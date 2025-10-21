Retiro de AFP en Integra: ¿Cómo registrar la solicitud para pedir hasta 4 UIT?

Desde hoy, martes 21 de octubre, los afiliados al sistema privado de pensiones pueden iniciar la solicitud para el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400). La opción está disponible para usuarios de AFP Integra, que de acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) suma 4 millones 926 mil 972 afiliados en todo el Perú.
El proceso se realiza en la agencia virtual y el aplicativo habitual de la AFP Integra. El registro de la solicitud se habilita en el primer ingreso de los usuarios, donde aparece una opción explícita previo a la consulta de saldos. Tanto la web como la aplicación requieren solo los datos habituales para acceder.
De acuerdo con datos oficiales, los primeros en recibir el desembolso serán quienes tengan documentos de identidad (DNI u otros) cuyo número finaliza en letra o carácter especial. Las plataformas estarán disponibles únicamente de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., exceptuando feriados. El horario es idéntico para todas las administradoras del sistema.
Características del retiro de AFP Integra
- Este retiro es intangible y no podrá ser objeto de descuento, embargo o retención, salvo por deuda alimentaria.
- El primer desembolso de hasta 1 UIT (S/5,350) será dentro de los 30 días calendarios de realizar tu registro.
- El segundo desembolso de hasta 1 UIT (S/5,350) será dentro de los 30 días calendario de haberse realizado tu primer pago.
- El tercer desembolso de hasta 1 UIT (S/5,350) será dentro de los 30 días calendario de haberse realizado el segundo pago.
- El cuarto desembolso de hasta 1 UIT (S/5,350) será dentro de los 30 días calendario de haberse realizado el tercer pago.
Links del retiro AFP
La AFP Integra no será la única empresa donde se podrá obtener los fondos, ya que también existen otras entidades. Cada uno tendrá un link distinto, así como un proceso diferente, como se muestra a continuación:
- En AFP Integra se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/
- En Profuturo AFP se podrá realizar la solicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login.
- En Prima AFP, se retirará por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login
- En AFP Hábitat se hará la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe.
Necesitará cuenta bancaria
Se debe tener en cuenta que los que no tengan cuenta bancaria no podrán retirar AFP. Por ello, los afiliados deberán crearse una en alguna de estas entidades, para que, al momento de registrarse para hacer la solicitud, puedan colocar el número y a esa les llegue el depósito.
Si no lo hacen y se les pasa el día, deberán esperar al siguiente que se les ha asignado para hacer el pedido de las 4 Unidades Impositivas Tributarias. Esta es la lista de bancos y cajas autorizadas para eso:
- BCP
- BBVA
- Interbank
- Scotiabank
- Banbif
- Banco Falabella
- Caja Huancayo
- Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad disponible en la localidad).