Real Plaza Trujillo seguirá cerrado indefinidamente mientras duren las investigaciones por la tragedia de febrero, confirma el alcalde

Real Plaza Trujillo - InRetail Perú

El centro comercial Real Plaza de Trujillo continuará con sus puertas cerradas de manera indefinida. La decisión fue confirmada por el alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez, quien descartó cualquier posibilidad de reapertura mientras se mantengan las diligencias del Ministerio Público relacionadas con la tragedia del 21 de febrero, cuando se desplomó parte del techo del patio de comidas y murieron seis personas, dejando además más de 90 heridas.

La autoridad edil aclaró que, pese a los rumores que circulan entre comerciantes y vecinos ante la cercanía de la campaña de Navidad y Año Nuevo, el municipio no ha recibido solicitud alguna para el reinicio de las operaciones. Desde hace semanas, algunos emprendedores que trabajan en los alrededores del recinto pedían una pronta reapertura del complejo, con el argumento de que su cierre afecta directamente su economía y las ventas de la zona.

En declaraciones brindadas este 20 de octubre, el burgomaestre fue enfático: “No hay absolutamente nada sobre ese tema [reapertura] en la municipalidad. Parece que han ido indemnizando a los familiares de los fallecidos y a los afectados, pero recuerden que el caso aún está en manos del Ministerio Público”. Con esta afirmación, el alcalde puso fin a las especulaciones sobre una eventual autorización para reabrir el establecimiento, cerrado desde hace ocho meses.

Mientras tanto, la empresa responsable del centro comercial continúa en un proceso de evaluación y responsabilidad civil frente a los familiares de las víctimas y a las personas afectadas por el siniestro. Las autoridades locales insisten en que cualquier decisión sobre su funcionamiento deberá esperar los resultados de las investigaciones y los informes técnicos que determine la fiscalía.

Así estaría construyéndose el nuevo centro comercial del Plaza Center, pero aún no hay fecha de apertura confirmada. - Crédito @Trujillopolis_27

Nuevo proyecto comercial del Grupo Intercorp

En medio de este contexto, el alcalde también se refirió a un nuevo proyecto del Grupo Intercorp, propietario de Real Plaza, que abrirá otro centro comercial en la ciudad. Se trata de Plaza Center, un recinto que se construirá en el terreno donde operaba la tienda Mega Asia, frente al óvalo Mochica.

“Bienvenida la inversión en Trujillo y si son centros comerciales mucho mejor porque nos permiten dotar a la ciudad de algo que no tenemos, que son estacionamientos, comercio y puestos de trabajo”, indicó Reyna Rodríguez. La autoridad destacó que la llegada de nuevas inversiones privadas contribuye a la dinamización económica de la provincia, especialmente en sectores donde la oferta de espacios comerciales aún es limitada.

Sin embargo, destacó que todo emprendimiento deberá cumplir con los requisitos establecidos por las ordenanzas municipales y las normas de seguridad vigentes. “Toda inversión pública o privada es bienvenida, pero debe respetar la normativa que rige en Trujillo para este tipo de establecimientos”, precisó. Con ello, reiteró que su gestión mantendrá una postura de apertura hacia los proyectos que impulsen el desarrollo urbano y comercial, siempre que se garantice la seguridad de los ciudadanos.

Así quedó el Real Plaza Trujillo tras la caída del techo en el patio de comidas. Foto: difusión

Situación de otros locales en la ciudad

El alcalde provincial también se refirió a la situación de la discoteca-cebichería Tabaco Marino, un establecimiento que permanece inactivo debido a incumplimientos normativos. Informó que el pasado viernes sostuvo una reunión con los representantes del local, a quienes explicó las disposiciones legales que impiden su funcionamiento.

Según la autoridad, los propietarios del negocio son jóvenes que no residen en Trujillo y que fueron mal informados por asesores legales sobre la posibilidad de obtener una licencia municipal. “Les han hecho creer malos abogados que podrían sacar su permiso o licencia de funcionamiento, pero ya les expliqué que eso no es posible”, declaró Reyna Rodríguez.

El burgomaestre añadió que este tipo de locales ha generado preocupación en los barrios aledaños por el nivel de ruido y los incidentes que se registraban durante su actividad. En esa línea, reafirmó su compromiso con la tranquilidad vecinal y el cumplimiento estricto de las normas que regulan los espacios de entretenimiento nocturno.

Con estas declaraciones, el alcalde de Trujillo trazó una línea clara frente a la regulación de los negocios en la ciudad: apertura a las inversiones que se ajusten a la ley y firmeza frente a los establecimientos que operen fuera del marco normativo. Mientras tanto, el destino del Real Plaza permanece en suspenso, a la espera de los resultados que determine el Ministerio Público sobre una de las tragedias más graves registradas en la capital liberteña en los últimos años.