Perú

Las indirectas entre Melissa Klug y Jesús Barco tras su ruptura: “Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda”

Los recientes mensajes en redes sociales de la expareja reavivaron las especulaciones sobre su ruptura definitiva, y Magaly no dudó en leerlos “entre líneas”

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina interpreta los mensajes de Melissa Klug y Jesús Barco en redes: “La vida continúa, pero el amor ya no es lo mejor que les pasa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En la última edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina volvió a referirse a la situación sentimental de Melissa Klug y Jesús Barco, quienes —según las declaraciones de la empresaria— se encuentran separados desde hace un tiempo. La conductora analizó los recientes mensajes publicados por ambos en redes sociales, donde al parecer se comunican a través de indirectas, evidenciando que la relación, marcada por altibajos, estaría definitivamente rota.

“Bueno, vamos a empezar porque hay una especie de comunicación que hay que leer entre líneas”, dijo Magaly al iniciar su comentario. “Cuando dos personas, como en este caso Melissa Klug y Jesús Barco, están ya, como ella misma lo dijo, separados, las comunicaciones parecen ser solo a través de indirectas en sus redes sociales”, añadió con su característico tono de observadora aguda.

Durante el programa, la periodista presentó una publicación reciente del futbolista, en la que se podía leer el mensaje: “Suéñalo, planéalo, hazlo”. Para Medina, estas palabras tienen una clara intención. “O sea, como quien dice: la vida continúa, sigue. Estoy soñando cosas, estoy planeando y lo voy a hacer”, explicó. “Como dando vuelta a la página y en un mensaje lleno de positivismo”, interpretó la conductora, sugiriendo que Barco estaría enfocado en recomenzar su vida personal y profesional, dejando atrás su historia con la empresaria chalaca.

Melissa Klug y Jesús Barco
Melissa Klug y Jesús Barco se lanzan indirectas tras su separación, según Magaly Medina: “Las comunicaciones solo son por redes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Melissa Klug cree en volver a encontrar el amor

Sin embargo, el análisis no quedó ahí. Magaly también se detuvo en los mensajes de Melissa Klug, quien —fiel a su estilo— compartió en sus historias reflexiones que muchos interpretaron como respuestas emocionales al futbolista.

“Ella está con sus mensajes que ha sacado de otras páginas, donde se escuchan voces que supongo coinciden con su pensamiento en estos momentos”, señaló Medina mientras en pantalla se reproducía uno de los clips compartidos por la “Blanca de Chucuito”.

En uno de ellos se escuchaba una voz diciendo: “No se puede cambiar, solamente podemos aprender de eso. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea tu problema. De todas las opciones, el amor siempre va a ser la mejor, créeme. Nunca olviden lo que dice la canción.”

A continuación, otra frase añadía: “Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. ”Melissa acompañó estas reflexiones con un texto propio: “Ya son solo dos meses para que termine el 2025 y recibir el 2026”, un mensaje que, según presentadora, refleja una mirada nostálgica y a la vez esperanzada.

Melissa Klug y Jesús Barco
Melissa Klug y Jesús Barco se lanzan indirectas tras su separación, según Magaly Medina: “Las comunicaciones solo son por redes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Bueno, su mensaje es así, algo como: no importa lo que pase, el amor siempre será lo mejor. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ella todavía está dejando en duda porque es cierto, nunca nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero creo que en una relación como la de ella, ella ya debería tener bien claro lo que va a pasar mañana”, comentó la conductora con ironía.

Medina sostuvo que, pese al tono romántico y reflexivo del mensaje de Melissa, sus palabras podrían aludir a un nuevo comienzo sentimental, más que a un intento de reconciliación con Barco. “Es cierto, el amor siempre será lo mejor que nos pase, pero creo que en la relación de Barco y ella, ya el amor no será lo mejor que les pase. Ella estará hablando tal vez de un nuevo amor que encuentre en la vida, porque si uno se te va, se supone que otro llegará en cualquier momento. Así que supongo que a eso se referirá, ¿no?”, reflexionó.

La periodista también resaltó la diferencia en el tono de los mensajes de ambos: mientras Barco proyecta una actitud de avance, Klug parece anclada en una mezcla de nostalgia y resignación, evocando el valor del amor pese al dolor. Esa lectura, según Magaly, demuestra que cada uno está procesando la ruptura a su manera, pero que ambos utilizan las redes como canal indirecto para expresar lo que no se dicen directamente.

Melissa Klug y Jesús Barco
Melissa Klug y Jesús Barco se lanzan indirectas tras su separación, según Magaly Medina: “Las comunicaciones solo son por redes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Temas Relacionados

Melissa KlugJesús BarcoMagaly Tv La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Magaly Medina se burla del discurso de Gisela Valcárcel en la CCL: “Le regalo una chela a quien la traduzca”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ ironizó sobre la presentación de Gisela Valcárcel en un encuentro de emprendimiento, donde la figura de América TV aconsejó a los jóvenes “huir de las redes sociales”. Medina no solo criticó su mensaje, sino también su look y forma de expresarse

Magaly Medina se burla del

Suheyn Cipriani llora ante el rechazo familiar y Magaly Medina se solidariza: “No te avergüences de tu verdad, libérate de esa gente”

La conductora expresó su apoyo a la modelo luego de que revelara entre lágrimas que una tía le pidió salir del chat familiar por contar su historia de abuso en televisión. Magaly le aconsejó cortar lazos con parientes que no aportan a su paz emocional

Suheyn Cipriani llora ante el

Jackson Mora se defiende tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano como banda criminal: “Esto es fraudulento”

El documento presentado ante la Fiscalía incluye acusaciones por banda criminal, coacción y apropiación ilícita. Jackson Mora rompió su silencio y aseguró que todo se trata de una maniobra para perjudicarlo por un conflicto de inmueble

Jackson Mora se defiende tras

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Según informó El tiempo justo, Álvaro Vargas Llosa estaría indignado por las revelaciones del libro de Preysler, que habrían empañado el homenaje literario celebrado en Cáceres

Familia de Mario Vargas Llosa

Magaly Medina le dice ‘terca’ a Darinka Ramírez por impedir que Jefferson Farfán visite a su hija: “No busquemos pretextos”

La conductora criticó a la madre de la hija menor de Farfán y le exigió que deje los resentimientos personales por el bien de la menor

Magaly Medina le dice ‘terca’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez archiva investigación contra

Tomás Gálvez archiva investigación contra Gladys Echaíz, ¿por qué caso?

Premier Ernesto Álvarez descarta reapertura del penal El Frontón por alto costo y rechaza aplicar la pena de muerte

Elecciones 2026: siete alcaldes y gobernadores dejaron sus cargos para postularse a la Presidencia y el Congreso

Inadmisible protesta del régimen chino contra Perú: presiona por un viaje oficial a Taiwán

Fiscalía insiste en impedir salida de Dina Boluarte por 36 meses: MP apeló rechazo a medida contra la exmandataria

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla del

Magaly Medina se burla del discurso de Gisela Valcárcel en la CCL: “Le regalo una chela a quien la traduzca”

Suheyn Cipriani llora ante el rechazo familiar y Magaly Medina se solidariza: “No te avergüences de tu verdad, libérate de esa gente”

Jackson Mora se defiende tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano como banda criminal: “Esto es fraudulento”

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Magaly Medina le dice ‘terca’ a Darinka Ramírez por impedir que Jefferson Farfán visite a su hija: “No busquemos pretextos”

DEPORTES

Gol de Alex Valera con

Gol de Alex Valera con inesperado zurdazo en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2025

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Franco Navarro se decantó por la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima porque “es merecida” dentro de un plan de sostenibilidad

Sport Boys intenta regularizarse financieramente en medio de una condición de insolvencia y fuerte deuda en el Callao

Gustavo Zevallos respondió a Franco Velazco con sutil comentario: “No tenemos estadio, pero no debemos dinero a nadie”