ADT presentará dos bajas sustanciales en juego ante Universitario de Deportes por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘celeste’ tampoco podrá contar con su director técnico en el banquillo, puesto que cumple una sanción de 12 partidos por proferir improperios a colegiado

Por José Manuel Quintana

Dos bajas sustanciales para ADT
Dos bajas sustanciales para ADT de cara al duelo liguero ante Universitario de Deportes. Crédito: Difusión.

Universitario de Deportes cuenta con una ventaja importante en la Liga 1 que lo perfilan como candidato principal a conseguir el título nacional por tercer año consecutivo. El cuadro ‘merengue’ registra siete puntos de distancia con Cusco FC, su más inmediato perseguidor. Por lo tanto, el debate instaurado no discute si se consagrará o no, sino en qué jornada.

Si el equipo que dirige Jorge Fossati impone condiciones en su próximo encuentro ante Sporting Cristal, podría llegar al duelo con ADT con grandes chances de levantar el ‘plato’ del Clausura y el trofeo del campeonato. Incluso, todas las localidades para el cotejo en Tarma aparecen como agotadas.

En este contexto, el conjunto ‘adetino’ también vela por sus intereses, pues está en la pelea por alcanzar un boleto a la Copa Sudamericana. Sin embargo, afrontará este encuentro de alto voltaje sin dos de sus figuras más prominentes.

La primera ausencia se trata de Gustavo Dulanto. ‘Pocho’ no podrá ser parte de las acciones porque está a préstamo desde Universitario. En el contrato, se estipula una cláusula que inhibe al jugador de sumar minutos contra el conjunto ‘crema’.

El defensor se lució con sensacional anotación de larga distancia. (Video: L1 MAX)

Conviene destacar que el ex Sheriff Tiraspol registra un tanto desde su llegada al cuadro de Tarma. La diana se remite a la victoria ante UTC en casa por 3-1 cuando el defensor de 30 años ensayó un remate desde media cancha y movió las redes rivales.

Por otro lado, Víctor Cedrón, uno de los conductores del equipo, se viene recuperando tras una intervención quirúrgica. El ex Alianza Lima fue sometido a una reparación meniscal de la rodilla izquierda y su tiempo de recuperación es de 3 a 4 meses, por lo que se perderá lo que resta del torneo.

También cabe destacar que el director técnico de ADT, Horacio Melgarejo, se encuentra suspendido. El estratega argentino fue sancionado con 12 fechas debido a comentarios ofensivos dirigidos al árbitro Michael Espinoza durante el partido entre ADT y Sport Boys en la jornada 4 del Torneo Clausura 2025.

Copa Sudamericana

ADT tiene entre ceja y ceja ingresar al grupo de los ocho primeros de la Liga 1. Actualmente, se mantiene en la novena casilla con 45 puntos, los mismos que el rival de la ciudad, Sport Huancayo. Pero el ‘rojo matador’ cuenta con un partido jugado más.

Tabla Acumulada de la Liga
Tabla Acumulada de la Liga 1 2025.

Por consiguiente, las aspiraciones de ADT se mantienen encendidas y más vigentes que nunca. Una victoria ante la escuadra de Odriozola le serviría para dar un paso importante de hacerse con un cupo en el torneo continental.

Plaza compleja

En los últimos enfrentamientos entre ADT y Universitario de Deportes en Tarma, el equipo local ha logrado imponerse con solvencia. En la temporada 2023, ADT venció a Universitario por 2-0. Los goles llegaron en momentos clave: Janio Pósito abrió el marcador a los 6 minutos, mientras que Kevin Serna selló la victoria en el tiempo de descuento (90+6′), asegurando así los tres puntos en un encuentro controlado por el equipo tarmeño.

En el 2024, ADT se llevó nuevamente la victoria. En esta ocasión, los goles fueron de Janio Pósito a los 9 minutos y Gu Choi a los 40 minutos, consolidando un desempeño sólido durante la primera mitad del partido y manteniendo el arco en cero frente a un rival históricamente competitivo.

Estos resultados reflejan la capacidad de ADT de sacar ventaja de su localía y complicar a Universitario en cada visita a Tarma, convirtiendo estos duelos en una referencia de su rendimiento en casa dentro de la Liga 1. La consistencia y eficacia del equipo local en estos encuentros lo posiciona como un adversario difícil para cualquier club visitante.

