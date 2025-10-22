Arequipa: capturan a presunto integrante de “Los Ruteros Sureños” con 40 kilos de cocaína durante operativo policial

Alexander Javier Villantoy (29), alias “Javicho”, fue detenido por la DIVINCRI–Área Antidrogas de Arequipa en Camaná. (Composición: Infobae)

En una acción coordinada por la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) - Área Antidrogas de Arequipa, agentes policiales capturaron a Alexander Javier Villantoy (29), conocido como “Javicho”, quien sería integrante de la organización delictiva “Los Ruteros Sureños”. La intervención se llevó a cabo la mañana del miércoles 22 de octubre de 2025, en la provincia de Camaná, tras un seguimiento ejecutado por el personal especializado.

El operativo se desarrolló alrededor de las 9:20 a.m., cuando los efectivos detectaron una camioneta Toyota Hilux que transitaba por la intersección de las avenidas Samuel Pastor y Lima. De acuerdo con la información policial, el vehículo levantó sospechas por su desplazamiento inusual y por haber sido registrado en investigaciones previas vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Durante la intervención, el personal policial comprobó que el conductor transportaba un cargamento ilícito. Los agentes procedieron a revisar el vehículo, hallando varios paquetes sospechosos dentro del compartimento posterior.

Incautación del cargamento

Al realizar la verificación, se confirmó que el contenido correspondía a clorhidrato de cocaína. En total, se incautaron 40 paquetes tipo ladrillo, que sumaban aproximadamente 40 kilos de droga. Además, los efectivos decomisaron un teléfono celular Samsung y una cantidad de dinero en efectivo, que será sometida a peritaje como parte de las diligencias.

Fuentes de la DIVINCRI señalaron que el detenido abastecía de droga a diversos puntos de la provincia de Camaná, aprovechando el incremento de visitantes por las festividades de aniversario. Según los registros preliminares, esta modalidad de distribución coincidía con fechas de alta afluencia turística, lo que permitía encubrir los traslados.

El operativo tuvo su punto clave en la zona conocida como Villa Hermosa, en el distrito de Samuel Pastor. Los agentes del área antidrogas interceptaron la camioneta de color negro tras varios minutos de seguimiento. Posteriormente, el vehículo fue trasladado a la Comisaría Sectorial de La Pampa, donde se ejecutaron las diligencias correspondientes y se formalizó la detención.

Los investigadores continúan con las acciones para determinar si el hombre actuaba bajo órdenes directas de los cabecillas de “Los Ruteros Sureños”, grupo que opera en distintas rutas del sur peruano. Los indicios recabados en el operativo serán remitidos al Ministerio Público para las investigaciones complementarias.

El detenido permanece bajo custodia mientras se amplían las pesquisas sobre la procedencia del cargamento y los posibles vínculos con redes de narcotráfico que operan entre Arequipa y otras regiones del país.

