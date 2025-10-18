PJ dicta detención por 7 días contra Luis Magallanes por homicidio de Eduardo Ruiz

Luis Magallanes es señalado de causar la muerte a Eduardo Ruiz.

El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 7 días de detención preliminar contra el suboficial de tercera PNP Luis Magallanes por el homicidio del joven manifestante Eduardo Ruiz durante la marcha nacional del 15 de octubre.

El juez Abel Centeno dispuso que Magallanes permanezca detenido hasta el 23 de octubre, día en el que sería puesto en libertad a menos que la Fiscalía formalice la investigación preparatoria y requiera la prisión preventiva.

Noticia en desarrollo...