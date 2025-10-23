Perú

Incendio en Iquitos deja en la calle a decenas de familias: 14 viviendas quedaron reducidas a cenizas

El siniestro se desató en el distrito de Punchana, en la provincia de Maynas, y afectó a 81 personas que perdieron todas sus pertenencias. Autoridades locales y Defensa Civil coordinan la entrega de ayuda humanitaria

Abigail Villantoy Gómez

Indeci Informa Que En El Incendio De Iquitos No Se Reportaron Heridos.

En la ciudad de Iquitos, región Loreto, un incendio de gran magnitud destruyó la noche del martes catorce viviendas ubicadas en el cruce de las avenidas Canadá y La Marina, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas. El siniestro comenzó alrededor de las diez de la noche y, en cuestión de minutos, el fuego se propagó por las estructuras de madera y calamina que conformaban la zona, dejando un panorama de total devastación.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el siniestro afectó a ochenta y una personas que perdieron casi todos sus bienes materiales. Aunque no se registraron víctimas mortales ni heridos, las pérdidas materiales fueron totales. Las familias damnificadas se encuentran ahora en situación de calle, muchas de ellas sin ropa ni alimentos, tras haber logrado escapar de las llamas con lo mínimo indispensable.

“Nos quedamos sin nada”: el testimonio de los vecinos

Entre los damnificados, los relatos son coincidentes: la mayoría dormía cuando las llamas comenzaron a extenderse. “Ya estaba descansando, me levanté cuando alguien gritó ‘¡Incendio!’”, contó una vecina a TV Perú. “Pedimos ayuda, pero todo fue muy rápido. No tenemos ni un envase para juntar agua ni una zapatilla para descansar. Estamos en la calle”.

Bomberos y trabajadores municipales realizan labores de limpieza entre los escombros.

Vecinos y trabajadores municipales colaboraron en las primeras horas para retirar los restos de madera carbonizada y rescatar algunos objetos entre los escombros. La escena en la zona afectada refleja la magnitud del desastre: estructuras calcinadas, humo aún visible y familias enteras buscando entre los restos algún recuerdo o pertenencia que haya sobrevivido al fuego.

Defensa Civil y la municipalidad inician apoyo humanitario

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que la emergencia fue atendida con la participación de personal de la Municipalidad Distrital de Punchana, que dispuso maquinaria para la limpieza del área afectada y coordinó el envío de ayuda humanitaria. Asimismo, se realizó el empadronamiento de los damnificados para que reciban bienes de primera necesidad como carpas, frazadas y kits de alimentos.

El alcalde distrital de Punchana señaló que se evalúa la refacción de las viviendas dañadas en coordinación con las autoridades regionales. También se busca apoyo del Gobierno Regional de Loreto y del Ministerio de Vivienda para implementar medidas que permitan a las familias iniciar la reconstrucción de sus hogares.

Defensa Civil registró 81 personas afectadas y 14 casas completamente destruidas. | Foto: Huambrillo Informativo

Una noche de terror en Maynas

De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego se habría originado en una de las viviendas de la zona, aunque las causas exactas aún se encuentran en evaluación. Los vecinos indicaron que las llamas se propagaron con rapidez debido a la cercanía entre las casas y a los materiales inflamables utilizados en su construcción.

Durante las horas siguientes, el incendio fue controlado por personal de los bomberos voluntarios, quienes enfrentaron dificultades por la falta de agua y el difícil acceso a la zona. Las labores de extinción se extendieron hasta la madrugada, mientras las familias intentaban ponerse a salvo.

Reconstrucción y asistencia

Las viviendas, construidas en su mayoría con madera y calamina, fueron consumidas por las llamas.

Tras el siniestro, las autoridades locales iniciaron un operativo conjunto con Defensa Civil para brindar refugio temporal a los afectados. Mientras tanto, los damnificados permanecen en la vía pública, cerca de lo que antes eran sus viviendas, esperando que se aceleren las gestiones de apoyo.

El Gobierno Regional de Loreto y la Municipalidad de Punchana anunciaron que continuarán con la entrega de ayuda humanitaria y el seguimiento del caso. En tanto, el Indeci reiteró su llamado a las familias de la zona para reforzar las medidas de prevención frente a posibles incendios y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.

