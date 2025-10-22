Perú

José Jerí declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, pero no anuncia las medidas que implementará

A través de un breve mensaje a la Nación, el presidente interino dio cuenta que el estado iniciará desde las 00 horas de hoy sin mayores detalles al respecto

Camila Calderón

Camila Calderón

Presidente José Jerí anuncia el inicio del estado de emergencia desde la medianoche del miércoles 22 de octubre. TV Perú

José Jerí, presidente encargado de Perú, anunció este martes la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia Constitucional del Callao. La medida fue tomada tras la sesión del Consejo de Ministros y responde a la escalada de criminalidad y hechos violentos en la ciudad capital.

A través de un breve mensaje a la Nación, mencionó que el estado de emergencia empieza hoy a las 00 horas y por 30 días, sin mayores detalles sobre las medidas que se aplicarán.

“Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país, pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, seguridad y confianza. Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, fue lo que mencionó.

El anuncio se da tras un encuentro con alcaldes y otras autoridades, quienes exigieron la aplicación urgente de estrategias coordinadas frente al avance del crimen organizado. Entre ellas, el refuerzo del patrullaje policial, intervenciones focalizadas en puntos críticos y la opción de restringir la circulación nocturna en zonas identificadas como vulnerables.

Presidente interino, José Jerí, dio mensaje a la nación. | Presidencia

El anuncio se dio tras siete horas de la convocatoria del Consejo de Ministros, el cual se reunió desde el mediodía, para aprobar el decreto supremo que declara el estado de emergencia en Lima y Callao. A través de X, la PCM adelantó que el decreto recogería “los aportes e iniciativas de diversas entidades del Estado e incluirá un paquete de medidas urgentes orientadas a enfrentar con eficacia la criminalidad que afecta gravemente a los peruanos”.

¿A qué acuerdos llegó con los alcaldes de Lima?

Aunque no se mencionó ninguna medida específica, se espera que algunos de los acuerdos a los que llegó con los alcaldes de Lima Metropolitana sean acogidos. Entre ellos, un toque de queda, el uso obligatorio de chalecos naranjas en vehículos de transporte público y menores; promover la entrega de armas, así como la prohibición de circular con acompañante en motocicleta como medida preventiva.

Acuerdos entre José Jerí y alcaldes de Lima.

En la víspera, el titular del Ministerio del Interior (Mininter)Vicente Tiburcio, quien días atrás había dudado de la efectividad de este recurso, afirmó que la coyuntura requiere acciones inmediatas.

“A mí, personalmente, el estado de emergencia para los ciudadanos hoy, ¿qué representa? Más de lo mismo. Entonces, hay que analizarlo bien, porque nuestros mensajes tienen que ser potentes hacia el ciudadano. No queremos hacer más de lo mismo de lo que se ha venido haciendo en estos últimos años. Podría darse (un toque de queda) ¿por qué no? Si las cosas se empeoran. Eso lo veremos en su momento”, señaló en declaraciones recogidas por RPP.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que los estados de emergencia representan más de lo mismo para los ciudadanos y no descartó aplicar un toque de queda en Lima y Callao. (Video: RPP)

Asimismo, ante el Congreso, el titular del Mininter anunció la compra inmediata de 44 rochabuses y 56 tanquetas para la Policía Nacional. Explicó que la adquisición llevaba casi una década aplazada. “Hoy, en las manifestaciones que hemos tenido, no tenemos ningún Rochabús operativo, pero ya lo tenemos aquí para poder dar esa respuesta a las protestas y hacerlo de la mejor forma profesionalmente”, indicó durante su intervención.



