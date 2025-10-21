Perú

Retiro de AFP en Integra: ¿Cómo registrar la solicitud para pedir hasta 4 UIT?

Los afiliados peruanos que no tengan cuenta bancaria no podrán retirar AFP. Por ello, deberán crearse una para que les llegue el depósito

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Integra AFP
Integra AFP

Desde hoy, martes 21 de octubre, los afiliados al sistema privado de pensiones pueden iniciar la solicitud para el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400). La opción está disponible para usuarios de AFP Integra, que de acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) suma 4 millones 926 mil 972 afiliados en todo el Perú.

El proceso se realiza en la agencia virtual y el aplicativo habitual de la AFP Integra. El registro de la solicitud se habilita en el primer ingreso de los usuarios, donde aparece una opción explícita previo a la consulta de saldos. Tanto la web como la aplicación requieren solo los datos habituales para acceder.

De acuerdo con datos oficiales, los primeros en recibir el desembolso serán quienes tengan documentos de identidad (DNI u otros) cuyo número finaliza en letra o carácter especial. Las plataformas estarán disponibles únicamente de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., exceptuando feriados. El horario es idéntico para todas las administradoras del sistema.

Retiro AFP en Integra: El paso a paso para solicitar hasta 4 UIT

Características del retiro de AFP Integra

  • Este retiro es intangible y no podrá ser objeto de descuento, embargo o retención, salvo por deuda alimentaria.
  • El primer desembolso de hasta 1 UIT (S/5,350) será dentro de los 30 días calendarios de realizar tu registro.
  • El segundo desembolso de hasta 1 UIT (S/5,350) será dentro de los 30 días calendario de haberse realizado tu primer pago.
  • El tercer desembolso de hasta 1 UIT (S/5,350) será dentro de los 30 días calendario de haberse realizado el segundo pago.
  • El cuarto desembolso de hasta 1 UIT (S/5,350) será dentro de los 30 días calendario de haberse realizado el tercer pago.
Apunta la fecha del cronograma
Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

Links del retiro AFP

La AFP Integra no será la única empresa donde se podrá obtener los fondos, ya que también existen otras entidades. Cada uno tendrá un link distinto, así como un proceso diferente, como se muestra a continuación:

El link para hacer la
El link para hacer la solicitud del retiro AFP ya está activo, pero varía según la AFP en la que estás. - Crédito Captura de AFP Integra

Necesitará cuenta bancaria

Se debe tener en cuenta que los que no tengan cuenta bancaria no podrán retirar AFP. Por ello, los afiliados deberán crearse una en alguna de estas entidades, para que, al momento de registrarse para hacer la solicitud, puedan colocar el número y a esa les llegue el depósito.

Si no lo hacen y se les pasa el día, deberán esperar al siguiente que se les ha asignado para hacer el pedido de las 4 Unidades Impositivas Tributarias. Esta es la lista de bancos y cajas autorizadas para eso:

  • BCP
  • BBVA
  • Interbank
  • Scotiabank
  • Banbif
  • Banco Falabella
  • Caja Huancayo
  • Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad disponible en la localidad).

