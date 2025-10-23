Las indirectas entre Melissa Klug y Jesús Barco tras su ruptura: “Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda”

Magaly Medina interpreta los mensajes de Melissa Klug y Jesús Barco en redes: “La vida continúa, pero el amor ya no es lo mejor que les pasa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En la última edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina volvió a referirse a la situación sentimental de Melissa Klug y Jesús Barco, quienes —según las declaraciones de la empresaria— se encuentran separados desde hace un tiempo. La conductora analizó los recientes mensajes publicados por ambos en redes sociales, donde al parecer se comunican a través de indirectas, evidenciando que la relación, marcada por altibajos, estaría definitivamente rota.

“Bueno, vamos a empezar porque hay una especie de comunicación que hay que leer entre líneas”, dijo Magaly al iniciar su comentario. “Cuando dos personas, como en este caso Melissa Klug y Jesús Barco, están ya, como ella misma lo dijo, separados, las comunicaciones parecen ser solo a través de indirectas en sus redes sociales”, añadió con su característico tono de observadora aguda.

Durante el programa, la periodista presentó una publicación reciente del futbolista, en la que se podía leer el mensaje: “Suéñalo, planéalo, hazlo”. Para Medina, estas palabras tienen una clara intención. “O sea, como quien dice: la vida continúa, sigue. Estoy soñando cosas, estoy planeando y lo voy a hacer”, explicó. “Como dando vuelta a la página y en un mensaje lleno de positivismo”, interpretó la conductora, sugiriendo que Barco estaría enfocado en recomenzar su vida personal y profesional, dejando atrás su historia con la empresaria chalaca.

Melissa Klug y Jesús Barco se lanzan indirectas tras su separación, según Magaly Medina: “Las comunicaciones solo son por redes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Melissa Klug cree en volver a encontrar el amor

Sin embargo, el análisis no quedó ahí. Magaly también se detuvo en los mensajes de Melissa Klug, quien —fiel a su estilo— compartió en sus historias reflexiones que muchos interpretaron como respuestas emocionales al futbolista.

“Ella está con sus mensajes que ha sacado de otras páginas, donde se escuchan voces que supongo coinciden con su pensamiento en estos momentos”, señaló Medina mientras en pantalla se reproducía uno de los clips compartidos por la “Blanca de Chucuito”.

En uno de ellos se escuchaba una voz diciendo: “No se puede cambiar, solamente podemos aprender de eso. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea tu problema. De todas las opciones, el amor siempre va a ser la mejor, créeme. Nunca olviden lo que dice la canción.”

A continuación, otra frase añadía: “Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. ”Melissa acompañó estas reflexiones con un texto propio: “Ya son solo dos meses para que termine el 2025 y recibir el 2026”, un mensaje que, según presentadora, refleja una mirada nostálgica y a la vez esperanzada.

Melissa Klug y Jesús Barco se lanzan indirectas tras su separación, según Magaly Medina: “Las comunicaciones solo son por redes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Bueno, su mensaje es así, algo como: no importa lo que pase, el amor siempre será lo mejor. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ella todavía está dejando en duda porque es cierto, nunca nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero creo que en una relación como la de ella, ella ya debería tener bien claro lo que va a pasar mañana”, comentó la conductora con ironía.

Medina sostuvo que, pese al tono romántico y reflexivo del mensaje de Melissa, sus palabras podrían aludir a un nuevo comienzo sentimental, más que a un intento de reconciliación con Barco. “Es cierto, el amor siempre será lo mejor que nos pase, pero creo que en la relación de Barco y ella, ya el amor no será lo mejor que les pase. Ella estará hablando tal vez de un nuevo amor que encuentre en la vida, porque si uno se te va, se supone que otro llegará en cualquier momento. Así que supongo que a eso se referirá, ¿no?”, reflexionó.

La periodista también resaltó la diferencia en el tono de los mensajes de ambos: mientras Barco proyecta una actitud de avance, Klug parece anclada en una mezcla de nostalgia y resignación, evocando el valor del amor pese al dolor. Esa lectura, según Magaly, demuestra que cada uno está procesando la ruptura a su manera, pero que ambos utilizan las redes como canal indirecto para expresar lo que no se dicen directamente.

Melissa Klug y Jesús Barco se lanzan indirectas tras su separación, según Magaly Medina: “Las comunicaciones solo son por redes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme