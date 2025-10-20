Perú

Allegado de ‘El Jorobado’ contribuyó al megaevento por cumpleaños de alcalde Ulises Villegas y obtuvo contratos con Comas

Una empresa relacionada con la red de ‘El Jorobado’ proveyó baños portátiles para el cumpleaños del alcalde de Comas. La municipalidad también firmó contratos con Edwin Johnny Díaz Vila, identificado como aportante a la campaña

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Cuarto Poder

Una empresa vinculada a la red de Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, suministró los baños portátiles utilizados en el megaconcierto por el cumpleaños del alcalde de Comas, Ulises Villegas, celebrado el 28 de julio pasado en el complejo deportivo Jesús Obrero.

Durante la celebración, los módulos exhibieron los logos de SK & J Servicios Generales, la compañía perteneciente a Edwin Johnny Díaz Vila, alias ‘Pipo’, según un informe emitido este domingo por Cuarto Poder.

“De eso se encarga la promotora que ha realizado el evento, es parte de la promotora que ha realizado el evento”, respondió el burgomaestre cuando se le consultó al respecto.

El reportaje también indica que, en 2023, la municipalidad de Comas pagó 7.590 soles a la empresa de Díaz Vila por el alquiler de baños portátiles, según datos provenientes de portales de transparencia. Entre 2024 y este año, otra firma relacionada con el mismo imputado consiguió nuevas contrataciones municipales, que alcanzan un monto acumulado de 16.800 soles.

Alcalde de Comas responsabilizó a
Alcalde de Comas responsabilizó a la presidenta si algo llega a pasarle. Foto: Facebook: Ulises Villegas

La relación entre el círculo de la autoridad edil y Díaz Vila incluye, además, un aporte a la campaña electoral con la que Villegas accedió a la alcaldía. Según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ‘Pipo’ entregó 1.000 soles.

“Yo conozco miles de personas y para tomarme una foto con alguien, no le voy a pedir antecedentes penales, policiales y judiciales”, sostuvo Villegas. Consultado respecto al aporte realizado por Díaz Vila, el alcalde afirmó: “Para eso existe una comisión. Quien ha contratado delincuentes, quien ha contratado personas que están detenidas, esa es la gestión anterior”.

Villegas indicó que ya remitió toda la información pertinente al Ministerio Público y expresó que, si existen responsables, estos deben asumir las consecuencias legales. “Para eso existen funcionarios correspondientes y, si hay culpables, que vayan presos como corresponde”, concluyó.

De acuerdo con la Fiscalía, ‘Pipo’ “participó de manera activa y coordinada en la organización criminal” que presuntamente lideraba ‘El Jorobado’, utilizando su empresa SK & J Servicios Generales como “vehículo para el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas”.

‘Los Sanguinarios de la Construcción’, liderada por Lucano Cotrina, operaba en el norte de Lima Metropolitana con actividades como extorsión, sicariato y cobro de cupos a dirigentes de construcción civil y empresas de transporte.

Las investigaciones vinculan al grupo con más de 10 asesinatos y revelan la creación de al menos 11 empresas ficticias, empleadas para captar licitaciones en municipios, desviar recursos públicos y blanquear fondos irregulares a través de propiedades y cuentas bancarias.

Fuente: Tiktok de Ulises Villegas

‘El Jorobado’, actualmente recluido en el penal de Huacho por tenencia ilegal de armas de fuego, figura como el principal rival del cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, denunciado por delitos de extorsión y secuestro y quien estaba escondido en Brasil y Paraguay en los últimos meses.

Polémico evento

El alcalde de Comas declaró en su momento que la fiesta por sus 50 años, difundida con la presencia de diez orquestas, no tuvo intervención de la municipalidad ni uso de dinero estatal, sino que se trató de un obsequio de sus allegados, como ocurre cada año en esa fecha.

Según el flyer del evento, entre los artistas invitados estaban Deyvis Orosco, Grupo Guinda, La Bella Luz, Chechito, Toño Centella, Sonia Morales y La Única Tropical. La Ley 28024 impide a los funcionarios públicos recibir regalos, donaciones o servicios gratuitos, salvo excepciones establecidas por la normativa.

Temas Relacionados

Ulises VillegasComasperu-noticias

Más Noticias

Fiorella Cayo revela que vive en celibato desde hace 3 años tras su divorcio: “Ni siquiera besos”

La actriz confesó que no ha tenido ninguna relación desde 2022 y explicó que esta etapa de introspección le permitió reencontrarse consigo misma

Fiorella Cayo revela que vive

Tercer recorrido de la procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta del anda del Cristo Moreno de hoy domingo 19 de octubre

Miles de devotos acompañan la procesión, que recibe homenajes y manifestaciones de fe por parte de instituciones públicas y del sector salud

Tercer recorrido de la procesión

¿A qué edad deben comenzar las mamografías y cada cuánto deben hacerse?

La mamografía es una de las herramientas más eficaces para el despistaje del cáncer de mama en fase temprana, cuando aún no hay síntomas

¿A qué edad deben comenzar

El nexo entre Eduardo Ruiz y Luis Reyes, víctimas en la Marcha Nacional: Una hora antes de ser asesinado, ‘Trvko’ socorrió a ‘Flipown’

Compartían el interés por la música urbana, pero no se conocían. Sin embargo, coincidieron en la marcha y fueron los más grandes afectados por el accionar policial

El nexo entre Eduardo Ruiz

Anahí de Cárdenas quiere un segundo hijo y habla de su nueva vida después del cáncer: “Sería hermoso”

La actriz superó el cáncer, volvió al teatro y ahora anhela convertirse nuevamente en madre, acompañada del apoyo de su esposo

Anahí de Cárdenas quiere un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorismo arremete contra Rafael López

Fujimorismo arremete contra Rafael López Aliaga: “Olvida que fue tramitador de Boluarte, entregando CV para los ministerios”

Harvey Colchado: “Óscar Arriola está denunciado en el Eficcop como brazo de protección de ‘Los Waykis en la sombra’”

Gabinete de Ernesto Álvarez pide al Congreso el voto de confianza: solicita presentarse el miércoles 22 de octubre

¿Vacancia exprés de Dina Boluarte podría acarrear sanciones políticas y penales contra el Congreso?

Dina Boluarte evalúa amparo, ¿busca regresar a la Presidencia? Esto dijo su abogado

ENTRETENIMIENTO

Fiorella Cayo revela que vive

Fiorella Cayo revela que vive en celibato desde hace 3 años tras su divorcio: “Ni siquiera besos”

Anahí de Cárdenas quiere un segundo hijo y habla de su nueva vida después del cáncer: “Sería hermoso”

K-pop en Perú: “Golden” de HUNTR/X sigue a la cabeza de las 10 canciones que dominan en iTunes

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille anuncian el regreso de ‘La Gran Sangre’: “que se cuiden los malditos”

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público peruano

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 19

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Cajamarca FC vs CD Moquegua: fecha, hora y dónde ver primera final de la Liga 2 2025

‘Neka’ Vílchez cuestionó con dureza al arbitraje de Liga 1 2025: “¿Cómo pueden ser tan malos o alguien los manda?”

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso 1-0: gol y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Deportivo Moquegua clasificó a la final de la Liga 2 pese a nuevas amenazas a su plantel: quedó a un paso del ascenso