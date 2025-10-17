Perú

Nuevo centro comercial de Intercorp se contruye en Trujillo, a pocos meses de tragedia del Real Plaza

Inretail apostará con el Plaza Center Murgia en Trujillo. Como se recuerda, en febrero ocurrió un accidente fatal en el Real Plaza que tenía la marca en la región

Edwin Montesinos Nolasco

Edwin Montesinos Nolasco

Así estaría construyéndose el nuevo
Así estaría construyéndose el nuevo centro comercial del Plaza Center, pero aún no hay fecha de apertura confirmada. - Crédito @Trujillopolis_27

En febrero de 2025, hace ocho meses, ocurrió la tragedia del Real Plaza de Trujillo, cuya estructura del techo se desplomó y dejó un saldo fatal de seis personas fallecidas y más de 80 heridos. Por esto, la empresa detrás de la marca, Intercorp, fue multada por Indecopi con medio millón de soles y fue ‘castigada’ por el mercado dado que ahora vale cerca de 400 millones de dólares menos.

La tragedia puso en vitrina las deficiencias que hubieron en el diseño y armado del Real Plaza, marca de centros comerciales de Inretail (empresa de Intercorp). Pero esta empresa también tiene otra marca, que son los Plaza Center —como se recuerda hace un año el Real Plaza tomó la gestión de estos centros de comercio más pequeños (conocido como ‘strip center’)—.

Ahora, a ocho meses de esta tragedia, según información de creadores de contenido en redes sociales se conoce que Inretail ya empezó con la construcción de un nuevo Plaza Center en Trujillo, su nueva apuesta tras el cierre del Real Plaza en la región. Infobae Perú pudo acceder también a los datos del llamado Centro Comercial: Plaza Center Murgia Trujillo.

El primer Real Plaza fue
El primer Real Plaza fue inaugurado en 2005. Actualmente, la cadena opera en 13 ciudades del Perú. Foto: composición Infobae Perú/Intercorp

Nuevo centro comercial en Trujillo

Según datos a los que pudo acceder Infobae Perú sobre el proyecto, se trataría de la construcción no solamente de un Plaza Center, sino también de las tiendas ancla Plaza Vea y Promart. Estos estarán ubicados en Los Cedros de la ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento la Libertad, por el óvalo Mochica (que llevó a algunos a llamar erróneamente al centro comercial como Plaza Center Mochica, auqnue un cambio a este nombre aún no está confirmado).

  • El proyeto señala que el predio contaba con una superficie de 14 mil 818.56 m2
  • Se planteaba la contrucción del edificio de estacionamientos, edificio principal y patio de maniobras (citernas y trampa de grasa)
  • Asimismo, la dirección del proyecto está a cargo de la empresa internacional SUMAC, la cual aseguró el cumplimiento de estándares técnicos y normativos aplicables, entre otras labores.

"Se adoptará un enfoque participativo, involucrando a las partes interesadas desde el inicio. Esto permitirá ajustar el proyecto a las necesidades reales y fomentar la colaboración para lograr un impacto sostenible", señalaba el documento del proyecto cuando era propuesta de las empresa Overlay y Kimsav para Inretail.

Carlos Rodríguez-Pastor es el peruano
Carlos Rodríguez-Pastor es el peruano detrás de Intercorp. - Crédito Composición Infobae/Perú Retail/Difusión

Según versiones en redes sociales, de personas involucradas en la construcción, el pasado 24 de septiembre, se ha habrían dado inicio a los trabajos de demolición del Proyecto Plaza Center, a cargo del Grupo Flesan Perú. Asimismo, fuentes de Perú Retail pudieron conocer que además el Plaza Center contará con un Cineplanet, y se espera que se inaugure a finales de 2026.

Reemplazará al Mega Asia

En la zona de construcción el Plaza Center Murgia se encontraba el Mega Asia anteriormente y otros inmuebles cercanos.

Según la cuenta Urban Trux, "ya se encuentra en marcha la demolición del antiguo local ubicado en la Av. Nicolás de Piérola con Av. Pablo Casals, frente al Óvalo Mochica, donde se levantará el nuevo Plaza Center, un moderno centro comercial del grupo Intercorp Retail".

Esta información señala también que “el proyecto contempla más de 27 mil m2 de área construida, de los cuales 18 mil 796 m2 serán techados y 8 mil 996 m2 quedarán como áreas abiertas.

