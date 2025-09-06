Perú

Barristas golpean brutalmente y balean a padre de familia en VES: “Está entre la vida y la muerte”

Apenas dos días después de este violento ataque atribuido a presuntos hinchas de Alianza Lima, delincuentes de la ‘Trinchera U Norte’ vandalizaron los exteriores del estadio Matute

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Villa El Salvador: Golpean y balean a barrista y termina en UCI | Video: Latina Noticias

Un hecho de extrema violencia conmocionó a los vecinos del distrito limeño de Villa El Salvador (VES). La noche del 2 de septiembre, alrededor de las 11:00 p. m., un grupo de barristas de Alianza Lima ingresó por la avenida Vallejo y, tras recorrer la zona con arengas, disparos y destrozos, atacó brutalmente a Elías Candela Ortega, un trabajador de 31 años y padre de un niño de 9 años.

De acuerdo con el testimonio de su hermana, quien por motivos de seguridad prefiere mantener en reserva su identidad, la víctima fue golpeada con piedras, palos, incluso recibió disparos que lo dejaron gravemente herido. Actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde su pronóstico sigue siendo reservado.

Mi hermano está entre la vida y la muerte. A nadie se le desearía algo así. Lo han baleado, lo han acuchillado, lo han golpeado con bates. Ahora tenemos que solventar gastos sin tener cómo hacerlo”, relató con angustia la familiar.

Un hombre se encuentra en
Un hombre se encuentra en UCI tras ser golpeado brutalmente por la barra brava de la U en VES | Foto composición: Infobae Perú

Una vecina del lugar relató que escuchó disparos el día martes y que los barristas blanquiazules llegaron desde la parte posterior del hospital Juan Pablo II y atacaron murales con pintas alusivas al equipo crema. Posteriormente, se desplazaron hacia la avenida Aviación, donde se produjo la agresión.

“Aquí la seguridad es un desastre, llamamos al serenazgo y la policía, pero nunca llegan a tiempo. Solo aparecen horas después, cuando ya todo ha pasado”, denunció la mujer.

El temor persiste en este sector de Villa El Salvador, donde las familias aseguran vivir expuestas a enfrentamientos de barristas que utilizan el barrio como escenario de violencia. Tras lo ocurrido, los propios vecinos decidieron borrar los murales para evitar nuevos enfrentamientos.

La familia de Elías Candela Ortega pide justicia y mayor presencia policial para evitar que hechos similares se repitan. Mientras tanto, su vida pende de un hilo en la sala de cuidados intensivos.

Elías trabajaba como estibador en el mercado de frutas de San Luis, siendo el principal sustento de su hijo y de su madre, una adulta mayor de salud delicada.

Su hermana indicó que la familia se encuentra organizando una actividad pro fondos con el apoyo de amistades, a fin de cubrir las necesidades médicas inmediatas, como pañales y medicinas que ya exige el hospital. Para quienes deseen colaborar, se ha habilitado el número 976 594 144 (contacto directo de la familia).

Vandalizan exteriores del estadio Matute

Presuntos hinchas de la 'U'
Presuntos hinchas de la 'U' vandalizan exteriores del estadio Matuta de Alianza Lima | Foto captura: PNP

Cabe mencionar que apenas dos días después de esta terrible agresión, otro hecho vinculado a la guerra entre barras bravas volvió a generar indignación. La madrugada del 4 de septiembre, un grupo de encapuchados atacó el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Los sujetos llegaron en cinco vehículos, pintaron murales con pintura amarilla —incluido uno con la imagen del Señor de los Milagros— y prendieron fuego en parte de la fachada.

Horas después, la barra brava ‘Trinchera Norte de Universitario’ se atribuyó el ataque difundiendo un video en redes sociales. El hecho generó indignación entre hinchas y vecinos, mientras que personal del estadio inició la limpieza y reparación de los muros afectados.

El administrador temporal de Alianza Lima, Fernando Cabada, rechazó lo ocurrido y calificó la acción como un acto de delincuencia “cometido por cobardes”, subrayando que estos hechos no tienen relación con el fútbol. También hizo un llamado a la calma y a evitar represalias.

Temas Relacionados

barras bravasAlianza LimaUVESperu-noticias

Más Noticias

Frío en las noches, lluvia y neblina: Este es el fenómeno climático que causa el cambio de temperatura en la costa

El Senamhi emitió un aviso meteorológico que advierte sobre condiciones adversas en la costa norte y centro del país, desde Piura hasta Áncash

Frío en las noches, lluvia

El calor de Lima dio vida a la muerte y al nuevo libro de Eduardo Tokeshi: “Mi obra y mi imaginación han vivido más que yo”

El artista dibujará en vivo el viernes 12 de septiembre a las 7:00 p.m. en la librería El Virrey de Miraflores y estará acompañado por la música de Elisa Tokeshi

El calor de Lima dio

Corte de luz del 7 al 9 de septiembre: Seal anuncia suspensión del servicio en estas zonas de Arequipa

La empresa eléctrica ejecutará trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes en distintos distritos de la región arequipeña

Corte de luz del 7

Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

El reconocido actor de 81 años comparte su deseo de despedirse de los escenarios para volcarse a la formación cultural en Cusco, preparando un proyecto educativo enfocado en la recuperación de mitos y leyendas andinas.

Reynaldo Arenas confiesa que ya

Temblor en la frontera con Ecuador: Sismo de magnitud 4 sacudió Zarumilla esta mañana

El sismo fue registrado por el Centro Sismológico Nacional, que informó que la alerta emitida fue de nivel verde debido a su intensidad moderada

Temblor en la frontera con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga a alcalde de

Fiscalía investiga a alcalde de Miraflores por presuntas irregularidades en proyecto del parque Leoncio Prado

Diego Bazán arremete contra general PNP por hackeo en la Dirección de Inteligencia: “No tienen sangre en la cara para negarlo”

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Reynaldo Arenas confiesa que ya

Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra se reencuentran en entrevista y tienen particular reacción: “Te me haces conocido”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

DEPORTES

Franco Navarro explotó por las

Franco Navarro explotó por las duras sanciones a Néstor Gorosito y Renzo Garcés: “¿Qué interpretaron los genios de la Comisión de Disciplina?”

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay