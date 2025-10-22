Perú

Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Qué actividades necesitan permiso desde esta medianoche, según decreto supremo?

El decreto supremo publicado en el diario El Peruano precisa qué actividades deberán obtener permisos específicos durante los próximos 30 días

Por Luis Paucar

Guardar
El estado de emergencia en
El estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao regirá durante 30 días a partir de la medianoche

A partir de la medianoche entra en vigor el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, lo que impone restricciones sobre ciertas actividades y derechos constitucionales durante los próximos 30 días.

La disposición, anunciada por el presidente interino José Jerí y formalizada a través del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM publicada en el diario oficial El Peruano, establece que la Policía Nacional (PNP) será responsable del control del orden interno en ambas jurisdicciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El documento ordena controles puntuales para combatir delitos y situaciones violentas. Mientras esté vigente la medida, permanecerán limitados los derechos relacionados con la libertad individual, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la reunión y la circulación.

La organización de actos públicos experimenta cambios relevantes: cualquier actividad religiosa, cultural, deportiva o similar de carácter masivo requerirá solicitud de permiso, según el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

Toda actividad masiva de tipo
Toda actividad masiva de tipo religioso, cultural o deportivo deberá contar con permiso previo de las autoridades

De acuerdo con esta normativa, las autoridades locales revisarán establecimientos que operen con o sin licencia de funcionamiento, así como los espectáculos públicos, deportivos y no deportivos, con especial atención a aquellos que concentren hasta tres mil asistentes.

Las reuniones o eventos no masivos pueden realizarse sin requerir autorización previa.

El patrullaje en áreas clave incluye paraderos, estaciones del metro y activos estratégicos. Según el decreto, se realizarán operativos de búsqueda y captura de personas con requisitoria, así como controles de identidad en la vía pública, inmuebles y vehículos. Los procedimientos podrán requerir el descerraje en inmuebles, conforme a los informes oficiales.

El documento prohíbe que dos adultos viajen juntos en motos lineales y establece el traslado a depósitos de todo vehículo con papeles falsificados o placas que no permitan su adecuada identificación. Los controles incluyen decomisos de armas, municiones, explosivos y pirotécnicos ilegales, así como inspecciones sobre la fabricación y comercialización de productos pirotécnicos.

El Sistema de Inteligencia Nacional hará pruebas de confiabilidad con polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a servidores que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Se establecen además operativos para fiscalizar insumos químicos utilizados en la elaboración de drogas.

El decreto prohíbe el tránsito
El decreto prohíbe el tránsito de dos adultos en motos lineales y ordena remitir a depósitos los vehículos con documentos falsificados o placas ilegibles

En materia judicial, el decreto fortalece las unidades de flagrancia para mejorar la respuesta judicial inmediata y otorga medidas de seguridad especiales a fiscales y jueces involucrados en casos de criminalidad.

Demanda

Jerí informó la decisión en un contexto marcado por la movilización de la ‘Generación Z’, que tomó el espacio público bajo la insignia de One Piece como emblema de oposición al crimen organizado y a la crisis institucional.

Los reclamos se enfocan en el Ejecutivo que encabeza el sucesor de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada por el Parlamento. Las fuerzas de seguridad respondieron con acciones que resultaron en más de 100 heridos, tanto entre civiles como agentes, además de una víctima fatal.

Temas Relacionados

Estado de emergenciaLimaCallaoperu-noticiasPolicía Nacional del PerúPNPFuerzas Armadas

Más Noticias

Crononutrición: por qué no solo importa lo que comes sino cuándo lo comes

La crononutrición propone que el momento de las comidas puede tener un impacto tan relevante como su composición

Crononutrición: por qué no solo

Estado de emergencia en Lima y Callao restringe visitas en penales e impone “apagón eléctrico” en celdas

El gobierno interino de José Jerí endureció las reglas en los penales tras declarar el estado de emergencia. El decreto incluye límites estrictos a las visitas, cortes eléctricos en las celdas y patrullajes mixtos

Estado de emergencia en Lima

Jesse y Joy sorprendieron con mariachis peruanos en su concierto de Lima: ¿quiénes son los músicos?

El dúo mexicano ofrecieron un show inolvidable en Lima, donde invitaron a mariachis peruanos para cantar rancheras y celebrar la música mexicana con miles de fanáticos.

Jesse y Joy sorprendieron con

Club Tigre pide mesura frente a la progresión de Marco Rivas: “Hay que tratar de acompañarlo, todo tiene su proceso”

El cuerpo técnico de la reserva ha analizado el crecimiento acelerado del joven valor peruano, que de ahora en adelante será una alternativa en el plantel principal a cargo de Diego Dabove

Club Tigre pide mesura frente

Mauro Cantoro apuesta por el triunfo de Universitario frente a Sporting Cristal: “Lo puede sacar adelante tranquilamente”

El exfutbolista de la ‘U’ expresó su total confianza en el equipo de Jorge Fossati, convencido de que cuenta con las armas necesarias para superar al cuadro ‘celeste’ en un duelo clave del Torneo Clausura

Mauro Cantoro apuesta por el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí declara estado de

José Jerí declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, pero no anuncia las medidas que implementará

José Luna pide aplicar fallo del TC a favor de Keiko Fujimori para librarse de investigación por lavado de activos

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a la PNP a suboficial investigado por asesinato de músico y justifica el disparo

MTC renunciará a retribución para que pasajeros no paguen TUUA nacional en el Aeropuerto Jorge Chávez, adelantó Katy Ugarte

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

ENTRETENIMIENTO

Jesse y Joy sorprendieron con

Jesse y Joy sorprendieron con mariachis peruanos en su concierto de Lima

‘Prima’ de Josimar confirma embarazo de mellizos y que el cantante pidió prueba de ADN: “Me va a ayudar”

Magaly Medina sobre comunicado borrado de Melissa Klug: “¿Qué pasa en esa relación que no siente paz ni respeto?”

Hija de Christian Domínguez se quiebra al hablar de su padre: “Tenía que sobrevivir al bullying, cada tres años la fregaba”

Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo al verlo junto a Maju y decir que audios fueron manipulados: “Saco grabación y quedas peor”

DEPORTES

Pedro Gallese entra a nominación

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Club Tigre pide mesura frente a la progresión de Marco Rivas: “Hay que tratar de acompañarlo, todo tiene su proceso”

Mauro Cantoro apuesta por el triunfo de Universitario frente a Sporting Cristal: “Lo puede sacar adelante tranquilamente”

Sandra Ostos aseguró que se estrenará con Alianza Lima en su mejor versión: “Llego con la cabeza super madura”

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño