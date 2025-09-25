Perú

Las 4 UIT del retiro AFP se desembolsarán sin descuento excepto en estos casos

Los afiliados que retiren su AFP no tendrán que pagar algún porcentaje de este monto, por compensación legal o contractual, embargo, retención u otro concepto. Pero sí hay casos en que se puedan llevar hasta el 30% del dinero

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Podrías no recibir todo el
Podrías no recibir todo el monto del retiro AFP que solicites. Revisa en qué casos. - Crédito andina

¿Sabías que los fondos que retirarás de la AFP son intangibles? La nueva Ley del retiro AFP que validará el desembolso de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de los fondos de pensiones a los afiliados tiene un apartado en que se refiere a esto.

Esta intangibilidad de los fondos hace que estos los montos que los aportantes retiren a partir de esta nueva norma de libre acceso no sean descontadas por algún porcentaje.

Sin embargo, sí hay casos en que esto puede pasar, y eso es cuando se apliquen retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias“. Así, sí se podrá descontar hasta un máximo de 30 % de lo retirado por estos conceptos.

Un congresista ha mandado una
Un congresista ha mandado una carta a la SBS para que se 'apresure' el proceso de promulgación del reglamento que permitirá el retiro AFP. - Crédito Andina

Los retiros AFP serán intangibles

Según artículo 3 de la norma promulgada de la Ley del retiro AFP para este 2025, los fondos son intangibles y esto aplica también para los montos que se retirarán de las cuentas en la SPP.

“El retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantiene la condición de intangible y no puede ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier otra forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados”, aclara.

Sin embargo, la excepción a esta regla se detalla en el siguiente literal del mismo apartado: “Lo señalado en el presente artículo no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado”, se incorpora.

Los jovenes marcharon en contra
Los jovenes marcharon en contra de las AFP y a favor del retiro. A solo una semana de la marcha, la Ley que atiende sus demandas ya fue promulgada. - Crédito Andina

Se podrán abrir cuentas bancarias

De igual manera, el siguiente literal en la Ley del retiro AFP señala que se podrán abrir cuentas para poner los montos que se pidan durante la etapa de las solicitudes del octavo acceso.

“Las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden abrir cuentas, masiva o individualmente, a nombre de beneficiarios identificados por las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) que instruyen los pagos, sin necesidad de la celebración previa de un contrato ni de la aceptación por parte del titular de la cuenta”, aclara la norma.

Pero también señala que “las empresas del sistema financiero y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden compartir con las AFP que instruyen los pagos información de identificación de la cuenta o cuentas preexistentes de los beneficiarios, incluyendo el Código de Cuenta Interbancario (CCI), lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario”.

El reglamento de la SBS
El reglamento de la SBS determinará cómo será el proceso y la entrega de los fondos de las AFP a los afiliados. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

También las AFP que instruyen los pagos pueden compartir los datos personales de los beneficiarios que resulten estrictamente necesarios para el propósito descrito en los anteriores literales de este artículo.

Asimismo, “las cuentas a las que se hace referencia en el primer párrafo pueden ser utilizadas por el titular para fines adicionales al depósito y retiro de los fondos transferidos. También pueden ser cerradas por las empresas del sistema financiero y las empresas emisoras de dinero electrónico cuando dichas cuentas no mantengan saldo por un período mínimo de seis meses o a solicitud del titular”.

La norma detalla que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) establecerá las características y condiciones adicionales para la apertura, uso y cierre de estas cuentas a través de normas reglamentarias.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025SBSperu-economia

Más Noticias

Tragedia en Moquegua: choque de minivan donde viajaban músicos de la ‘Muñequita Flor’ de Bolivia deja al menos 13 muertos

El siniestro involucró a una minivan y dos camiones de carga en un tramo de la vía con poca visibilidad, mientras la reconocida banda boliviana se dirigía a un concierto en la provincia de Candarave

Tragedia en Moquegua: choque de minivan

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

El club liderado por Néstor Gorosito va por la heroica en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde se jugará sin público por una durísima sanción que arrastra el local por la barbarie de Avellaneda. El vencedor enfrentará a Lanús en las semifinales

Dónde ver Alianza Lima vs

General Zanabria anuncia su paso a retiro: Cuándo dejará la PNP y por qué sigue en funciones pese a suspensión del PJ

Según el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, le queda menos de una semana antes de dejar la institución policial por llegar al límite del tiempo de servicio

General Zanabria anuncia su paso

Cayó ‘El Monstruo’ en Paraguay EN VIVO: últimas noticias de la captura del criminal más buscado del Perú

La operación en Paraguay permitió identificar al prófugo por sus tatuajes. Según las autoridades, se investigan sus nexos con el PCC y si recibía protección de bandas criminales locales

Cayó ‘El Monstruo’ en Paraguay

El error que hizo caer a ‘El Monstruo’ en Paraguay y le puso fin a tres años de fuga y amasar una fortuna extorsionando a transportistas y empresarios

La captura de Erick Moreno se logró tras un fallo en su forma de comunicarse, lo que permitió a la policía rastrear su ubicación y desarticular su red criminal

El error que hizo caer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría exige 254 millones de

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

Estas cinco regiones de Perú ejecutan menos del 50% de su presupuesto de inversión, advierte Contraloría

Pedro Castillo rechaza ser juzgado por conspiración: “Para ahorrar tiempo me van a imputar todo el Código Penal”

Peruanos en Nueva York protestaron contra Dina Boluarte en medio de su presentación en la Asamblea de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli habría terminado con

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina Sabrina Rojas: “La tercera en discordia”

Zully revela que haría si Kick deja de pagar en stream: “Vendo papas en el mercado”

‘Raíz’, película filmada en quechua, llega a Perú tras recorrer más de 70 festivales internacionales

Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ por su participación en ‘El Valor de la Verdad’

Tula Rodríguez conmueve con imagen generada por IA junto a Valentina y Javier Carmona: “Siempre seremos el mejor equipo de tres”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Eddie Fleischman criticó a Manuel Barreto por aceptar ser DT de la selección peruana: “Quiso agarrar el puesto a cualquier precio”

Julio César Uribe sorprendió al postular a dos técnicos nacionales para la selección peruana: “Van a decir que son mis amigos”

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025