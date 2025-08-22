Samahara Lobatón revela que su hija sigue en el extranjero y expone nueva polémica con Youna: “Necesito que mis hijas estén juntas”.

La joven influencer Samahara Lobatón vuelve a ser el centro del debate mediático después de confirmar que su hija mayor, Xianna, permanece en el extranjero junto a su padre, Youna, y aún no ha retornado al Perú. A través de sus redes sociales, la hija de Melissa Klug dejó claro que la pequeña continúa en Estados Unidos, desmintiendo así la información que circuló sobre un supuesto regreso a Lima.

Samahara aclaró la situación al celebrar el décimo mes de su segunda hija, motivando una oleada de consultas de seguidores sobre la ausencia de Xianna. En respuesta, Lobatón fue enfática: “¿De dónde sacan que mi hija estaba presente? ¡Por favor! No se dejen engañar de un narcisista que se ‘ahorcó’ cuando lo dejé”, acusando indirectamente a su expareja de generar rumores.

Explicó además el motivo por el cual la celebración fue más discreta que en meses anteriores: “Xianna no está. Y no todos los meses, a los 7 y 8 tampoco se le hizo nada. Para celebrar necesito que mis hijas estén juntas”, enfatizó en redes sociales.

Samahara Lobatón revela que su hija sigue con Youna en Estados Unidos.

Asimismo, a otra usuaria le confirmó que su pequeña seguiría en Estados Unidos junto a su padre, Youna. “¿Por qué no traen a tu hija? Ya pasó más de una semana", fue lo que le dijo una de sus seguidores, a lo que la hija de Melissa Klug respondió: “Es algo que debe de responder el papá del año, la víctima”.

Las acusaciones que se hicieron Samahara Lobatón y Youna

El conflicto entre Samahara Lobatón y Youna escaló en los últimos días con la difusión de audios y capturas de pantalla de conversaciones privadas. El barbero peruano, enfrentando las acusaciones de la influencer, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una llamada clave.

“Te estoy ofreciendo una semana, nada más... Tu semana es para que te calles la boca porque de esos 20 mil soles es para tu hija”, se escucha decir a Samahara, quien además le advierte sobre posibles acciones legales por futuras declaraciones en prensa o televisión.

En sus historias, Youna respondió a la controversia negando cualquier tipo de chantaje. Explicó que la permanencia de Xianna en Estados Unidos obedecía fundamentalmente al deseo de la menor de quedarse más días a su lado, y acusó a Samahara de condicionar esa decisión al silencio mediático.

“Tu semana es para que te calles la boca porque de esa, son esos S/20 mil soles”, replicó Youna en el audio divulgado. El barbero argumentó su derecho a manifestar su versión, afirmando: “Lo que tú has vivido conmigo, tengo que decir las cosas como han pasado porque yo estoy involucrado”. Estas declaraciones avivaron la polémica y dejaron al descubierto el nivel de tensión que persiste entre ambos.

Samahara se enfrenta a Youna: ¿quién dice la verdad?

El intercambio no se detuvo. Samahara recurrió al periodista Samuel Suárez para compartir su versión y afirmar que Youna no cumplía con los compromisos de manutención. “Sí me metí con alguien que no tiene dinero, pero no hace nada para tenerlo tampoco”, escribió la exchica reality, aclarando que ella asume la mayoría de los gastos relacionados con la crianza de Xianna salvo el colegio y la alimentación escolar, monto pactado en 500 dólares. Agregó: “Nadie le pide millones y todos los meses tiene problemas. NADA MÁS”, mientras defendía su papel como madre y proveedora.

Youna difunde conversación con Samahara Lobatón: "Tu semana es para que te calles la boca". Video: Instarándula

En respuesta, Youna hizo públicos más audios, mensajes y capturas para contrarrestar las acusaciones e insistió en que la influencer intentaba manejar la narrativa a su favor. “Voy a seguir desmintiendo cada cosa que se diga que yo vea que no es cierta”, afirmó en una historia. El barbero también reveló mensajes donde Samahara, según su versión, lo habría amenazado con impedirle ver nuevamente a su hija. “Nunca más lo verás”, se leía en las capturas difundidas, donde además la acusa de insultos reiterados.

La disputa entre Samahara y Youna por la custodia, manutención y el bienestar emocional de Xianna ha traspasado la esfera privada y continúa desplegándose a través de redes sociales y medios de espectáculo.

Los audios y mensajes expuestos alimentan una controversia en la que ambas partes se acusan mutuamente de no favorecer el interés superior de la menor. Samahara, en mensajes dirigidos a Suárez de Instarándula, apostó por mostrar pruebas de que permite el contacto entre padre e hija y enfatizó: “La pidió 20 días y el plazo ya se cumplió, es momento de que regrese a su hogar en Perú”.

Samahara Lobatón revela que pagó colegio de 30 mil soles con El Valor de la Verdad: Youna la encara. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Por su parte, Youna remarcó que nunca ha querido alejarse de la vida de su hija: “Yo jamás voy a dejar sola a mi hija. Ella es lo más importante en mi vida y merece disfrutar sin conflictos”, expresó, y añadió que la permanencia de la menor en Estados Unidos responde únicamente a su deseo.

Una de las revelaciones más delicadas fue la denuncias de Youna sobre supuestas amenazas verbales hacia la menor en medio del conflicto: Samahara le habría dicho a su hija que abrazara fuerte a su padre porque “no lo volvería a ver”. El barbero acusó a su expareja de mostrar en redes una imagen y, en privado, tener una actitud completamente diferente que entorpece la relación filio-parental. Mientras tanto, el regreso de Xianna sigue en suspenso y la exposición pública de la batalla entre ambos padres parece no tener fin.