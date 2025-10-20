Gianella Marquina comparte fuerte mensaje en medio de la ruptura de su madre con Jesús Barco: “Por culpa de la conducta del tuyo”

Melissa Klug anuncia su separación y su hija la defiende con presuntos mensajes contundentes en redes. Infobae Perú / Captura: IG

La separación entre Melissa Klug y Jesús Barco ha causado un verdadero terremoto mediático, no solo por lo inesperado del anuncio y como fue borrado, sino por la manera en que cada miembro de la familia habría reaccionado. Mientras la empresaria intentó manejar la situación con diplomacia, su hija mayor, Gianella Marquina, dejó curiosos mensajes que muchos interpretaron como una clara indirecta al futbolista.

Todo comenzó cuando, tras varios rumores de distanciamiento, la popular ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió al publicar un comunicado oficial en el que revelaba que ella y el futbolista habían tomado caminos separados. En el mensaje, la empresaria fue firme: aseguró que priorizará su bienestar emocional y dejó entender que su decisión estaba basada en el amor propio y en no permitir que nada ni nadie afecte su paz.

“He decidido priorizar mi bienestar emocional y el de mi familia. El amor propio es lo más importante y no permitiré que nada ni nadie lo perjudique”, habría señalado según el comunicado que se difundió rápidamente. Sin embargo, lo más curioso es que lo eliminó minutos después, lo que generó aún más incertidumbre. ¿Se arrepintió? ¿Hubo presión? ¿Intentó proteger a alguien?

Gianella Marquina comparte curiosos mensajes en IG en medio de rumores de separación de su mamá con Jesús Barco

A pesar de que el texto desapareció, el impacto ya estaba hecho. La noticia escaló en cuestión de minutos y muchos recordaron que la pareja ya tenía planes de matrimonio. Incluso había fotos de sus pruebas de vestido de novia y detalles de la boda circulando semanas atrás. Pero mientras el público intentaba entender qué había sucedido, otro detalle empezó a ganar protagonismo. Y no fue de Melissa. Fue de su hija.

Gianella Marquina, la mayor de los hijos de Melissa, publicó una serie de mensajes muy fuertes en sus redes sociales, dejando a todos en shock. Sin mencionar nombres, sus palabras fueron tan directas y profundas que el público no tardó en relacionarlas con la separación de su madre.

“Educa a tu hijo para que nunca sea el motivo por el cual unos padres se mueren de tristeza al ver cómo su niño se va apagando por culpa de la conducta del tuyo”, escribió primero. Luego añadió: “Educa a tu hijo para que ningún compañero tenga miedo de ir al colegio por su culpa”.

Estas frases causaron impacto inmediato. ¿A quién se refería? ¿Era una reflexión general? ¿O estaba señalando a alguien en particular? Las redes explotaron con teorías, pero la más repetida fue clara: Gianella estaría lanzando indirectas a Jesús Barco, insinuando que su comportamiento habría causado daño emocional.

Este contraste entre madre e hija se volvió el centro de la conversación. Melissa Klug eligió el silencio, el comunicado breve y la prudencia. Gianella, en cambio, habría descrito con contundencia, desde la perspectiva de alguien que ha visto de cerca lo que ocurre dentro del hogar.

Muchos usuarios aplaudieron la actitud de la joven abogada, resaltando que siempre ha demostrado madurez y lealtad hacia su familia. Otros señalaron que sus palabras revelan un malestar acumulado que no se había hecho público antes. ¿Fue esta la confirmación de que algo grave ocurrió entre Melissa y Jesús?

Jesús Barco borra fotos con Melissa Klug

A todo esto, Jesús Barco también llamó la atención sin decir una sola palabra. Días antes del comunicado, borró todas las fotos con Melissa de su Instagram y dejó de seguir a algunas cuentas vinculadas a la empresaria. Una movida que ahora parece haber sido una decisión premeditada. ¿Se estaba preparando para lo que venía?

La historia sigue abierta. Ninguno de los dos protagonistas ha dado declaraciones directas después del comunicado borrado. Melissa ha continuado con sus actividades como influencer, posando para marcas, grabando contenido y mostrando a sus hijos. Barco, por su parte, se ha enfocado en su carrera futbolística y ha evitado cualquier comentario.

