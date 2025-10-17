Perú

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

En sus declaraciones más recientes, el ministro del Interior se apartó de la versión oficial y afirmó que el proyectil que causó la muerte de Ruíz Sanz no fue disparado por un miembro de la Policía Nacional y el tema aún está en investigación

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, deslinda responsabilidad de la PNP con la muerte de un manifestante| RPP Noticias

¿Quién disparó el arma que terminó con la vida de Eduardo Ruíz? A pesar de que el propio comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que el autor del disparo fue el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, y que incluso ya se encuentra detenido, el ministro del Interior dio otra versión.

En su más reciente entrevista con RPP, Vicente Tiburcio negó la información dada por Arriola y aseguró que el caso aún continúa en investigación. En una confusa declaración, alegó que, si bien es cierto se confirmó que Magallanes disparó un arma, aún debe determinarse si la bala que mató a Eduardo Ruíz provino de esa arma.

“Aquí quiero ser responsable, como siempre lo he hecho, a través de mi vida, sobre la situación del suboficial, en este caso de Luis Magallanes. Deberán agotarse las investigaciones a fin de delimitar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho”, señaló.

Ministro del Interior y Comandante
Ministro del Interior y Comandante General de la Policía. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Tiburcio añadió que no había escuchado con claridad las declaraciones del general Arriola y reafirmó su intención de que las pesquisas sigan su curso. “Eso es proceso de investigación. Nadie ha dicho el autor del disparo. No le he visto bien las declaraciones [de Arriola], pero en mi contexto [él] dice que [es] el autor del disparo del arma, que no sabemos si eso ha sido la causa de la muerte”, agregó.

La investigación fiscal confirmó lo
La investigación fiscal confirmó lo que muchos temían: el rapero Mauricio fue asesinado con arma de fuego. Su muerte se convirtió en símbolo del dolor nacional. (Facebook)

¿Qué dijo Óscar Arriola?

El comandante general de la PNP no solo aseguró que el arma había sido disparada por Magallanes, sino que pidió perdón a nombre de toda la Policía Nacional. Arriola informó, además, que dos efectivos designados en inmediaciones de la calle Abancay —quienes se recuperan de lesiones en el Hospital de la Policía— habían sido detenidos: Luis Magallanes y Omar Saavedra. También indicó que se separó a los oficiales a cargo del plan operativo del 15 de octubre, con el fin de garantizar una investigación “transparente” y aseguró “una investigación exhaustiva, a la que siempre nosotros nos comprometemos”.

La contradicción entre el jefe policial y el ministro del Interior plantea dudas: si la PNP confirmó ya la detención de dos personas, ¿por qué Tiburcio insiste en esperar las pericias antes de señalar a un culpable?

Comandante general PNP Óscar Arriola confirma que un miembro de la policía realizó el disparo que mató a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha nacional. Canal N

Arma de Magallanes habría sido robada

El abogado de Luis Magallanes, Stefano Miranda, ofreció una postura similar a la del ministro y pidió no adelantar juicios hasta que concluyan las diligencias. “Que se investigue, y si hay que establecer responsabilidades, que se establezca, pero no podemos adelantar opinión si es que no se han hecho las diligencias urgentes e imprescindibles”, señaló en RPP.

Miranda sostuvo que Magallanes le dijo que disparó al suelo para dispersar a un grupo de manifestantes que se acercaban a agredirlo, y que no apuntó contra una persona. Asimismo, denunció que el arma del suboficial había sido robada, lo que complicaría las pericias balísticas. “Le han robado el arma de fuego en ese momento. En otro video se va a ver que lo atacan”, indicó.

Suboficial de tercera Luis Magallanes,
Suboficial de tercera Luis Magallanes, autor del disparo que mató a Eduardo, es sometido a control de identidad por la División de Homicidios de la PNP. Foto: Composición Infobae Perú

El letrado también criticó las declaraciones de Arriola y lo acusó de proteger a generales de mayor rango: “Hay tanta lavada de manos. ¿Qué hace un personal de la Dirección de Investigación Criminal de Secuestros convertido ese día por necesidad del servicio en agente de inteligencia? Lo mandas a morir, lo mandas como carne de cañón”, increpó.

En lo que sí coinciden el general Óscar Arriola y el ministro Vicente Tiburcio, es que sea la PNP la entidad encargada de llevar las primeras diligencias, conforme lo dice la ley 32130.

