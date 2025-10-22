Menor de 13 años perdería un ojo tras explotarle bombarda en el rostro durante pelea entre barras bravas en el Rímac

Menor podría perder un ojo por ataque de barristas

Un niño de 13 años quedo en estado crítico y con la posibilidad de perder su ojo derecho luego de que una bombarda le explotara en la cabeza. La tragedia ocurrió cuando un grupo de barristas, que escapaba tras advertir la presencia de la policía, dejó encendido el artefacto pirotécnico a pocos metros del menor.

“Él no sabe pelear, es un niño bueno. ¿Cómo le van a tirar una bombarda? Le han tirado una bombarda y le han hecho un hueco...”, detalló indignada su madre a las cámaras de Latina Noticias. “Tiene a dos centímetros, de perder el ojo”, agregó.

Según sus familiares, el menor se dirigía al mercado Limoncillo cuando se encontró con los barristas. Al verlos, buscó refugio dentro de una quinta cercana. Sin embargo, los sujetos ingresaron al lugar y, segundos después, dejaron una bombarda encendida antes de escapar. La explosión lo lanzó por el aire.

Menor grave tras ataque de barristas

“A la hora que el explosivo explota, el policía ve que mi hermanito vuela, ¿no? Vuela y cae de golpe... Primero lo ve inconsciente (...) y mi hermano le dice: ‘Señor, ayúdeme, ayúdeme, por favor’”, relató una de sus hermanas.

El impacto le perforó la frente, quemó su uniforme escolar y comprometió gravemente su ojo derecho. Producto de la fuerza del explosivo, terminó inconsciente en el suelo hasta que un vecino corrió a auxiliarlo. “¿Quién dejó estas bombardas aquí?”, se escucha preguntar. “Los barristas”, responde un familiar.

Fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. No puede ser operado, pues primero debe recuperarse de la intervención a su cabeza.

“Los médicos me dicen que está grave y que tiene una lesión. No le puede intervenir el ojo porque recién lo han operado (...) La bombarda le ha caído justo acá y le ha perforado acá toda la frente”detalló.

Padre de menor afectado

Mientras los médicos luchan por salvarle la vista y su vida, su familia pide justicia y apoyo para afrontar esta situación, pues no tienen los recursos económicos para costear los gastos.

Otros ataques de barristas

No es la primera vez que presuntos barristas se ven envueltos en incidentes violentos. A inicios de setiembre, un padre de familia quedó al borde de la muerte después de haber sido atacados por estos delincuentes.

Villa El Salvador: Golpean y balean a barrista y termina en UCI | Video: Latina Noticias

El lamentable hecho ocurrió en un barrio en el distrito de Villa El Salvador, durante la noche del 2 de septiembre. Alrededor de las 11:00 p. m., un grupo de barristas de Alianza Lima ingresaron por la avenida Vallejo realizando arengas y causando daños a su paso. En medio del caos, atacaron ferozmente a Elías Candela Ortega, un padre de familia de 31 años que trabaja para sostener a su hijo de 9 años.

Según relató su hermana, quien prefirió mantener su nombre en reserva por seguridad, el joven fue agredido con piedras, palos, armas blancas y recibió impactos de bala que lo dejaron en estado crítico. Ahora permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde los médicos no han emitido un pronóstico favorable. “Mi hermano está entre la vida y la muerte. A nadie se le desearía algo así. Lo han baleado, lo han acuchillado, lo han golpeado con bates. Ahora tenemos que solventar gastos sin tener cómo hacerlo”, expresó entre lágrimas.

Un hombre se encuentra en UCI tras ser golpeado brutalmente por la barra brava de la U en VES | Foto composición: Infobae Perú

Una vecina indicó que escuchó disparos esa noche y que los barristas llegaron desde los alrededores del hospital Juan Pablo II, pintaron murales en contra del equipo crema y luego se dirigieron hacia la avenida Aviación, donde ocurrió la agresión. Denunció además la falta de respuesta de las autoridades: “Aquí la seguridad es un desastre, llamamos al serenazgo y la policía, pero nunca llegan a tiempo. Solo aparecen horas después, cuando ya todo ha pasado”.