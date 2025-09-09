Cierran la avenida Brasil: ¿Qué tramo y hasta cuándo se implementará el plan de desvíos?

Este martes 9 de septiembre, miles de conductores y peatones en Lima enfrentan complicaciones debido al cierre parcial de importantes vías urbanas, en el marco de un plan de obras de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las restricciones alcanzan principalmente a la avenida Brasil, en el tramo que divide los distritos de Jesús María y Breña, y a la avenida Los Alisos en el distrito de Independencia.

De acuerdo con información oficial, el cierre de la avenida Brasil comenzó el lunes 8 de septiembre a las 22:00 horas. En una primera etapa, la medida se aplica solamente entre la plaza Bolognesi y la avenida 28 de Julio, restringiéndose la circulación en los carriles de ambos lados de esta transitada arteria. Autoridades municipales han señalado que los trabajos buscan mejorar el pavimento y la señalización de toda la avenida, en un tramo de cinco kilómetros que va desde la plaza Bolognesi, en la intersección de los distritos de Breña, Jesús María y Cercado, hasta la avenida El Ejército, en Magdalena.

Un vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima precisó que los desvíos y restricciones irán ampliándose paulatinamente conforme avance la obra. “Durante la primera fase solo está restringido un sector, pero ya se han implementado rutas alternas para minimizar el impacto en el tránsito vehicular y peatonal”, informó el funcionario Para mitigar la congestión, se han establecido desvíos temporales en calles colindantes y se cuenta con el apoyo de la Policía de Tránsito.

Las autoridades municipales estiman que los trabajos en la avenida Brasil se prolongarán durante al menos un mes. El proyecto contempla que la obra quede terminada en su totalidad para el 15 de diciembre del presente año, fecha en la que se prevé la habilitación final de todos los tramos afectados.

Las obras buscan optimizar las condiciones de movilidad en una de las vías más concurridas de la capital, aunque implican, de manera temporal, mayores tiempos de viaje y una reorganización en la rutina diaria de residentes y transeúntes.

21 km en total

El nuevo proyecto de infraestructura vial en Lima Metropolitana contempla un plazo de ejecución de cien días calendario y abarca la rehabilitación de más de 21 kilómetros de vías distribuidas en once distritos. Entre las jurisdicciones consideradas se encuentran Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, La Victoria, El Agustino y San Juan de Miraflores.

Las intervenciones consisten en la pavimentación de calzadas, reparación de superficies de rodadura, instalación de señalización vertical y mejoras en la seguridad vial, con el fin de modernizar la red vial metropolitana. El proyecto prioriza las arterias de mayor tráfico para optimizar la movilidad y la seguridad para los miles de ciudadanos que se desplazan cada día.

El presupuesto asignado alcanza 37,7 millones de soles, monto destinado a beneficiar tanto a transportistas como a peatones que utilizan regularmente estas rutas.

Los primeros trabajos comenzaron el lunes 8 de septiembre en las avenidas Brasil y Alisos. Las autoridades recomiendan a los conductores informarse sobre los desvíos habilitados y optar por rutas alternas para evitar demoras en sus desplazamientos habituales.