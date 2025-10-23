Gresca entre barristas en La Molina deja 9 detenidos - BDP

Un violento enfrentamiento entre barristas en el límite de La Molina y Ate terminó con nueve personas detenidas, entre ellas cinco menores de edad. El choque, donde participaron cerca de sesenta individuos, incluyó el uso de machetes, piedras, palos y pirotécnicos, y generó daños en vehículos y viviendas ubicados en zonas residenciales.

Enfrentamiento con armas y pirotécnicos

El viernes al anochecer, dos grupos de barristas se concentraron en la intersección de las avenidas Separadora Industrial y Los Ingenieros, zona limítrofe entre Ate y La Molina. Testigos reportaron que los vándalos utilizaron machetes, piedras, palos e incluso artefactos pirotécnicos durante el conflicto. Residentes observaron cómo los involucrados avanzaban y retrocedían, mientras se filmaban con celulares y exhibían sus acciones. Uno de los vecinos precisó a Buenos Días Perú: “Se tiraban piedras, pero siempre con el celular y filmándose. Yo creo que es eso lo que buscan ellos, alardear”.

El intercambio de objetos contundentes persistió durante aproximadamente media hora frente a los edificios y sobre la vía pública. Otro vecino detalló: “Estuvieron acá como treinta, luego vinieron treinta más de allá. Fue una pedrería, mira cómo ha quedado todo”.

Gresca entre barristas en La Molina deja 9 detenidos - BDP

Daños materiales en la zona residencial

Tras el primer choque en la vía pública, un grupo de los involucrados se desplazó hacia la calle César Vallejo, ya dentro del distrito de La Molina, donde ocasionaron nuevos desmanes. El impacto más visible fue la destrucción de la luna trasera de un vehículo azul estacionado en un edificio multifamiliar. Además, resultó dañada la luminaria de la cochera del predio y otras viviendas sufrieron apedreamientos.

Una vecina manifestó que los residentes permanecieron en alerta y apagaron las luces de sus hogares, temiendo por la seguridad ante los objetos lanzados hacia sus viviendas y automóviles. La magnitud de los daños evidenció la intensidad de la confrontación.

Gresca entre barristas en La Molina deja 9 detenidos - BDP

Oposición a la intervención patrullera

La situación se complicó después de la llegada de un patrullero de seguridad ciudadana, que no logró dispersar a los barristas, sino que intensificó el ánimo enfrentado de los grupos. Según explicaron los encargados de seguridad local, “los de La Alianza vienen del distrito de Ate y los de la U están en la zona de La Molina”, situación que incrementa el riesgo de daños a transeúntes y vehículos en la zona.

Javier Ávalos, gerente de seguridad ciudadana de La Molina, advirtió a Buenos Días Perú sobre la gravedad de este tipo de enfrentamientos: “Cualquier persona que está pasando por la zona, cualquier vehículo, puede ser dañado o lesionado, o puede causar la muerte de alguien. Los pirotécnicos pueden causar incendios o daños severos a cualquier persona”.

Nueve detenidos y traslado a la comisaría

La intervención de un patrullero policial puso fin al episodio, y los involucrados intentaron dispersarse por las calles cercanas. Las fuerzas del orden detuvieron a nueve sujetos, entre ellos cinco menores de edad y cuatro adultos identificados como José Calmet, Julio Torres, Christopher Quispe y Diego Latorre. Todos fueron puestos a disposición de la comisaría Santa Felicia, en La Molina, donde quedaron en manos de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Las investigaciones en curso buscan esclarecer la dimensión de los daños y determinar la posible implicancia de los detenidos en otros disturbios recientes en la zona.