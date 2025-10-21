Perú: Ministerio de la Produción levanta la cuota de pota a 609.935 toneladas en 2025 y lanza la Operación Calamar Gigante IV

El Ministerio de la Producción de Perú eleva la cuota de captura de calamar gigante para 2025 tras señales de recuperación del recurso.

El Ministerio de la Producción (Produce) oficializó un incremento en el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) del calamar gigante o pota en 2025, acompañado por una nueva campaña de investigación científica orientada a fortalecer la gestión y conservación de uno de los recursos hidrobiológicos más relevantes de Perú.

A través de la Resolución Ministerial N° 00346-2025-PRODUCE, la cartera anunció que el LMCTP para el calamar gigante se establece en 609.935 toneladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, superando las 572.804 toneladas fijadas al inicio del año.

Produce eleva cuota de captura de pota para 2025

El ajuste se fundamenta en la recomendación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), entidad que reportó señales de recuperación y recolonización de la población tras el evento El Niño 2023-2024. Las embarcaciones artesanales autorizadas continuarán siendo las únicas habilitadas para la extracción con línea potera y descarga en puntos oficialmente habilitados.

La resolución precisa que durante el periodo del 1 al 25 de octubre de 2025, el aprovechamiento de la cuota no debe superar las 90.131 toneladas. Según la Ley General de Pesca y el Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) del calamar gigante, corresponde al Produce determinar cada año las cuotas de captura, temporadas y zonas de pesca, con base en evidencia científica y factores socioeconómicos.

El informe técnico de IMARPE recomendó la adopción del Máximo Rendimiento Sostenible (MRS) como punto de referencia para el año, calculado según el peso medio actualizado de la población de pota (5,40 kg).

Operación Calamar Gigante IV: investigación pesquera dirigida por IMARPE

En este mismo contexto, el Ministerio de la Producción autorizó la ejecución de la Operación Calamar Gigante IV, una actividad de investigación a cargo de IMARPE que se realizará del 3 al 7 de noviembre de 2025 en el área marítima comprendida entre las 0 y 100 millas náuticas de la costa peruana.

El objetivo de la operación es recopilar datos clave para determinar índices de abundancia, estructura por tallas, aspectos reproductivos y parámetros oceanográficos del recurso, así como actualizar la información científica que orienta las políticas extractivas y regulatorias. Hasta 25 embarcaciones pesqueras artesanales participarán en la operación.

Las naves deberán cumplir condiciones estrictas: permiso de pesca vigente, sistemas de seguimiento satelital activos, participación en capacitaciones técnicas y embarque de observadores científicos de IMARPE. El plan de trabajo contempla la recolección permanente de muestras, análisis biométricos y reporte electrónico de información, bajo un esquema de coordinación integral con los armadores de las embarcaciones involucradas.

La Dirección General de Pesca Artesanal publicará la lista de naves asignadas y, de ser necesario, podrá ajustarla según el avance de la operación o ante eventualidades logísticas. El monitoreo y la fiscalización recaerá en la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, que podrá suspender o concluir la actividad en caso se detecten irregularidades o riesgos para el cumplimiento de los fines científicos.

Barcos chinos vienen nuevamente por la pota, alerta la CCL

Pero no todas son buenas noticias. La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros, advirtió que flotas extranjeras, principalmente asiáticas (China), realizan actividades de pesca ilegal de pota dentro de las 200 millas del mar peruano.

El gremio de empresarios privados solicitó al Poder Ejecutivo medidas urgentes como el decomiso de embarcaciones y la suspensión de apoyos logísticos a las flotas foráneas, sumado al fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y fiscalización nacional.

La CCL subrayó la necesidad de ampliar zonas de operación para embarcaciones artesanales peruanas y exhortó a las autoridades diplomáticas a presentar notas de protesta ante los embajadores de los países involucrados, en resguardo del recurso y la competencia nacional en el sector pesquero.