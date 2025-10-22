Perú

Fiscalía logra destruir 30 campamentos en operativo contra la minería ilegal en Amazonas

El operativo comandado por fiscales ambientales y la Policía Nacional eliminó decenas de instalaciones utilizadas para la extracción ilícita de minerales en la selva norte, con la demolición de trece máquinas pesadas y otros implementos

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) consiguió destruir 30 campamentos vinculados a la minería ilegal en los distritos de El Cenepa y Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. La operación incluyó la demolición de trece máquinas sobre oruga y la eliminación de diversa maquinaria empleada para la extracción ilícita de minerales.

Un operativo conjunto en la selva de Condorcanqui

La intervención, liderada en terreno por los fiscales adjuntos provinciales Lorgio Castro Azcárate y Jesús Sánchez Alejos, respondió a directrices de la coordinación nacional de la FEMA. Se desplegó un equipo multidisciplinario con el apoyo de la Dirección del Medio Ambiente, la Dirección de Operaciones Especiales y la División contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional.

Durante el operativo, el equipo destruyó no solo los campamentos donde se procesaba mineral extraído de manera irregular, sino también generadores eléctricos, tanques con combustibles, baldes de aceite, colchones, rollos de plástico, congeladoras, un chute y mangueras. Los protocolos definidos en el Decreto Legislativo N° 1100 establecieron la destrucción in situ de todos los implementos encontrados.

Las coordinaciones previas permitieron el despliegue coordinado en sectores críticos como Ciro Alegría, donde se concentraban actividades extractivas ajenas a la legalidad, con el objetivo de frenar el impacto ambiental y social de la minería clandestina.

Impacto y alcance del operativo

La acción, ejecutada bajo la disposición de los fiscales presentes, busca reducir de manera directa la afectación a los recursos naturales y a las comunidades amazonenses. La minería ilegal produce alteraciones severas en ecosistemas fluviales, suelos y genera contaminación por combustibles y metales pesados.

El operativo forma parte de un plan nacional que prioriza la intervención de áreas sensibles en la Amazonía peruana, donde las actividades extractivas ilegales han mostrado un crecimiento sostenido durante la última década. En estos territorios, la minería informal implica problemas añadidos como deforestación acelerada, desplazamiento de comunidades nativas y conflictos vinculados a organizaciones criminales.

La Fiscalía y la Policía implementan procedimientos adaptados a la geografía local y articulan esfuerzos para dar cumplimiento efectivo a las normas ambientales. En cada intervención, los equipos buscan inutilizar de forma inmediata maquinarias y herramientas clave para frenar la reactivación del delito en corto plazo.

El contexto de la minería ilegal en el Perú

El Ministerio Público sostiene que la minería ilegal constituye uno de los delitos ambientales que más daña la biodiversidad del país. El Perú figura entre los países con mayores tasas de destrucción de bosques amazónicos por actividades auríferas no autorizadas. La expansión de la minería clandestina genera pérdida de hábitat, escasez de agua limpia y riesgo sanitario en las poblaciones aledañas.

Los esfuerzos actuales en Amazonas refuerzan la política estatal de protección ambiental y buscan afianzar el control sobre territorios vulnerables a la expansión de estas redes delictivas. Con el respaldo de las distintas divisiones especializadas de la Policía Nacional, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental profundiza su intervención en regiones como Condorcanqui, consideradas estratégicas por la presencia de yacimientos y vías de acceso a mercados ilegales.

Compromiso institucional y siguientes pasos

Según la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, las intervenciones continuarán en toda la región, priorizando zonas de extracción no autorizada e impulsando acciones legales para judicializar los casos que se deriven de los operativos. La Fiscalía reitera su orientación hacia la protección de los recursos naturales y el cumplimiento estricto de la ley, bajo respeto a los derechos fundamentales en cada procedimiento.

La reciente demolición de campamentos y maquinaria ilegal busca así marcar un precedente y fortalecer el impacto de las políticas de defensa ambiental en la Amazonía peruana.

