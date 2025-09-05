Perú

Guerra de barras bravas: ‘Trinchera U Norte’ se adjudica quema de fachada y pintas en el estadio de Alianza Lima

Cámaras de seguridad captaron a encapuchados que llegaron en vehículos polarizados para vandalizar el estadio de Matute. El club blanquiazul emitió un pronunciamiento

Presuntos barristas queman fachada del estadio Matute en La Victoria | Video: 24 Horas

La madrugada del 4 de septiembre, un ataque vandalizado sorprendió a vecinos y trabajadores del estadio Alejandro Villanueva, conocido como ‘Matute’, en el distrito limeño de La Victoria. Una veintena de encapuchados llegó hasta los exteriores del recinto deportivo para vandalizar sus paredes con pintura amarilla e incluso prender fuego a una de ellas.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, los sujetos arribaron a bordo de cinco vehículos con lunas polarizadas. Al descender, iniciaron el ataque pintando mensajes y manchas de color amarillo en varios muros del estadio. Uno de los murales afectados fue el que contenía la imagen del ‘Señor de los Milagros’, lo que generó indignación en hinchas del Club Alianza Lima y vecinos.

Además de las pintas, los encapuchados rociaron gasolina en parte de la fachada y prendieron fuego, causando daños visibles en la infraestructura. Testigos refirieron que los agresores actuaron de manera coordinada y se retiraron rápidamente tras concluir el atentado.

Guerra entre barras de Alianza Lima y la ‘U’

Horas después, la barra brava Trinchera Norte, que alienta al club Universitario de Deportes, difundió en redes sociales un video en el que se atribuían el ataque. En las imágenes se observa a los sujetos realizando las pintas y celebrando la acción, la cual acompañaron con mensajes provocadores.

Presuntos hinchas de la 'U'
Presuntos hinchas de la 'U' vandalizan exteriores del estadio Matuta de Alianza Lima | Foto captura: PNP

En horas de la mañana, personal de limpieza del estadio inició los trabajos para borrar las pintas y reparar los daños ocasionados en los muros vandalizados.

La Policía Nacional ya tendría en su poder los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y determinar si se trata de un nuevo episodio de enfrentamiento entre barras que podría escalar en violencia en la previa de futuros encuentros deportivos.

Club AL se pronuncia

El administrador temporal de Alianza Lima, Fernando Cabada, lamentó los hechos violentos registrados la madrugada de este viernes, alrededor de las 2:00 a. m., y expresó un firme rechazo a este tipo de agresiones. En diálogo con TVPerú Noticias, afirmó que el club no avalaba la violencia en ninguna de sus formas e hizo un llamado a frenar estos actos que, según dijo, no tienen relación con el deporte.

Cabada calificó los ataques como acciones ajenas al fútbol y condenó que incluso se haya dañado la imagen del Señor de los Milagros en las cercanías de Matute. “¿Qué imagen representa más a los peruanos que el Señor de los Milagros? Esto no puede ser: es un acto de delincuencia cometido por cobardes”, manifestó, visiblemente indignado.

El directivo insistió en que la institución buscaba transmitir un mensaje de unidad y tranquilidad a su hinchada, descartando cualquier incitación a represalias. “Nosotros no queremos violencia. Por el contrario, transmito un mensaje de calma, porque estamos velando por todos”, remarcó.

Barras bravas siembran el terror en las calles

En agosto pasado, la violencia entre barras bravas volvió a ser registrada en las calles de Lima. En San Juan de Lurigancho, un enfrentamiento entre presuntos hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes dejó un joven muerto y al menos dos heridos.

Un enfrentamiento entre presuntos barristas
Un enfrentamiento entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario dejó un muerto y al menos dos heridos en el cruce de las avenidas Héroes del Cenepa y José Carlos Mariátegui, en la tercera zona de Bayóvar.

El choque ocurrió en el cruce de las avenidas Héroes del Cenepa y José Carlos Mariátegui, en Bayóvar, cerca de las 11:00 p.m. Según testigos, los grupos se desplazaban por distintas zonas del distrito hasta encontrarse, lo que derivó en una riña con piedras, palos, machetes, bombardas y armas de fuego.

La víctima fatal recibió un disparo y fue trasladada al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde se confirmó su deceso. Además, varias viviendas y vehículos sufrieron daños materiales. La PNP halló casquillos de bala y objetos contundentes en el lugar, pero no se reportaron detenciones.

Ese mismo mes, otro disturbio estremeció a Los Olivos, en el asentamiento humano Cinco Estrellas. Allí, barristas de ambos clubes se enfrentaron con la misma ferocidad, transformando la avenida Angélica Gamarra en un escenario de caos. Casas con vidrios rotos, autos dañados y varios jóvenes heridos dejaron en evidencia la magnitud del ataque, que duró más de media hora y sembró temor entre los vecinos.

