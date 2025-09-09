Perú

Cierran la avenida Brasil: ¿Qué tramo y hasta cuándo se implementará el plan de desvíos?

El proyecto de infraestructura vial en Lima Metropolitana abarca la rehabilitación de más de 21 km. de vías distribuidas en once distritos

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Cierran la avenida Brasil: ¿Qué tramo y hasta cuándo se implementará el plan de desvíos?

Este martes 9 de septiembre, miles de conductores y peatones en Lima enfrentan complicaciones debido al cierre parcial de importantes vías urbanas, en el marco de un plan de obras de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las restricciones alcanzan principalmente a la avenida Brasil, en el tramo que divide los distritos de Jesús María y Breña, y a la avenida Los Alisos en el distrito de Independencia.

De acuerdo con información oficial, el cierre de la avenida Brasil comenzó el lunes 8 de septiembre a las 22:00 horas. En una primera etapa, la medida se aplica solamente entre la plaza Bolognesi y la avenida 28 de Julio, restringiéndose la circulación en los carriles de ambos lados de esta transitada arteria. Autoridades municipales han señalado que los trabajos buscan mejorar el pavimento y la señalización de toda la avenida, en un tramo de cinco kilómetros que va desde la plaza Bolognesi, en la intersección de los distritos de Breña, Jesús María y Cercado, hasta la avenida El Ejército, en Magdalena.

Un vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima precisó que los desvíos y restricciones irán ampliándose paulatinamente conforme avance la obra. “Durante la primera fase solo está restringido un sector, pero ya se han implementado rutas alternas para minimizar el impacto en el tránsito vehicular y peatonal”, informó el funcionario Para mitigar la congestión, se han establecido desvíos temporales en calles colindantes y se cuenta con el apoyo de la Policía de Tránsito.

Cierran la avenida Brasil: ¿Qué tramo y hasta cuándo se implementará el plan de desvíos?

Las autoridades municipales estiman que los trabajos en la avenida Brasil se prolongarán durante al menos un mes. El proyecto contempla que la obra quede terminada en su totalidad para el 15 de diciembre del presente año, fecha en la que se prevé la habilitación final de todos los tramos afectados.

Las obras buscan optimizar las condiciones de movilidad en una de las vías más concurridas de la capital, aunque implican, de manera temporal, mayores tiempos de viaje y una reorganización en la rutina diaria de residentes y transeúntes.

21 km en total

El nuevo proyecto de infraestructura vial en Lima Metropolitana contempla un plazo de ejecución de cien días calendario y abarca la rehabilitación de más de 21 kilómetros de vías distribuidas en once distritos. Entre las jurisdicciones consideradas se encuentran Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, La Victoria, El Agustino y San Juan de Miraflores.

Cierran la avenida Brasil: ¿Qué
Cierran la avenida Brasil: ¿Qué tramo y hasta cuándo se implementará el plan de desvíos?

Las intervenciones consisten en la pavimentación de calzadas, reparación de superficies de rodadura, instalación de señalización vertical y mejoras en la seguridad vial, con el fin de modernizar la red vial metropolitana. El proyecto prioriza las arterias de mayor tráfico para optimizar la movilidad y la seguridad para los miles de ciudadanos que se desplazan cada día.

El presupuesto asignado alcanza 37,7 millones de soles, monto destinado a beneficiar tanto a transportistas como a peatones que utilizan regularmente estas rutas.

Los primeros trabajos comenzaron el lunes 8 de septiembre en las avenidas Brasil y Alisos. Las autoridades recomiendan a los conductores informarse sobre los desvíos habilitados y optar por rutas alternas para evitar demoras en sus desplazamientos habituales.

Temas Relacionados

Avenida BrasilMunicipalidad de LimaLimaperu-noticias

Más Noticias

Bacteria hospitalaría afectó a 12 menores del Hospital del Niño: lo que se sabe del caso

Autoridades notificaron presencia de un microorganismo en niños internados durante agosto, y señalaron que el refuerzo de protocolos sanitarios permitió contener la situación sin nuevos casos confirmados desde hace más de dos semanas

Bacteria hospitalaría afectó a 12

Muerte de Jaime Chincha fue por causas naturales, certificaron autoridades y médico

El comunicador de 48 años fue encontrado sin vida el domingo 7 de septiembre dentro de su vivienda en Miraflores. Su deceso impactó en el medio periodístico y político

Muerte de Jaime Chincha fue

Perú: cotización de apertura del euro hoy 9 de septiembre de EUR a PEN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Perú: cotización de apertura del

Sicario balea a mototaxista en Los Olivos y víctima de extorsión se debate entre la vida y la muerte

El ataque ocurrió en pleno paradero de Villa Sol ante decenas de testigos que corrieron para ponerse a salvo

Sicario balea a mototaxista en

Adolescente peruano triunfa en el extranjero: escolar gana triple oro en Panamericano de ajedrez

La delegación de Perú conquista el subcampeonato continental en Brasil tras el histórico desempeño del joven maestro, acompañado por medallistas que reafirman el presente y el futuro del deporte ciencia nacional

Adolescente peruano triunfa en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Declaran persona no grata

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Exministro del Interior de Ecuador pide al Perú actuar para contener criminalidad: advierte sobre expansión de Los Choneros y Los Lobos

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando alguien se niega a un peritaje de voz es porque es su voz”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Informe de la JNJ propone suspender a Delia Espinoza e iniciar procedimiento disciplinario

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco respalda a Christian

Pamela Franco respalda a Christian Cueva frente a críticas de Pamela López: “Decir que antes era buen padre y ahora no, es fuerte”

Hugo García apoya a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle: “Nada cambiará lo que siento por ti”

Youna acusa de amenazas a Samahara Lobatón por su hija: “Querías mandar a la policía en Orlando”

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Giacomo Bocchio lanza crítica al chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

DEPORTES

Édgar González: razones para insistir

Édgar González: razones para insistir con Paolo Guerrero y por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Ecuador vs Argentina HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Chile vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Venezuela vs Colombia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026