete de “Por amarte así” demostró una vez más su conexión con el público peruano y su admiración por las figuras del espectáculo latino. Sus palabras reflejaron un cariño sincero, no solo hacia Tinelli y Figueroa, sino también hacia la cultura y el público del Perú.

El vínculo de Cristian Castro con el Perú

El cantante recordó con emoción el cariño del público peruano, con el que mantiene una relación cercana. Dijo sentirse en casa cada vez que visita Lima y elogió la calidez del país. (Instagram)

No es la primera vez que el cantante expresa su aprecio por el país andino. En diversas ocasiones, Cristian Castro ha mencionado el cariño que recibe del público peruano y su deseo de establecer un lazo más cercano con el país.

“Perú me ha dado tanto cariño que ya estoy pensando seriamente en vivir allá. Es un país maravilloso, con gente muy cálida”, afirmó recientemente en una entrevista. Además, recordó con emoción sus colaboraciones con artistas peruanos y su admiración por figuras como Gian Marco y Jaime Bayly, a quienes considera representantes del talento y la sensibilidad del Perú.

Castro aseguró que cada vez que visita Lima se siente como en casa. Su humor, su estilo y su forma de interactuar con la gente le han permitido ganarse un lugar especial en el corazón del público peruano. “El peruano tiene una energía distinta, es amable, generoso, y me encanta esa alegría que tiene. Siempre me han recibido con los brazos abiertos”, dijo.