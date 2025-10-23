Perú

Armas, droga y explosivos: los resultados del segundo día de emergencia en Villa El Salvador

Según información de la PNP, se logró la captura del presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a la extorsión y el cobro de cupos

Por Mariana Quilca Catacora

Un fuerte contingente policial resguardaba un inmueble en Villa El Salvador, donde permanecían detenidos 13 integrantes de una presunta organización criminal. Tras un trabajo de inteligencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) allanó tres viviendas y logró desarticular a esta supuesta banda dedicada a la extorsión y al cobro de cupos.

Entre los elementos incautados se encontraron dos armas de fuego, 15 municiones, tres cartuchos de dinamita, 17 celulares, cinco chips, dos kilos de marihuana y pasta básica de cocaína, además de dinero en efectivo.

Entre los detenidos —siete hombres y seis mujeres— se identificó a una persona conocida como alias “Achorao”, presunto líder de la organización.

El operativo se inició en las primeras horas del día. Según informó el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, el supuesto cabecilla, identificado como Erick Gonzales, “mostró la disposición de brindar información y colaborar con las investigaciones”.

PNP captura a 13 presuntos extorsionadores en VES y encuentra dinamita y marihuana

“Hasta el momento, uno de ellos, el cabecilla, que como bien dijo acá, que estaba dispuesto a colaborar, a hablar. Y bueno, eso, hay que recibirlo conforme a las normas. Hay una versión inicial de los hechos”, declaró.

Trabajo de inteligencia previo

El general Arriola recordó que, si bien el estado de emergencia facilita el trabajo de la PNP durante los allanamientos sin necesidad de una orden judicial, esto no significa que se intervengan viviendas al azar.

Las viviendas allanadas ya estaban bajo seguimiento de los investigadores por un caso de tenencia ilegal de armas y homicidio. Incluso, uno de los detenidos registra antecedentes por este delito.

En ese sentido, señaló que solicitarán siete días de detención preliminar mientras se reúnen las pruebas necesarias para determinar a qué otras actividades ilícitas se dedicaría esta organización.

PNP captura a 13 presuntos extorsionadores en VES y encuentra dinamita y marihuana

“Hay una investigación que han manejado los agentes de inteligencia y con la participación de los grupos especializados, y sí hay hechos de sangre que comprometen la vida de algunos ciudadanos”, comentó.

Los agentes esperaban la llegada del fiscal para trasladar a los detenidos y continuar con las diligencias de ley. Este operativo se realizó en simultáneo con otras acciones desarrolladas por la PNP en el marco del estado de emergencia decretado por 30 días en Lima Metropolitana y Callao.

Estado de Emergencia: ¿qué significa suspender la inviolabilidad de domicilio?

Con la declaración del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao, uno de los derechos constitucionales que ha quedado temporalmente restringido es la inviolabilidad de domicilio. Esto significa que, durante los próximos 30 días, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán ingresar a viviendas sin necesidad de una orden judicial, siempre que sea para combatir delitos, detener a personas requisitoriadas o realizar operativos de seguridad. Esta medida, contemplada en el artículo 137 de la Constitución, sólo se aplica en situaciones excepcionales como la actual crisis de criminalidad que atraviesa el país.

El Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM precisa que, además de este derecho, también se restringen la libertad personal, la libertad de tránsito y la libertad de reunión. El Gobierno argumenta que el crecimiento de delitos como homicidios, extorsiones, sicariato y tráfico ilícito de drogas ha generado una grave perturbación del orden interno, lo que amerita acciones más firmes del Estado.

Agentes policiales acordonan la zona donde ocurrió la balacera en la urbanización Constanzo, Callao. | Foto difusión

Durante este periodo, la Policía mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Se autoriza la realización de operativos de control de identidad en viviendas, vehículos y espacios públicos, incluso con descerraje si fuera necesario. Asimismo, se permitirá la instalación de puestos de control, patrullajes combinados, decomiso de armas y búsqueda de sospechosos en zonas consideradas críticas.

