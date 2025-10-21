Generación Z convoca a nueva marcha por el asesinato de Trvko en Plaza Francia este fin de semana

Generación Z convoca a nueva marcha en Plaza Francia por el asesinato del rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como Trvko. (Foto: trujilloproyectos)

El asesinato de Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz, el rapero conocido como ‘Trvko’ en la escena del Hip Hop en Perú, ha motivado una segunda movilización para conmemorar al artista urbano y exigir justicia para él y su familia, quienes ahora deberán pasar por un largo proceso judicial para que los agentes de la PNP responsables paguen por sus actos.

En el marco de este pedido, la denominada ‘Generación Z’, ha convocado a una nueva movilización, esta vez para el 25 de octubre, 10 días luego del asesinato de Trvko.

Al igual que la manifestación del pasado 17 de octubre, que se concentró principalmente en Plaza Francia, donde el artista urbano fue asesinado; esta nueva protesta realizará una pre concentración en la Plaza Francia a partir de las 2:30 p.m. y pasará a una marcha pacífica a las afueras del Palacio de Justicia a partir de las 5:00 p.m., según publicaciones difundidas en redes sociales.

“El 25 de octubre salimos a las calles por los que ya no pueden hacerlo. Por el joven que cayó el 15 y por los más de 50 fallecidos que dieron su vida en cada protesta, por cada madre que llora pidiendo justicia. No marchamos por odio, marchamos por dignidad”, se indica en uno de los anuncios en referencia a Trvko y a otros manifestantes asesinados en las protestas del año 2022 y 2023, al inicio del gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

Generación Z convoca a una marcha para exigir justicia por el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, rapero conocido como Trvko. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Marcha por Trvko coincide con otra a favor de la PNP

La manifestación a favor del rapero no será la única en Lima el próximo sábado 25 de octubre. La misma noche en la que Trvko fue asesinado a manos de un agente de la PNP, también fueron heridos decenas de agentes de la Policía Nacional, lo que ha motivado que el sábado, en un horario similar, un grupo de ciudadanos organice una marcha de apoyo al trabajo de la PNP.

Bajo el nombre ‘Gran Marcha Nacional’ o ‘Policía Resiste’, estos ciudadanos se han autoconvocado a una concentración en el Campo de Marte a partir de las 3:00 p.m. Los eventos estarán separados por un recorrido aproximado menor a 20 minutos a pie de la concentración en memoria de Trvko.

Este grupo de ciudadanos también se manifestará “en respaldo al Gobierno Constitucional y a la PNP”, lo que posiciona a esta manifestación en oposición a la marcha convocada por la Generación Z, que llama a “unirse para derrotar al gobierno corrupto”.

Ciudadanos convocan a una marcha en el Campo de Marte para expresar su apoyo a la Policía Nacional. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Presidente del Congreso llama “terruco” a rapero asesinado

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso, señaló públicamente que el músico urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, quien fue asesinado por el impacto de una bala disparada por un policía, era “terruco”.

“Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar terruco (en referencia a su aka, que se pronuncia ‘truco’). Es muy lamentable que haya habido una muerte. No debería haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas molotov, pirotécnicos, con piedras, es un delito que no debe quedar impune”, declaró a la prensa desde el Palacio Legislativo.

Lejos de aceptar su error y rectificarse, Rospigliosi insistió en lo dicho. “Sí, yo sé. Yo sé que era ‘Trvco’, que significaba lo que ya hemos dicho (terruco). Pero ese no es el hecho. El hecho es que esa muerte tiene que investigarse y no debió haberse producido de ninguna manera (...)”, agregó.

Fuente: Canal N

Padre de ‘Trvko’ exige rectificación al congresista Rospigliosi

Luego de las declaraciones del parlamentario, la familia de Eduardo Mauricio Ruiz Saenz brindó una conferencia de prensa en la que salieron en defensa de la memoria del artista urbano. En particular, su padre, Roger Ruiz, exigió al parlamentario de Fuerza Popular que se rectifique.

“He escuchado las declaraciones del señor Rospigliosi. Lo quiero ver a los ojos para decirle que mi hijo no es terruco. A mi hijo le dicen Trvko, que es su nombre artístico, no terruco”, expresó públicamente. “Usted me va a demostrar que mi hijo es terruco, usted lo ha dicho y se ve clarito a nivel nacional. Mi hijo no es ningún terruco, es un joven que salió a protestar”, agregó.