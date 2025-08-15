Retiro ONP: Presentan décimo proyecto para entregar hasta S/21 mil 400 a afiliados

Ya hay 10 proyectos de retiro ONP presentados en el Congreso. - Créditos Andina

Los congresistas de Podemos Perú se encuentran presionando por el retiro AFP, pero también hacen lo suyo con el retiro ONP. Ahora, Darwin Espinoza y un grupo de parlamentarios del partido liderado por José Luna han presentado un proyecto para validar el retiro de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de los fondos públicos de pensiones.

La propuesta “busca autorizar de forma excepcional y facultativa el retiro parcial de las contribuciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) por los afiliados que no hayan obtenido pensión y que no se hayan afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ni obtenido un Bono de Reconocimiento”. Es ya la décima de su tipo que ha sido presentada en el Congreso.

Sin embargo, la iniciativa trae más, dado que propone “establecer un esquema de incremento progresivo de pensión de jubilación, con el fin de fortalecer la capacidad económica de las familias y contribuir a la reactivación económica nacional”.

Sin embargo, las propuestas del retiro ONP se encontrarán con la barrera del fallo del Tribunal Constitucional que va en contra de sacar dinero de la ONP. Es decir, la medida no sería válida.

Retiro ONP en 2025

La nueva propuesta de Podemos se une a las nueve otras iniciativas para validar un acceso a los fondos del Sistema Nacional de Pensiones y poder dar a los afiliados hasta 4 UIT.

“La presente ley es aplicable a todos los ciudadanos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley N.° 19990), que se encuentren en condición de aportantes activos o exaportantes que no hayan accedido a una pensión de jubilación", señala la propuesta. Es decir, la medida no solo podría ser aprovechada por quienes se encuentren actualmente trabajando y aportando a la ONP, sino también por quienes ya no estén laborando y no hayan cobrado su pensión.

Así, a estos se les autorizará “de manera extraordinaria y por única vez”, a retirar de forma voluntaria hasta el equivalente a 4 UIT de los aportes acumulados en su cuenta individual en el Sistema Nacional de Pensiones (ONP).

Dos proyectos de retiro ONP de hasta 5 UIT fueron recogido en un dictamen para dar, al contrario, un bono para aportantes.

Desembolso se realizaría en una o más armadas

De igual manera, sobre el procedimiento de la solicitud para el retiro. Se señala lo siguiente: “El procedimiento de solicitud, validación y desembolso del retiro autorizado se establece mediante reglamento, aprobado por decreto supremo, en un plazo no mayor a 30 días calendario desde la entrada en vigor de la presente ley”.

Es decir, que si se aprueba la medidad, se tendrá primero que reglamentar, lo que involucrará que se determine la forma de cálculo de los montos aportados, el cronograma o forma de entrega de los montos, entre otros.

Sin embargo, sí se detalla que cómo se entregará todo el monto que pida el afiliado. “El desembolso puede realizarse en una o más armadas, según lo disponga el reglamento, priorizando criterios de equidad, vulnerabilidad y urgencia económica”, aclara preliminarmente, aunque esto se tendría que ampliar y detallar con el reglamento.

El retiro de ONP podría alcanzar a más de 4 millones de peruanos.

Aumentarían pensión proporcional

Pero la iniciativa de Podemos Perú incluye aun más. En su quinto artículo propuesta se busca modificar el artículo 3 de la Ley N° 31301, Ley que establece medidas de acceso a una pensión proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones.

Así, los afiliados del SNP tendrán derecho a acceder a una pensión de jubilación proporcional especial en el SNP, de acuerdo a las siguientes condiciones:

Los que tengan como mínimo sesenta y cinco (65) años de edad y cumplan con acreditar por lo menos diez (10) años de aportes y no lleguen a quince (15) años de aportes tienen derecho a una pensión de jubilación de hasta S/900,00 doce (12) veces al año

Los que tengan como mínimo sesenta y cinco (65) años de edad y cumplan con acreditar por lo menos quince (15) años de aportes y no lleguen a veinte (20) años de aportes tienen derecho a una pensión de jubilación de hasta S/1,300,00 doce (12) veces al año.