Perú

Una “trocha” en medio de la Av. Brasil: Conductores se quedan atascados en medio de la vía por un bache

Sector que pasa por debajo del bypass de la avenida Brasil muestra señales de deterioro, falta de capa asfáltica y baches profundos que afectan a los vehículos

Renato Silva

Por Renato Silva

Pista destrozada en tramo de la avenida Brasil ocasiona que vehículos queden atorados

El tránsito bajo el bypass de la Av. Brasil se ha visto afectado luego de que varios vehículos se atascaron en medio de la vía por la presencia de un bache de gran magnitud que evitaba que los conductores de autos, camionetas, motos, custers, y hasta vehículos del Estado se vean obligados a reducir su velocidad o incluso sean atrapados por la profundidad del daño en la vía.

El sector afectado es el que se encuentra en el límite de los distritos de Magdalena del Mar y Pueblo Libre. Es precisamente en esta zona a la que tuvo que acercarse personal del serenazgo de Magdalena para ayudar a los conductores que se quedaban atorados en el lugar.

La presencia de arena al interior del bache lo convertía en una “trampa” para los vehículos, sobre todo aquellos con baja altura, quienes se vieron afectados a tal punto que un agente de serenazgo de Magdalena tuvo que usar fragmentos de piedras para “rellenar” partes del hueco y que los autos tengan la posibilidad de pasar sobre ellas a modo de “puente”, según reportó Latina.

Vehículos se quedan atorados en la avenida Brasil

¿Por qué apareció un bache en la Av. Brasil?

Según el reporte de Latina, uno de los vecinos de la zona indicó que este incidente se produjo por la presencia de una obra que aún no está terminada en la Av. Brasil. “Esta obra ya tiene como un mes que está así. Una semana. Allá (al otro lado) ya lo han arreglado (...)”

También se indicó que el motivo de la intervención hecha por la Municipalidad de Lima sería que la vía sea “más profunda” pues en varias oportunidades camiones o vehículos de gran altura impactaban en la base del puente y afectaban su estructura.

Tránsito bajo el bypass de
Tránsito bajo el bypass de la Av. Brasil es afectado por presencia de baches que impiden el paso de autos y camionetas.

A inicios de septiembre, Infobae Perú ya reportó del inicio de unas obras en la Av. Brasil por un plazo de 100 días para la intervención de 21 kilómetros de su infraestructura en once distritos. Las restricciones alcanzaban principalmente a la avenida Brasil.

Los primeros trabajos comenzaron el lunes 8 de septiembre en las avenidas Brasil y Alisos. Las autoridades recomiendan a los conductores informarse sobre los desvíos habilitados y optar por rutas alternas para evitar demoras en sus desplazamientos habituales.

Entre los distritos afectados se encontraban Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, La Victoria, El Agustino y San Juan de Miraflores.

La Av. Brasil fue cerrada
La Av. Brasil fue cerrada a inicios de septiembre por trabajos de mejoramiento.

Para inicios de septiembre la Municipalidad de Lima ya había anunciado un plan de desvíos en la Av. Brasil, aunque este solo involucraba las primeras cuadras de la vía que se encuentran cerca a la Plaza Bolognesi. Si bien ese era el primer tramo a reparar y se comunicó oportunamente el plan de desvíos, desde entonces no se anunciaron nuevas intervenciones en la vía metropolitana.

El presupuesto asignado alcanza 37,7 millones de soles, monto destinado a beneficiar tanto a transportistas como a peatones que utilizan regularmente estas rutas.

MagdalenaPueblo LibreLimaAv. BrasilMunicipalidad de Limaperu-noticias

Perú: cotización de apertura del

Patricia Chirinos ningunea a abogado

Otra cooperativa disuelta: SBS interviene

¿Habrá adelanto de elecciones? El

Senamhi: conoce cómo estará el
