Perú

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao desde hoy? Esto dice la declaratoria de emergencia publicada en El Peruano

El decreto autoriza restricciones extraordinarias sobre derechos fundamentales y refuerza la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para combatir la ola de criminalidad

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Presidente José Jerí anuncia el inicio del estado de emergencia desde la medianoche del miércoles 22 de octubre. TV Perú

El Gobierno del presidente interino José Jerí publicó en El Peruano el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, oficializando el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de treinta días calendario. La norma, difundida el 21 de octubre de 2025, busca enfrentar el incremento de la criminalidad y restaurar el orden público en las principales ciudades costeras del país.

La declaración responde a una recomendación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y determina la restricción de varios derechos constitucionales en las zonas señaladas. Según especifica el decreto, la PNP asume el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), intensificando operativos en zonas críticas identificadas por mapas del delito, análisis de inteligencia y reportes estadísticos recientes.

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?

Uno de los temas que más consulta la ciudadanía al conocerse el Estado de Emergencia es la posibilidad de un toque de queda en Lima y Callao. Aunque la medida establece medidas restrictivas principalmente sobre la circulación, la reunión y la seguridad personal, y establece la suspensión de los derechos constitucionales referentes a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, no impone un toque de queda generalizado.

La única referencia a restricciones de tránsito aparece en la mención a la prohibición del traslado de dos adultos en motocicletas lineales tipo L3 y controles de identidad en la vía pública, inmuebles y vehículos. Además, las autoridades podrán restringir actividades masivas en espacios públicos si lo consideran necesario.

2450678-1 (1) by Camila Calderón

¿Qué otras medidas fueron anunciadas para fortalecer la seguridad en Lima y Callao?

El Estado de Emergencia implementa un conjunto de acciones específicas, entre las cuales destacan:

  • Refuerzo de operativos policiales y militares: La Policía Nacional interviene en coordinación con las Fuerzas Armadas y el Serenazgo municipal para patrullar y vigilar zonas consideradas de alta incidencia delictiva, incluyendo paraderos de transporte público, estaciones del metro, instituciones públicas y activos estratégicos.
  • Control de identidad y búsqueda de requisitoriados: Se ejecutan operativos orientados a la identificación y captura de personas con órdenes de detención mediante controles en la vía pública y registros domiciliarios.
  • Inspección de vehículos y motocicletas: Se aplican controles de identidad a los ocupantes, retención de vehículos con documentación irregular o placas adulteradas, y se prohíbe el desplazamiento de dos adultos en motos lineales.
  • Intervención en centros penitenciarios: Se restringen las visitas a una por semana o quincena para internos, se limita la electricidad en celdas a fines de iluminación y se disponen acciones para desactivar antenas de telecomunicación ilícitas.
  • Fiscalización de armas, explosivos y pirotécnicos: Se intensifican los decomisos y la supervisión de mercados ilegales, junto con la fiscalización a la fabricación y venta de productos pirotécnicos.
  • Control de mercados ilegales: El Comité de Fiscalización articula acciones junto a la PNP, Ministerio Público y entidades supervisoras para combatir la trata de personas, el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas y la comercialización irregular de autopartes o dispositivos móviles.

En materia de protección a operadores de justicia, la norma ordena la asignación de seguridad especial a fiscales y jueces que participen en procesos de criminalidad organizada y la creación de un Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO) para garantizar articulación multisectorial.

¿Hasta cuándo estará vigente el estado de emergencia en Lima y Callao?

El estado de emergencia estará vigente por 30 días desde la publicación del decreto, periodo durante el cual se evaluarán los resultados alcanzados. El Comité de Coordinación Operativa informará a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial antes de la culminación del plazo establecido.

Temas Relacionados

toque de quedadeclaratoria de emergenciaEl Peruanoperu-noticias

Más Noticias

Crononutrición: por qué no solo importa lo que comes sino cuándo lo comes

La crononutrición propone que el momento de las comidas puede tener un impacto tan relevante como su composición

Crononutrición: por qué no solo

Estado de emergencia en Lima y Callao restringe visitas en penales e impone “apagón eléctrico” en celdas

El gobierno interino de José Jerí endureció las reglas en los penales tras declarar el estado de emergencia. El decreto incluye límites estrictos a las visitas, cortes eléctricos en las celdas y patrullajes mixtos

Estado de emergencia en Lima

Jesse y Joy sorprendieron con mariachis peruanos en su concierto de Lima: ¿quiénes son los músicos?

El dúo mexicano ofrecieron un show inolvidable en Lima, donde invitaron a mariachis peruanos para cantar rancheras y celebrar la música mexicana con miles de fanáticos.

Jesse y Joy sorprendieron con

Club Tigre pide mesura frente a la progresión de Marco Rivas: “Hay que tratar de acompañarlo, todo tiene su proceso”

El cuerpo técnico de la reserva ha analizado el crecimiento acelerado del joven valor peruano, que de ahora en adelante será una alternativa en el plantel principal a cargo de Diego Dabove

Club Tigre pide mesura frente

Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Qué actividades necesitan permiso desde esta medianoche, según decreto supremo?

El decreto supremo publicado en el diario El Peruano precisa qué actividades deberán obtener permisos específicos durante los próximos 30 días

Estado de emergencia en Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí declara estado de

José Jerí declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, pero no anuncia las medidas que implementará

José Luna pide aplicar fallo del TC a favor de Keiko Fujimori para librarse de investigación por lavado de activos

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a la PNP a suboficial investigado por asesinato de músico y justifica el disparo

MTC renunciará a retribución para que pasajeros no paguen TUUA nacional en el Aeropuerto Jorge Chávez, adelantó Katy Ugarte

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

ENTRETENIMIENTO

‘Prima’ de Josimar confirma embarazo

‘Prima’ de Josimar confirma embarazo de mellizos y que el cantante pidió prueba de ADN: “Me va a ayudar”

Magaly Medina sobre comunicado borrado de Melissa Klug: “¿Qué pasa en esa relación que no siente paz ni respeto?”

Hija de Christian Domínguez se quiebra al hablar de su padre: “Tenía que sobrevivir al bullying, cada tres años la fregaba”

Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo al verlo junto a Maju y decir que audios fueron manipulados: “Saco grabación y quedas peor”

Manuela Camacho anuncia acciones legales contra Carlos Orozco tras la difusión de datos personales de su esposo

DEPORTES

Club Tigre pide mesura frente

Club Tigre pide mesura frente a la progresión de Marco Rivas: “Hay que tratar de acompañarlo, todo tiene su proceso”

Mauro Cantoro apuesta por el triunfo de Universitario frente a Sporting Cristal: “Lo puede sacar adelante tranquilamente”

Sandra Ostos aseguró que se estrenará con Alianza Lima en su mejor versión: “Llego con la cabeza super madura”

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño

Diego Penny estalla por patadón de Anderson Santamaría en triunfo de Universitario: “Es recontra roja, no seas malo”