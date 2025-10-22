Perú

Proponen entregar bono ONP de hasta 2 UIT, equivalentes a S/10 mil 700, a aportantes

Una nueva propuesta se pinta como alternativa al pedido de retiro de fondos de la ONP para sus afiliados, pero su texto no es exacto sobre cómo se dará esta bonificación

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Ya hay un dictamen pendiente
Ya hay un dictamen pendiente de aprobación del Pleno de bono ONP, pero ahora otro proyecto plantea un entrega de un monto mayor. - Crédito Andina

El pleno registro de solicitudes para solicitar retiro AFP, el Congreso ha propuesto un nuevo proyecto de ley para dar este ‘alivio económico’ también a los aportantes de la ONP (Oficina de Normalización Previsional).

Como se recuerda, a pesar de que la ONP es un sistema de reparto y cada afiliado no tiene una cuenta individual, se han propuestos más de diez proyectos para dar una devolución de aportes realizados. Ya entidades del Estado han señalado que esto no es posible. A lo que la Comisión de Trabajo lo reformuló como una entrega de bono también, pero que sigue estancado sin debate.

La nueva propuesta fue presentada por Victor Raúl Cutipa, de la coalición Juntos Por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, y propone dar a los aportantes un bono de hasta 2 UIT (S/10 mil 700), pero cuya propuesta tiene una serie de inexactitudes entre las medidas efectivas que busca y su exposición de motivos.

Ya hay 10 proyectos de
Ya hay 10 proyectos de retiro ONP presentados en el Congreso. - Créditos Andina

Bono ONP, ¿o retiro?

La propuesta presentada se denomina Ley que otorga, de manera extraordinaria, un bono equivalente de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT) a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Textualmente, su primer artículo señala que tiene este objetivo.

“Son beneficiarios del bono extraordinario los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que, a la fecha de promulgación de la presente Ley, se encuentren registrados en el padrón de la Oficina Normalización Previsional (ONP) y no perciban pensión por ningún otro régimen previsional”, aclara.

Pero no es específica de quiénes recibirán hasta 2 UIT, y quienes menos. La iniciativa sugiere que se trata de un beneficio como una bonificación libre que se entrega a todos. Pero en otro artículo sugiere que es un retiro de fondos (como las propuestas de retiro ONP).

Dos proyectos de retiro ONP
Dos proyectos de retiro ONP de hasta 5 UIT fueron recogido en un dictamen para dar, al contrario, un bono para aportantes. - Crédito Andin

Los montos que sean retirados o devueltos en virtud de la presente ley son intangibles. No están sujetos a retención, embargo, compensación legal o contractual, ni afectación judicial o administrativa, salvo por mandato judicial expreso en casos de deuda alimentaria, hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del total retirado”, señala a pesar de que se trata de un bono y no un retiro.

Proyecto de ley es inexacto

La norma se vuelve más aun compleja de entender cuando en su parte explicativa señala que se permitiría que “los afiliados al SNP que no hayan accedido a una pensión de jubilación puedan retirar hasta 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes, a la fecha, a S/ 10.700, distribuidas en dos desembolsos de una (01) UIT cada uno”.

Luego señala que “esta medida no se plantea como un retiro libre ni masivo, sino como una vía de compensación controlada y sujeta a los límites del propio sistema: solo se podrá retirar hasta el monto efectivamente aportado, sin sobrepasarlo”. Es decir, no se deja lograr entender cómo se daría este bono o retiro.

Sin embargo, las propuestas del
Sin embargo, las propuestas del retiro ONP se encontrarán con la barrera del fallo del Tribunal Constitucional que va en contra de sacar dinero de la ONP. Es decir, la medida no sería válida. - Crédito Andina

Es más, en su parte explicativa sugiere que la medida también aprobaría un “incremento progresivo del tope máximo de pensión en el SNP, pasando de los S/ 893 actuales a S/ 1,350 en el año 2028, como medida de incentivo para quienes sí cumplen los requisitos y mantienen una trayectoria de aportes larga y consistente”. Pero el proyecto de ley en sus artículos no detalla nada de esto.

“Con estas medidas, no solo se introduce un alivio directo y realista para quienes hoy se encuentran excluidos del sistema, sino que también se mejora la equidad interna del régimen, promoviendo un balance entre responsabilidad fiscal, justicia social y sostenibilidad previsional”, afirma, a pesar de todo.

Temas Relacionados

bono ONPONPSPPCongreso de la Repúblicaperu-economia

Más Noticias

Menor de 13 años perdería un ojo tras explotarle bombarda en el rostro durante pelea entre barras bravas en el Rímac

El escolar ya fue sometido a una intervención quirúrgica. La familia pide ayuda para costear los gastos de recuperación.

Menor de 13 años perdería

Alcaldes de Lima cuestionan el estado de emergencia decretado por José Jerí en Lima y Callao: “Es ineficaz y populista”

El Poder Ejecutivo ha determinado 30 días de estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana en la capital y el primer puerto

Alcaldes de Lima cuestionan el

Crimen en Breña: mujer confiesa que mató a su esposo e involucra a un familiar

Keillys Aguilera habló ante las autoridades y señaló ser autora del crimen que había planeado desde hace varios días. La mujer brindó detalles de lo ocurrido aquel 21 de septiembre

Crimen en Breña: mujer confiesa

Conciertos, fiestas y reuniones masivas por Halloween con restricciones por el Estado de Emergencia

El gobierno de José Jerí declaró esta medida por 30 días en Lima Metropolitana con el objetivo de enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa el país

Conciertos, fiestas y reuniones masivas

¿Flotas asiáticas depredan nuevamente la pota en Perú? Ministerio de la Producción responde a las denuncias

El viceministro Jesús Barrientos se pronunció tras la alerta pública de ingresos de embarcaciones extranjeras y pedido de medidas más rigurosas ante la preocupación por la pesca ilegal

¿Flotas asiáticas depredan nuevamente la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcaldes de Lima cuestionan el

Alcaldes de Lima cuestionan el estado de emergencia decretado por José Jerí en Lima y Callao: “Es ineficaz y populista”

Universidad San Marcos: denuncian campaña de desprestigio contra la Decana de América

Ollanta Humala presentará hábeas corpus para archivar caso: defensa apelará al precedente fijado por el TC con Keiko Fujimori

Embajadores de Dina Boluarte, Gustavo Adrianzén y Alfredo Ferrero y José Luis Sardón, quedan fuera de la ONU, EEUU y OEA

Francisco Sagasti rechazó pedido de su propio partido: militancia del Partido Morado lo instó a ser candidato presidencial

ENTRETENIMIENTO

Myriam Hernández en Lima: Horarios,

Myriam Hernández en Lima: Horarios, accesos, recomendaciones y más para sus dos conciertos

Melissa Klug se somete a abdominoplastia, reducción de mamas, y más tras ruptura con Jesús Barco: “Me duele hasta el ojo”

La historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco: “Estamos 2025, no se han casado y terminaron dos veces”

Jesús Barco rompe el silencio tras su ruptura con Melissa Klug: “Reset, restart y refocus”

Hija de Melissa Klug celebra el cumpleaños de su madrastra junto a su padre durante un viaje en Jamaica

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 22

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati

Programación de Latina Televisión: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Perú y Bolivia ultiman detalles para partido amistoso en diciembre con mayoría de futbolistas del medio local