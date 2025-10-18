Perú

PUCP exige liberación de estudiante detenido en la Marcha Nacional y condena violencia durante la protesta

La casa de estudios se pronunció tras la detención de Luis Diego Echevarría Villar, arrestado durante la movilización contra el Ejecutivo y Legislativo, y reiteró su rechazo al uso excesivo de la fuerza

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
A demonstrator is detained by
A demonstrator is detained by police officers during a protest against rising crime, economic insecurity, and corruption, a day after President Jose Jeri presented his cabinet, in Lima, Peru, October 15, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) colocó en el centro de la discusión pública la situación de su estudiante Luis Diego Echevarría Villar, detenido durante la Marcha Nacional del 15 de octubre en el Cercado de Lima.

A través de un comunicado difundido por sus canales oficiales, la PUCP reclamó la liberación inmediata del joven y el respeto a las garantías del debido proceso.

La universidad continuará brindando seguimiento legal a la situación del estudiante”, precisó la institución en su mensaje.

Según la cobertura de Infobae, la movilización reunió a miles de personas que cuestionaron las decisiones del gobierno de José Jerí y el papel del Congreso de la República.

El caso de Luis Diego Echevarría Villar provocó una ola de reacciones en el entorno universitario y fue acompañado por protestas públicas.

La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC), en conjunto con la federación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, articularon un plantón frente a la sede de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esta concentración, denominada “Plantón por los detenidos arbitrariamente”, convocó a la comunidad estudiantil y a familiares de los arrestados para exigir el cese de “presiones irregulares” hacia los jóvenes en custodia.

De acuerdo con el Bloque Legal Universitario, Echevarría habría sido instado a suscribir documentos sin la presencia de un fiscal, lo que vulneraría principios elementales del proceso penal peruano.

La abogada Indira Rodríguez, integrante del equipo de defensa, afirmó que “estamos peleando cada paso con los policías y brindando declaraciones a la prensa”, e hizo un llamado para continuar con la denuncia social y la vigilancia pública.

Al menos entre 16 a 20 personas continuaban detenidas en la misma dependencia policial al cierre de la jornada posterior a la protesta.

Plantón convocados por universidades por
Plantón convocados por universidades por los detenidos en la protesta del 15 de octubre.

Preocupación por derechos y uso de la fuerza

La PUCP extendió su preocupación hacia el contexto más amplio de la movilización, señalando en su pronunciamiento el “debilitamiento del respeto a los derechos constitucionales, que protegen la libre expresión del disenso”.

Desde la vocería universitaria, se recordó que “nadie debe morir por ejercer su derecho a manifestarse”, en referencia al fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz

“Los manifestantes no deben verse expuestos al uso desmedido de la fuerza”, enfatizó la universidad, y reclamó la intervención de las autoridades dentro del marco legal.

El comunicado también ratificó el respaldo psicológico a los estudiantes afectados y la promesa de la universidad de seguir vigilando la situación de los detenidos.

La lista de detenidos, según la periodista Jacqueline Fowks, incluye a personas de distintos rangos de edad y procedencia, con casos como los de Nelson Iván Morey ChuquimangoWalter Chuqui OrccioSteven SilvanoRodrigo Limbres Chuquicallata, y otros trasladados a diversos centros de salud o retenidos en la División de Asuntos Sociales.

El pronunciamiento de la PUCP terminó con la reiteración de su demanda de respeto a la protesta pacífica y el rechazo a cualquier uso desproporcionado de la fuerza, instando a la sociedad a mantenerse atenta ante lo que describieron como un momento de fragilidad de las garantías constitucionales en el país.

Temas Relacionados

PUCPCongresoMarcha Nacionalperu-noticias

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Luciano Mazzetti causa furor en Chile y debuta como jurado internacional en reality show ‘El Internado’: “Estoy muy emocionado”

El chef peruano se convierte en tendencia y es sensación en las redes sociales tras su primera aparición en el reality, recibiendo elogios por su carisma y profesionalismo

Luciano Mazzetti causa furor en

Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

La velada de box de streamers se realizará este sábado 18 de octubre en Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia

Stream Fighters 4 con Cristorata:

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

El streamer peruano tendrá su segunda pelea de box, pero esta vez lo hará en el extranjero, específicamente en Colombia. Conoce los horarios de esta velada

A qué hora comienza el

Cada vez son más peruanos con sobrepeso y obesidad: ¿qué enfermedades crónicas trae el exceso de peso?

El Ministerio de Salud enfatizó la importancia de prevenir la obesidad desde la infancia y propone medidas concretas para que los niños mantengan un peso saludable

Cada vez son más peruanos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ intenta dilatar la

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

Exjefe de inteligencia de Hugo Chávez contaría a EE. UU. todo sobre Ollanta Humala y el dinero de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Pamela López denuncia acoso bancario

Pamela López denuncia acoso bancario por deudas de Christian Cueva: “Jamás firme nada”

Yarita Lizeth Yanarico defiende con orgullo a Juliaca luego de las abucheos que se dieron por la visita de Phillip Butters

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

Aldo Miyashiro: Willax saca del aire temporalmente ‘Habla Chino’ tras su participación en la marcha de la Generación Z

DEPORTES

Stream Fighters 4 con Cristorata:

Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?