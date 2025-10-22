Estado de emergencia en Lima y Callao restringe visitas en penales e impone “apagón eléctrico” en celdas

Presidente José Jerí anuncia el inicio del estado de emergencia desde la medianoche del miércoles 22 de octubre. TV Perú

El presidente interino Jose Jerí anunció este martes nuevas restricciones a las visitas en los penales de Lima y la provincia del Callao, además de la implementación de un “apagón eléctrico” en las celdas, como parte del estado de emergencia decretado para estas jurisdicciones por los próximo 30 días.

El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, firmado por el mandatario y publicado en el diario oficial El Peruano, establece varias medidas para enfrentar la criminalidad organizada y reforzar el control en los centros penitenciarios.

Según la normativa, los internos bajo régimen cerrado ordinario accederán a una visita semanal. En el caso del régimen cerrado especial, se permitirá una visita cada quince días. El ingreso se limita a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El decreto indica que se efectuará un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la luz mínima necesaria. Además, se ordena retirar y destruir antenas de telecomunicaciones ilegales, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

FOTO DE ARCHIVO: El nuevo presidente de Perú, José Jeri, observa durante la ceremonia de juramentación, luego de que el Congreso votara para destituir a la expresidenta Dina Boluarte, en Lima, el 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

La declaratoria determina el refuerzo de las unidades de flagrancia y la aplicación de medidas de seguridad especiales para jueces y fiscales vinculados a investigaciones sobre criminalidad. Durante el periodo vigente, la Policía Nacional (PNP) asume la protección de estos funcionarios.

Como parte del control territorial, el decreto dispone patrullajes conjuntos entre la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo municipal, entidades que realizarán operativos para decomisar armas, ubicar personas con requisitoria y revisar la fabricación, comercialización y uso de pirotécnicos.

El plan prohíbe el traslado de dos adultos en motos lineales, “modalidad frecuente en robos y raqueteos”. En relación con los mercados ilegales, el Comité de Fiscalización llevará a cabo operativos en zonas con venta de drogas, trata de personas, comercialización de armas y venta informal de equipos de telefonía móvil.

Las líneas asociadas a casos de extorsión o secuestro serán suspendidas y dadas de baja conforme a la normativa vigente. El decreto también incluye controles de identidad para extranjeros sujetos a procedimientos administrativos especiales y pruebas de confiabilidad con polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

FOTO DE ARCHIVO-Agentes de policía de pie mientras los manifestantes participan en una marcha organizada por el colectivo juvenil "Generación Z" para expresar su descontento por una polémica reforma de las pensiones, los escándalos de corrupción, la inseguridad económica y el aumento de la delincuencia durante el gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Lima, Perú. 4 de octubre de 2025. REUTERS/Sebastián Castaneda

El estado de emergencia exige la instalación de comandos temporales encargados de coordinar la protección de instituciones públicas y atender zonas con altos índices delictivos. Se autoriza además la revisión de vehículos con documentación adulterada y su traslado a depósitos oficiales. El sistema nacional de inteligencia asume la tarea de reforzar estos controles.

Demanda

Jerí informó la decisión en un contexto marcado por la movilización de la ‘Generación Z’, que tomó el espacio público bajo la insignia de One Piece como emblema de oposición al crimen organizado y a la crisis institucional.

Los reclamos se enfocan en el Ejecutivo que encabeza el sucesor de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada por el Parlamento. Las fuerzas de seguridad respondieron con acciones que resultaron en más de 100 heridos, tanto entre civiles como agentes, además de una víctima fatal.