Joven empresario peruano sorprende y anuncia inversión de USD 150 millones en 12 centros comerciales en Perú

El primer proyecto de esta fase se ubicará en la intersección de las avenidas La Molina y Nicolás Ayllón, en Ate, cerca de la estación Óvalo Santa Anita de la Línea 2 del Metro de Lima. Foto: Eco Plaza

El grupo peruano Eco Plaza prepara una de sus mayores etapas de crecimiento con el desarrollo de una red de 12 centros comerciales de uso mixto en Lima y distintas provincias del país. La iniciativa, que combina espacios comerciales y residenciales, demandará una inversión conjunta de USD 150 millones y busca impulsar la incorporación de pequeños comerciantes y emprendedores a formatos más formales.

Heyse Quispe, CEO del holding retail, inmobiliario, financiero y tecnológico, explicó a Forbes que el 2026 representa el año de mayor expansión para la organización fundada hace una década. Además de la construcción de nuevos proyectos, el grupo también viene trabajando en iniciativas vinculadas con inteligencia artificial para emprendedores y analiza llevar sus operaciones a otros mercados de Sudamérica.

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Un plan inmobiliario con foco en Lima y provincias

El primer proyecto de esta nueva etapa estará ubicado en la intersección de las avenidas La Molina y Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate, cerca de la estación Óvalo Santa Anita de la Línea 2 del Metro de Lima. La construcción requerirá una inversión de USD 20 millones, equivalente al 13% del monto total previsto para este año, y tiene programada su inauguración para el 2027.

La obra se levantará sobre un terreno de aproximadamente 22.000 metros cuadrados donde anteriormente funcionaba una planta de medicamentos genéricos de la farmacéutica Teva Perú, instalación que cerró en julio de 2022. Eco Plaza señaló que el espacio será completamente reconvertido para convertirse en un proyecto urbano comercial y residencial.

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Heyse Quispe, CEO del holding que reúne negocios retail, inmobiliarios, financieros y tecnológicos, señaló a Forbes que el 2026 marcará la etapa de mayor crecimiento de la empresa creada hace 10 años. Foto: Linkedin

Según el grupo, los locales tendrán áreas de entre 6 m² y 12 m², dependiendo del tipo de negocio, con el objetivo de facilitar el acceso de comerciantes. “El mix comercial está orientado a atender la demanda real del corredor Lima Este, con fuerte presencia de marcas nacionales, emprendedores formalizados y servicios financieros”, indicó la compañía a Forbes.

Además del proyecto en Ate, Eco Plaza confirmó o evalúa ubicaciones en zonas como Santa Clara, Trapiche, Huancayo, Trujillo, Chincha, Villa María del Triunfo y el corredor de la avenida Faucett en El Callao. El holding señaló que estas áreas fueron consideradas por su alta concentración poblacional y conexión con sistemas de transporte.

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La apuesta de Eco Plaza por la formalización

Quispe Espinoza fundó Eco Plaza hace 10 años, cuando tenía 21 años. Sin embargo, fue hace aproximadamente dos años cuando el holding tomó forma mediante la integración de distintas unidades vinculadas al sector comercial, inmobiliario, financiero y tecnológico.

Actualmente, el grupo está compuesto por cuatro empresas y cuenta con más de 300 trabajadores. Eco Plaza concentra la operación inmobiliaria y comercial, con dos centros comerciales en funcionamiento en Ate, cuatro proyectos en construcción que esperan ser inaugurados hacia finales de este año y una cartera adicional de 12 desarrollos de uso mixto.

El holding opera actualmente con cuatro compañías y supera los 300 colaboradores en sus distintas unidades de negocio. Foto: Eco Plaza

El ecosistema también incluye a INVCAP, unidad encargada de inversión y estructuración financiera con presencia en Dubai y Londres; Interruptivo, orientada a innovación y tecnología; y Lord CM, responsable del desarrollo de proyectos inmobiliarios. “Todas las unidades operan de manera sinérgica: Lord CM construye los activos que Eco Plaza opera, INVCAP estructura el financiamiento que los hace posibles, e Interruptivo optimiza los procesos que los hacen rentables”, explicó el grupo.

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El fundador sostuvo que la creación del negocio nació a partir de observar las dificultades que enfrentan muchos emprendedores peruanos. “la convicción de que el emprendedor peruano de base merece infraestructura de primer nivel y un activo propio que le cambie la vida a su familia”, fue parte de la visión que, según explicó, impulsó el crecimiento de la empresa.

Quispe Espinoza también destacó el nivel de informalidad existente en el comercio. “Cerca del 70% del comercio de abastos en Lima es informal. Eso significa familias enteras sin seguridad jurídica sobre su puesto de trabajo, sin historial crediticio, sin capacidad de invertir en su propio negocio”, comentó.

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