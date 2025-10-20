Allegado de ‘El Jorobado’ contribuyó al megaevento por cumpleaños de alcalde Ulises Villegas y obtuvo contratos con Comas

Fuente: Cuarto Poder

Una empresa vinculada a la red de Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, suministró los baños portátiles utilizados en el megaconcierto por el cumpleaños del alcalde de Comas, Ulises Villegas, celebrado el 28 de julio pasado en el complejo deportivo Jesús Obrero.

Durante la celebración, los módulos exhibieron los logos de SK & J Servicios Generales, la compañía perteneciente a Edwin Johnny Díaz Vila, alias ‘Pipo’, según un informe emitido este domingo por Cuarto Poder.

“De eso se encarga la promotora que ha realizado el evento, es parte de la promotora que ha realizado el evento”, respondió el burgomaestre cuando se le consultó al respecto.

El reportaje también indica que, en 2023, la municipalidad de Comas pagó 7.590 soles a la empresa de Díaz Vila por el alquiler de baños portátiles, según datos provenientes de portales de transparencia. Entre 2024 y este año, otra firma relacionada con el mismo imputado consiguió nuevas contrataciones municipales, que alcanzan un monto acumulado de 16.800 soles.

Alcalde de Comas responsabilizó a la presidenta si algo llega a pasarle. Foto: Facebook: Ulises Villegas

La relación entre el círculo de la autoridad edil y Díaz Vila incluye, además, un aporte a la campaña electoral con la que Villegas accedió a la alcaldía. Según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ‘Pipo’ entregó 1.000 soles.

“Yo conozco miles de personas y para tomarme una foto con alguien, no le voy a pedir antecedentes penales, policiales y judiciales”, sostuvo Villegas. Consultado respecto al aporte realizado por Díaz Vila, el alcalde afirmó: “Para eso existe una comisión. Quien ha contratado delincuentes, quien ha contratado personas que están detenidas, esa es la gestión anterior”.

Villegas indicó que ya remitió toda la información pertinente al Ministerio Público y expresó que, si existen responsables, estos deben asumir las consecuencias legales. “Para eso existen funcionarios correspondientes y, si hay culpables, que vayan presos como corresponde”, concluyó.

De acuerdo con la Fiscalía, ‘Pipo’ “participó de manera activa y coordinada en la organización criminal” que presuntamente lideraba ‘El Jorobado’, utilizando su empresa SK & J Servicios Generales como “vehículo para el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas”.

‘Los Sanguinarios de la Construcción’, liderada por Lucano Cotrina, operaba en el norte de Lima Metropolitana con actividades como extorsión, sicariato y cobro de cupos a dirigentes de construcción civil y empresas de transporte.

Las investigaciones vinculan al grupo con más de 10 asesinatos y revelan la creación de al menos 11 empresas ficticias, empleadas para captar licitaciones en municipios, desviar recursos públicos y blanquear fondos irregulares a través de propiedades y cuentas bancarias.

Fuente: Tiktok de Ulises Villegas

‘El Jorobado’, actualmente recluido en el penal de Huacho por tenencia ilegal de armas de fuego, figura como el principal rival del cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, denunciado por delitos de extorsión y secuestro y quien estaba escondido en Brasil y Paraguay en los últimos meses.

Polémico evento

El alcalde de Comas declaró en su momento que la fiesta por sus 50 años, difundida con la presencia de diez orquestas, no tuvo intervención de la municipalidad ni uso de dinero estatal, sino que se trató de un obsequio de sus allegados, como ocurre cada año en esa fecha.

Según el flyer del evento, entre los artistas invitados estaban Deyvis Orosco, Grupo Guinda, La Bella Luz, Chechito, Toño Centella, Sonia Morales y La Única Tropical. La Ley 28024 impide a los funcionarios públicos recibir regalos, donaciones o servicios gratuitos, salvo excepciones establecidas por la normativa.