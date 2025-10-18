Samahara Lobatón y Youna dejan atrás los pleitos por el bienestar de su hija: “Si en algún momento me equivoqué lo reconozco”. Video: Magaly TV La Firme

La reciente decisión de Samahara Lobatón de dejar atrás los conflictos con Youna, padre de su hija mayor, ha marcado un cambio relevante en la vida familiar de la influencer. Tras años de desencuentros públicos, la joven madre optó por priorizar la armonía y el bienestar de Xianna, su primogénita, especialmente durante la celebración de su quinto cumpleaños en Estados Unidos, donde reside actualmente.

Samahara Lobatón prioriza la paz con Youna por el bienestar de Xianna

Samahara Lobatón explicó que su principal motivación para mantener una relación cordial con Youna (Jonathan Horna) es la felicidad de su hija. “Por la paz y tranquilidad de mi familia y de mi hija, sobre todo, prefiero que la fiesta siga en paz, que ella siga disfrutando de su papá, compartiendo el tiempo que desea con él y viceversa”, afirmó la influencer durante una entrevista con Magaly Medina.

La convivencia reciente entre Samahara y Youna en Estados Unidos, especialmente durante el cumpleaños de Xianna, evidenció este cambio de actitud. El barbero participó en los festejos, acompañando a su hija tanto en el colegio como en una cena familiar.

La propia Samahara relató que, por primera vez, Xianna pudo celebrar su cumpleaños junto a ambos padres, lo que la llenó de alegría: “Xianna no había pasado para ella un cumpleaños con ambos papás y ella está feliz. Y eso es lo que importa realmente: que ella sea feliz”, expresó en Magaly TV La Firme.

La influencer reconoció que en el pasado cometió errores en su relación con Youna, pero subrayó la importancia de actuar con madurez y llegar a acuerdos adultos por el bien de su hija. “Si en algún momento me he equivocado, lo reconozco. Mi hija también necesita pasar tiempo con su papá y si estamos tan cerca (en Estados Unidos), ¿por qué no puede venir a pasar su cumpleaños junto a ella?”, reflexionó.

Este proceso de reconciliación se produce en un contexto de cambios personales para Samahara, quien recientemente dio a luz a su hijo menor, Asael, fruto de su relación con Bryan Torres. El nacimiento del pequeño ocurrió el 3 de octubre en Estados Unidos, y la influencer ha manifestado su deseo de regresar a Perú para estar cerca de su familia durante el posparto.

Samahara Lobatón revela que su hija está feliz de compartir su cumpleaños Youna. Video: Magaly TV La Firme

Lobatón resalta la presencia de Youna y Bryan en la vida de su hija Xianna

La nueva etapa en la vida de Samahara Lobatón no solo implica una relación más cordial con Youna, sino también la integración de Bryan Torres, su actual pareja, en la crianza de Xianna. La influencer considera que su hija es afortunada al contar con el apoyo de ambos hombres en su vida. “Ella tiene dos hombres increíbles en su vida: su papá, que siempre va a ser su papá, y Bryan, que está 24/7 para ella”, destacó Samahara durante la entrevista con Magaly Medina.

Magaly Medina resaltó la importancia de que Xianna cuente con la presencia y el respaldo de dos figuras paternas, subrayando que la estabilidad emocional de la niña debe estar por encima de cualquier conflicto entre adultos. Samahara coincidió con esta perspectiva y aseguró que su prioridad es ver a su hija feliz, sin importar las diferencias del pasado con Youna.

La influencer espera que la “bandera blanca” se mantenga en el futuro, reafirmando que Youna siempre será el padre de Xianna y que la relación entre ambos padres debe basarse en el respeto y la cooperación. La joven madre también valoró el papel de Bryan Torres, quien, según sus palabras, está presente en el día a día de la niña y contribuye a su bienestar.

La convivencia familiar en Estados Unidos, la participación activa de Youna en los momentos importantes de Xianna y la presencia constante de Bryan han generado un entorno de estabilidad para la menor. Samahara ha manifestado que, mientras su hija se mantenga feliz y rodeada de cariño, no tiene inconvenientes en que ambos padres compartan tiempo con ella.