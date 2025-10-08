Pamela Franco defiende su relación con Christian Cueva, pero advierte que no se casa: “Siempre hemos estado juntos”

Pamela Franco niega crisis con Christian Cueva: “Siempre hemos estado juntos”. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Pamela Franco salió al frente para defender su relación con Christian Cueva, dejando en claro que su romance sigue firme y que los rumores de separación son completamente falsos. La cantante, con una sonrisa que evidenciaba tranquilidad, respondió ante las cámaras del programa Ponte en la cola, asegurando que entre ella y el futbolista “todo está bien” y que ambos siguen tan enamorados como siempre, pese a la distancia que los separa.

Los rumores sobre una posible crisis entre la artista de cumbia y el popular ‘Aladino’ surgieron luego de que circularan versiones que apuntaban a que el jugador no se habría hospedado con ella durante su última visita al país. Ante ello, Pamela Franco decidió hablar con claridad y poner fin a las especulaciones.

“Sí, pero yo siempre dije, hermana... Es que nosotros siempre hemos estado juntos”, respondió con serenidad, aunque notoriamente sorprendida por la insistencia de la reportera.

La periodista no se detuvo y le repreguntó directamente si era cierto que Cueva no se había quedado con ella. Pamela, sin perder la compostura, soltó una risa y aclaró: “¿También tengo que publicar en la cama durmiendo? Publiqué un TikTok que estábamos acostados y aun así hicieron el drama”. Su respuesta, entre risas y picardía, buscó cerrar de una vez por todas los comentarios sobre una supuesta pelea entre ambos.

A lo largo de la entrevista, la cantante no dudó en mostrar su afecto por el futbolista, reafirmando que su amor sigue firme a pesar de que llevan una relación a distancia. “Nosotros siempre hemos estado juntos, incluso cuando él tiene que viajar o concentrarse. Tenemos comunicación y cariño, eso no ha cambiado”, dejó entrever con confianza, confirmando que entre ellos no hay crisis, sino estabilidad.

El vínculo entre Pamela Franco y Christian Cueva se ha mantenido en el centro del interés mediático desde que ambos decidieron oficializar su relación. Sin embargo, también ha estado envuelto en polémicas, sobre todo por los conflictos del futbolista con su aún esposa Pamela López, quien lo ha acusado públicamente de infidelidad y de mantener una doble vida. Ante ese contexto, las declaraciones de la cumbiambera buscan dejar en claro que su relación con el jugador no atraviesa turbulencias.

¿Le debe dinero?

Durante el diálogo con Ponte en la cola, Pamela también fue consultada sobre si Cueva le debía dinero, como algunos rumores en redes sugerían. La cantante no dudó en responder con ironía: “No, él no me debe nada, ya quisiera que me deba él y muchas personas más, para cobrar”, comentó entre risas, dejando ver que su vínculo con el futbolista está lejos de los conflictos económicos o legales que lo rodean.

La cantante aprovechó la ocasión para recalcar que se encuentra en una etapa tranquila y enfocada tanto en su trabajo como en su vida sentimental. “Estoy contenta, trabajando, enfocada en mis proyectos. Las cosas personales las manejo con calma, siempre con el corazón”, declaró, mostrando una postura serena frente a las cámaras.

No obstante, la atención no solo se centró en sus declaraciones. El programa Amor y Fuego presentó este 7 de octubre unas imágenes exclusivas que muestran el nuevo departamento de Pamela Franco, el cual estaría ubicado en una zona exclusiva de Lima. Según el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se trataría del nuevo ‘nidito de amor’ que la artista compartiría con Christian Cueva cada vez que él regresa al país.

El informe detalla que el inmueble cuenta con amplios ambientes, una moderna decoración y todas las comodidades para que la pareja disfrute su tiempo juntos lejos de las miradas públicas. Aunque Pamela no ha confirmado si el departamento es efectivamente para ambos, los seguidores de la cantante no dudaron en relacionar la adquisición con su consolidada relación con el futbolista.

En redes sociales, los fans de la intérprete celebraron sus palabras y destacaron su firmeza para no dejarse llevar por los rumores. “Pamela siempre se mantiene elegante, sin pelear con nadie”, “Ella sabe lo que tiene con Christian y no necesita demostrarlo”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las plataformas digitales tras su aparición en televisión.

