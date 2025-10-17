Perú

Disputa por investigación de la muerte de Eduardo Ruíz Sanz: Las presiones de la PNP para asumir el control de las diligencias

En declaraciones recientes, el ministro del Interior contradijo la versión oficial y negó que el arma que mató a Ruíz Sanz haya sido de un oficial de la PNP

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar

La muerte de Eduardo Ruíz Sanz la noche del 15 de octubre, en las inmediaciones de la Plaza Francia, presuntamente a manos de un suboficial de la Policía Nacional del Perú, ha incrementado la tensión en el recién iniciado gobierno de José Jerí.

Antes de que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmara que el músico de 32 años falleció por el disparo de un arma de fuego policial, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se presentó ante el Congreso para explicar el plan operativo de la institución durante la marcha nacional.

Durante su exposición, Tiburcio aseguró que las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima serán una pieza clave para identificar a la persona que disparó contra Ruíz Sanz y determinar a qué unidad operativa pertenecía. Sin embargo, aprovechó su intervención para insistir en que el Ministerio Público debe respetar lo dispuesto por la Ley 32130, que faculta a la Policía Nacional a realizar las primeras diligencias en una investigación penal.

Vicente Tiburcio sostiene que no está confirmado que Luis Magallanes sería el asesino de Eduardo Ruiz | RPPTV

Esa no fue la situación en el caso de Eduardo Ruíz, ya que el despacho fiscal asumió directamente la carpeta de investigación. Tiburcio fue enfático al pedir que la Policía también participe, pues —según dijo— “no tienen nada que ocultar”.

“Instamos que las investigaciones, respetando las competencias de conformidad con la Ley treinta y dos ciento treinta, deben ser llevadas por la Policía (...) La Policía Nacional nunca, nunca ha ocultado nunca nada a través del tiempo. Siempre hemos manejado con evidencia todo lo que podemos presentar”, sostuvo.

Posteriormente, cuando Arriola confirmó que el responsable del disparo fue el suboficial de tercera Luis Magallanes, volvió a invocar el cumplimiento de la Ley 32130 como garantía de transparencia en el proceso de investigación.

“Este comando de la Policía Nacional de todos los peruanos, para garantizar la transparencia, la imparcialidad de las investigaciones que deba de hacer tanto la policía misma, en virtud de la ley 32130, y la conducción jurídica del Ministerio Público (...)”, declaró.

Ahora circula una nueva versión. En sus últimas declaraciones, el ministro del Interior confirmó que el suboficial Luis Magallanes efectuó disparos aquella noche; sin embargo, aún falta determinar si la bala que causó la muerte de Eduardo Ruíz provino de su arma.

El comandante general de la
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal (Dirincri), fue quien realizó el disparo que causó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, alias “Trvko”. (Composición: Infobae)

Presiones en el Loayza

Pero la insistencia de la PNP no solo ocurrió ante la prensa. Desde que el cuerpo de Eduardo Ruíz llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza, un coronel que no quiso identificarse presionó al fiscal para retirar el cuerpo. En las próximas horas, el cadáver sería trasladado a la morgue, mientras familiares y testigos denunciaban presuntas irregularidades en la escena del crimen y durante las primeras diligencias.

Según relató su abogado, Rodrigo Noblecilla, en entrevista con LP Derecho, los primeros procedimientos estuvieron marcados por la falta de transparencia. “En la escena del crimen, en Plaza Francia, nunca llegó criminalística. Los casquillos y evidencias fueron levantados por la propia Fiscalía”, señaló.

El ministro del Interior, Vicente
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó las declaraciones de Óscar Arriola. Foto: Andina / X (twitter)

Noblecilla denunció además que, dentro del Hospital Loayza, dos coroneles intentaron asumir la dirección de la investigación. “El coronel Morales quería que su equipo balístico intervenga, pero el fiscal se negó”, explicó. Incluso, uno de los oficiales afirmó que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público había ordenado que la Policía asuma competencias.

“El fiscal resistió la presión y permitió que el hospital realice los exámenes correspondientes. La bala aún permanece en el cuerpo de la víctima”, precisó el abogado, quien advirtió un intento de manipular pruebas.

“Quieren contaminar el cadáver, ponerle pólvora en las manos para justificar su muerte. Pero hay videos donde se ve que el chico no estaba haciendo nada”, aseguró.

Temas Relacionados

Eduardo RuízPNPMininterLuis Magallanes15 de octubreVicente TiburcioÓscar Arriolaperu-politica

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Retiro de AFP: ¿Se podrá solicitar montos de la rentabilidad, además de los aportes?

Durante el último año, la rentabilidad real anual de los fondos gestionados por las AFP se mantuvo cercana a márgenes negativos o apenas positivos. Sin embargo, los aportes desean saber si esto está incluido en el monto final

Retiro de AFP: ¿Se podrá

La gran procesión internacional del Señor de los Milagros en el Vaticano será transmitida y recibirá la bendición del Papa León XIV

La histórica procesión internacional reunirá a hermandades provenientes de Europa, América y Asia. El recorrido, que partirá desde las Termas de Caracalla hacia la Plaza de San Pedro, representa un hito en la expansión universal de esta devoción nacida en Lima hace más de tres siglos

La gran procesión internacional del

La gran procesión internacional del Señor de los Milagros: Más de 4 mil devotos acompañarán el recorrido de la sagrada imagen por el Vaticano

La imagen del Cristo de Pachacamilla recorrerá más de tres kilómetros por Roma, en una jornada que reunirá a 40 fraternidades internacionales y cientos de cargadores, sahumadoras y cantoras

La gran procesión internacional del

Nuevo audio expone todo lo que le pidió Gustavo Salcedo a Maju Mantilla en conciliación: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

La grabación muestra que el aún esposo de la conductora le advirtió que acepte sus términos o debía abandonar la vivienda familiar tras la ruptura. Además, reveló que pasaría con sus propiedades

Nuevo audio expone todo lo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CIDH condena la muerte de

CIDH condena la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz y exige una investigación independiente de las protestas en Lima

Congreso blinda a Morgan Quero y archiva denuncia por llamar “ratas” a muertos en protestas

José Jerí cumple una semana como presidente de transición: qué pasó en estos siete días de gobierno

Ministro del Interior pide perdón a San Marcos por llamarlos violentos: “Soy un ser humano que comete errores”

Ministro del Interior niega a Óscar Arriola y defiende a Luis Magallanes: “Es el autor del disparo del arma, pero no sabemos si eso es así”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Mayer, su papel en

Gustavo Mayer, su papel en ‘El Cuarto de Verónica’, por qué no regresaría a la conducción de magazines y su opinión de la coyuntura nacional

Nuevo audio expone todo lo que le pidió Gustavo Salcedo a Maju Mantilla en conciliación: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

Pietro Sibille arremete contra el Gobierno: “Somos artistas, pero estamos protestando como ciudadanos por algo que es nefasto”

Susana Alvarado responde tras ser llamada ‘cumbiambera’ por Magaly Medina: “No me contamino de las personas que tienen mala vibra”

Susana Alvarado abre su corazón y habla sobre su relación con Paco Bazán: “Francisco es mi primera vez de muchas cosas”

DEPORTES

Jefferson Farfán le pidió a

Jefferson Farfán le pidió a Gianluca Lapadula jugar por Alianza Lima junto a Luis Advíncula y lanzó sorpresiva promesa: “Yo pongo de la mía”

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Kevin Quevedo y su estado de salud tras sufrir golpe en la cabeza en Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol