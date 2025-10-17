“Justicia, reparación y no repetición”: Relatora de la ONU tras confirmarse que policía mató a manifestante

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, pidió justicia, reparación y no repetición tras confirmarse que el policía Luis Magallanes acabó con la vida del joven manifestante Eduardo Ruiz durante la marcha nacional del 15 de octubre.

A través de una serie de tuits, Romero cuestionó el compromiso de la Policía Nacional del Peru (PNP) luego de que el comandante general Óscar Arriola reveló que el manifestante falleció tras recibir un impacto de bala disparado por un efectivo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) que se encontraba de civil en la Plaza Francia del Centro de Lima.

“La Policía Nacional debe proteger a la ciudadanía y a las personas que hacen uso de la protesta pacífica, el que la muerte de un manifestante se haya dado por impacto de bala de un oficial de civil deja muchos interrogantes sobre el compromiso de la institución con los derechos humanos”, dijo la relatora especial.

En esa línea, Gina Romero que las “acciones o inacciones intencionales y negligentes deben investigarse a lo largo de toda la cadena de mando”, es decir, que las diligencias no solo alcancen al efectivo Luis Magallanes, sino a los superiores que dieron la orden.

“Las investigaciones y decisiones relacionadas con protestas deben ser realizadas por instituciones civiles. #justiciareparaciónynorepetición deben garantizarse“, sentenció.

Suboficial de tercera Luis Magallanes, autor del disparo que mató a Eduardo, es sometido a control de identidad por la División de Homicidios de la PNP. Foto: Composición Infobae Perú

Situación de Luis Magallanes

La notificación de detención ya ha sido entregada al suboficial Luis Magallanes, quien permanece bajo custodia en el Hospital Luis N. Sáenz tras ser identificado como el autor del disparo que provocó la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz.

Durante una conferencia de prensa, Óscar Arriola precisó que Magallanes ha sido separado de la institución policial y que la investigación penal avanza bajo la supervisión del jefe de la División de Homicidios. “Actualmente, tiene un diagnóstico de politraumatizado, con compromisos y exámenes constantes y se encuentra acá, en el hospital de la Policía, pero ya con la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios”, declaró el general.

El alto mando policial también reveló que otro efectivo participó en los hechos, efectuando disparos durante los enfrentamientos. “Es otro miembro de la Policía que se acerca y, en la confusión, efectúa disparos y al ver que está una persona herida, él también sale por la dirección de Magallanes”, explicó Arriola. Ambos agentes permanecen bajo custodia mientras se desarrolla el proceso investigativo.

En relación con la actuación policial, Arriola defendió que los hechos no respondieron a un plan represivo, sino que ocurrieron en un contexto de alta tensión. “Estos son hechos totalmente aislados del planeamiento, donde la Policía ha resistido por espacio de más de siete horas, sin que esto melle el esfuerzo”, afirmó el jefe policial durante la conferencia.

Como parte de las medidas internas adoptadas tras el incidente, la Policía Nacional ha decidido remover de sus cargos a los generales con influencia directa en el operativo vinculado a la manifestación antigubernamental. “En virtud de la ley 32130, y la conducción jurídica del Ministerio Público, así como las investigaciones administrativas disciplinarias, se ha decidido separar del cargo (...) a los generales que tienen influencia directa”, puntualizó Arriola.

El general también ofreció disculpas públicas a los familiares de la víctima, quien era conocido en el ámbito artístico como Trvko. “Nuevamente, la Policía reitera las condolencias a los familiares, a los amigos de la persona de Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz, que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón a su familia en nombre de los ciento cuarenta mil policías”, manifestó Arriola.