Perú

Fuerza Popular defiende su permanencia en la Mesa Directiva: “En el comunicado nos referíamos a que no asumiríamos el Ejecutivo”

Luis Galarreta, secretario general del partido, insistió que no hubo cambio de posición. Mencionó que en el pronunciamiento se referían a no asumir la presidencia del Congreso, no a la encargatura

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Fuerza Popular defiende permanencia de
Fuerza Popular defiende permanencia de Fernando Rospigliosi en la dirección del Parlamento. | Congreso

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, defendió que el partido no ha variado su postura respecto a la presidencia del Congreso y negó que exista un cambio de opinión tras el reciente relevo político. Según detalló, el pronunciamiento no estaba relacionado con la encargatura del Parlamento.

“No hay ningún cambio de posición. Nosotros señalamos que nosotros no vamos a asumir la presidencia del Congreso, porque eso involucraría que quien asuma la presidencia del Congreso, o sea Fernando Ropigliosi, pasaría al Palacio de Gobierno. Pero Fernando, que además ni siquiera ha pisado la presidencia, porque él es el primer vicepresidente y seguirá siendo el primer vicepresidente encargado y despachará los temas administrativos con los tres vicepresidentes”, dijo en RPP.

“Entonces, si alguna interpretación hubo distinta, yo lo he declarado ya públicamente, que no nos estamos refiriendo a que no vamos a ser parte de la mesa, sino a presidir la mesa”, agregó.

Las expresiones generan suspicacias en la ciudadanía, pues, las declaraciones del vocero de la bancada, César Revilla, fueron claras. Precisó que no buscarían presidir el gobierno de transición, ni la presidencia del Congreso ni la Mesa Directiva. Es decir, no solo al Ejecutivo, como ahora mencionan.

Fuerza Popular votará a favor de la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte. Canal N

“Venimos a informar que vamos a apoyar cualquier moción de vacancia que se presente contra Dina Boluarte. Además, manifestamos que no vamos a presidir ningún gobierno de transición ni la presidencia del Congreso ni la Mesa Directiva que se encuentre durante ese gobierno”, dijo entonces; mientras que en el mensaje en redes sociales también se destacó que no serían parte del gobierno ni la presidencia del Congreso.

A ello se sumó que el congresista fujimorista Ernesto Bustamante, calificó de “muy probable” que se convoque a una nueva elección para recomponer la Mesa Directiva o a la renuncia de Rospigliosi. “Estamos participando en las elecciones, en consecuencia, no queremos que se vea cualquier acción en el Gobierno o en el Parlamento como que está interfiriendo con el proceso electoral”, sentenció entonces.

No obstante, para dar sustento legal a la participación de sus miembros en la Mesa Directiva, Galarreta aludió al precedente del 2000, cuando Valentín Paniagua asumió la jefatura del Estado desde la presidencia del Congreso tras la renuncia de Alberto Fujimori. “Lo que se está haciendo es cumplir la ley, la misma ley que puso al señor Paniagua como encargado de la presidencia de la República, en la que está cumpliendo el señor Jerí y la que está cumpliendo Fernando Rospigliosi como primer vicepresidente. Él está en su oficina desde la primera vicepresidencia y los tres vicepresidentes tendrán que despachar los temas administrativos”, puntualizó.

En ese sentido, rechazó los señalamientos sobre un “pacto mafioso”. “Yo creo que está gente que azuza y que mete ideas son los mismos que dijeron ‘No Keiko, está Toledo; No Keiko, está Humala; No Keiko, está Vizcarra; No Keiko, está Castillo’. Bueno, así funciona desgraciadamente un sector que creer que hay que hacer un pacto mafioso para cumplir la constitución. Se está cumpliendo la ley, no hay más, y además ya estamos a puerta de una elección. Creo que estar haciendo todos estos cálculos ideas trasnochadas más bien lo que hacen es generar inestabilidad”, insistió.

Temas Relacionados

Luis GalarretaFuerza PopularMesa DirectivaFernando RospigliosiCongreso de la RepúblicaJosé Jeríperu-politica

Más Noticias

José Jerí responde por cuentas pornográficas que seguía en Instagram: “Supera las cosas, no vivas en el pasado”

El presidente interino respondió por primera vez sobre su relación con cuentas que dejó de seguir tras asumir el cargo. Un usuario en X lo criticó tanto por este tema como por publicaciones relacionadas con la protesta antigubernamental

José Jerí responde por cuentas

Rosa García se quebró al ser incorporada al Salón de la Fama y recordó a Lucha Fuentes: “Gracias a ella, hoy estoy aquí”

La histórica armadora nacional emocionó con su discurso en la ceremonia de premiación, donde también recordó con cariño al entrenador Man Bok Park: “No nos dejaba comer ni un helado”, dijo entre risas y nostalgia

Rosa García se quebró al

Riesgos en Huacachina: Gobierno instala mesa técnica para ordenar actividad de tubulares y proteger el ecosistema

El Ministerio Público alertó que los vehículos que recorren las dunas son fabricados sin control técnico. Las autoridades buscan frenar los riesgos y ordenar la actividad turística

Riesgos en Huacachina: Gobierno instala

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

El estado del tiempo en

Retiro AFP 2025: Si mi DNI termina en 0, ¿en qué fechas puedo solicitar el desembolso de hasta 4 UIT?

El cronograma oficial contempla días exclusivos para afiliados cuyo documento finaliza en cero, quienes podrán registrar su solicitud de desembolso en las plataformas habilitadas

Retiro AFP 2025: Si mi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí responde por cuentas

José Jerí responde por cuentas pornográficas que seguía en Instagram: “Supera las cosas, no vivas en el pasado”

Delia Espinoza acusa al exministro Juan José Santiváñez de hacerle daño a la Fiscalía con una campaña “de mala fe”

Delia Espinoza pide al Congreso anular el archivo de las denuncias contra Dina Boluarte “para que su vacancia no sea cuestionada”

Fuerza Popular respalda actuar de la Policía en manifestaciones y critican a Rafael López Aliaga por “abandonar” Lima

Ética verá denuncia contra Kira Alcarraz por amenazar a periodista que investigaba contratación de la novia de su hijo

ENTRETENIMIENTO

Cristorata le pidió a Agus

Cristorata le pidió a Agus Padilla ser su novia, tras perder en el Stream Fighters 4

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El Corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

Imagine Dragons en Lima: horario, accesos, setlist y más para su concierto en el Estadio San Marcos

Imitador de ‘El Russo’ de ‘Yo Soy’ lanzó fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025