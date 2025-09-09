Perú

Youna acusa de amenazas a Samahara Lobatón por su hija: "Querías mandar a la policía en Orlando"

El barbero usó sus redes sociales para enfrentar a su expareja, luego de enterarse que su hija volverá a Estados Unidos

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Youna acusa de amenazas a
Youna acusa de amenazas a Samahara Lobatón por su hija: “Querías mandar a la policía en Orlando”

El enfrentamiento entre Yonathan Horna —conocido como Youna— y Samahara Lobatón escaló este 8 de septiembre con un extenso comunicado que el barbero publicó en su cuenta de Instagram. En la declaración, Horna relató varios episodios de conflicto vividos durante la reciente estadía de su hija en Estados Unidos.

Según el mensaje, la menor, hija de la influencer peruana, había viajado a Norteamérica para pasar tiempo con su padre a finales de agosto. Durante la visita, ambos padres habían fijado una fecha de retorno, pero la madre habría insistido en que la niña regresara antes de lo previsto. Youna aceptó, aunque no ocultó su descontento.

En su publicación, Youna afirma que su hija se mostró triste durante la despedida, ya que deseaba permanecer algunos días más con él. “Hiciste llorar a mi hija porque no se quería ir y se quería quedar unos días más conmigo”, escribió el barbero.

El padre también denunció supuestos excesos por parte de su expareja, señalando gastos adicionales: “Me hiciste gastar sumas impresionantes en boletos de avión por tu capricho”.

Youna acusa de amenazas a Samahara Lobatón por su hija: “Querías mandar a la policía en Orlando”
Uno de los momentos más delicados relatados por Youna involucra la amenaza de una intervención policial en Orlando. “Me insultaste y me querías mandar a la policía en Orlando por llevar a nuestra hija a Disney”, expresó.

El mensaje sostiene que la influencer habría advertido con tomar medidas legales no solo contra él, sino también contra familiares suyos, acusándolos de intento de secuestro: “Me amenazaste a mí y a mi familia de meternos presos y nos difamaste de querer raptar a Xianna”.

Youna añade que el motivo de los reclamos estaba relacionado con un evento familiar de Samahara Lobatón: “Solo porque querías que mi hija pase el cumpleaños de tu pareja en Perú”. El barbero subrayó su rol como padre al mencionar que él se ocupa del sustento de la menor y acusó a Lobatón de poner sus intereses sobre los de la hija: “Yo soy su padre, yo la mantengo y yo soy primero, yo no veo a mi hija todo el año como tú que vives con ella”.

En la parte final de su declaración, Youna se sorprendió al enterarse de que su hija regresaría de forma casi inmediata a Estados Unidos, pero ahora viajando con Samahara y su pareja, el cantante Bryan Torres. “Después de 15 días volviste a traerla, espero solo poder verla ya que está cerca de mí, qué chiste en serio”.

Youna asegura que Samahara Lobatón fingió una parálisis facial para manipularlo: “Nuestra relación fue muy tormentosa”.

El padre cerró su comunicado con una crítica directa hacia la actitud de la influencer respecto a la crianza: “No veo ejemplo de buena madre por ningún lado”.

La disputada relación entre Youna y Samahara Lobatón ha exhibido diferencias públicas de largo recorrido, donde la custodia, los viajes y el tiempo de convivencia con la hija han sido motivo de tensión recurrente.

“Te voy a extrañar”: Youna se despidió de su hija entre lágrimas

A finales de agosto, Yonathan Horna, conocido como Youna, vivió una emotiva despedida de su hija Xianna en un aeropuerto de Estados Unidos, poco antes de que la niña regresara a Perú. Tras compartir más de tres semanas juntos, padre e hija se separaron en medio de tristeza y mensajes afectuosos, mientras la relación entre Youna y la madre de la menor, Samahara Lobatón, seguía marcada por la tensión pública.

La emotiva despedida de Youna a su hija con Samahara Lobatón en USA. IG

Youna publicó en sus redes sociales mensajes en los que expresó cuánto extrañará a Xianna y reafirmó su amor incondicional, destacando el valor de los días compartidos y prometiendo que seguirá luchando para estar presente en la vida de su hija. Sus palabras y gestos fueron interpretados como una indirecta hacia Samahara, con quien continúa una disputa expuesta frecuentemente en el ámbito mediático.

