Indecopi autorizó 66 compras y fusiones de empresas desde 2021: Cuatro están evaluación

Luego del reciente caso de la autorización para que Leche Gloria S.A. compre la empresa del agua mineral San Mateo, la entidad revela a grandes rasgos los otros casos

Edwin Montesinos Nolasco

Edwin Montesinos Nolasco

Concentración empresarial. Indecopi recibió solicitudes
Concentración empresarial. Indecopi recibió solicitudes por compras y fusiones de empresas.

Han pasado cuatro años desde la implementación de la Ley de Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial, la cual tuvo como objeto establecer un “régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial con la finalidad de promover la competencia efectiva y la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores”. Es decir, una medida para poder evitar los monopolios y oligopolios.

Así, a la fecha, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha recibido 80 solicitudes de autorización de concentración empresarial, de las cuales 66 fueron aprobadas, 6 desistidas, 4 se encuentran en evaluación (Fase 1), 3 en etapa de admisibilidad y 1 fue denegada. Estas estadísticas están disponibles en el portal institucional: https://www.gob.pe/es/i/7189898.

“Las solicitudes de autorización de concentración empresarial recibidas por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) corresponden a más de 13 sectores económicos, entre ellos telecomunicaciones, minería, salud, financiero, automotriz, industria alimentaria, inmobiliario, hotelería, energía, hidrocarburos, agricultura, construcción y pesca, entre otros”, aclaran.

La operación obtuvo el visto
La operación obtuvo el visto bueno luego de que el regulador evaluara el procedimiento que comenzó en agosto.

La última fue la compra de Agua San Mateo

En el marco de este régimen, la CLC del Indecopi ha emitido más de 70 resoluciones relacionadas con solicitudes de autorización de concentración empresarial, correspondientes a operaciones de gran impacto en sectores estratégicos como electricidad, energía, telecomunicaciones, minería, financiero e industria alimentaria.

Asimismo, recientemente, tras un análisis técnico y legal exhaustivo iniciado en agosto de este año, la CLC aprobó la operación mediante la cual Leche Gloria S.A., del Grupo Gloria, adquirirá la totalidad de las acciones de NABs S.A.C., empresa responsable de la producción, embotellado y comercialización del agua mineral San Mateo, propiedad de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Backus Marcas & Patentes S.A.C.

Leche Gloria produce y comercializa agua envasada de la marca ‘Pura Vida’. En tal sentido, las actividades de Leche Gloria y NABs S.A.C. coinciden únicamente en la comercialización de agua envasada”, resaltó Indecopi.

Una modificación al Código de
Una modificación al Código de Protección y Defensa del Consumidor podría permitir al Indecopi demandar a empresas en favor de consumidores.

Por eso, la decisión determinó que la operación no genera riesgos significativos para la competencia en los mercados analizados, considerando que no se observó un cambio sustancial en el nivel de concentración y que existen otros actores con participaciones de mercado mayores, además que la participación de San Mateo se habría reducido en los últimos tres años.

“El control previo de operaciones de concentración empresarial se aplica conforme a la Ley N.º 31112, que faculta al Indecopi a evaluar y autorizar este tipo de transacciones con el objetivo de preservar la competencia y evitar efectos adversos sobre la estructura de los mercados”, informa la entidad.

Las empresas cuya compra se aprobó

Desde el 2021, han habido 66 compras o fusiones que Indecopi autorizó, con resoluciones emitidas por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Entre estas están las siguientes empresas que solicitaron este permiso:

  • Patagonia Holdco LLC
  • Vinci S.AC.
  • FLS Germany Holding GmbH y
  • Thyssenkrupp Industrial Solutions AG
  • Pharmaceutica Euroandina S.A.C. y Hersil
  • Intercorp Financial Services Inc.
  • Norcobre S.A.C.
  • Técnica Avícola S.A. y personas naturales
  • Alpayana S.A.
  • Transportadora de Gas del Perú S.A.
  • Compañía Eléctrica El Platanal S.A. y ATN S.A.Compañía Eléctrica El Platanal S.A.
  • UNACEM Corp.
  • Luz del Sur S.A.A.
  • Nexus Films S. de R. L.
  • Corporación Primax S.A. y Coesti S.A.
  • Emergent Cold Lima Holdings S.A.C.
  • Campobelo Invesment S.L.
  • Banco Santander S.A.
  • Holdertrade Ltd
  • Grupo Crédito S.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
  • Allikay del Perú S.A.C.
  • Inmobiliaria Alquife S.A.C.
  • Arauco Holding Perú S.A.C.
  • Emergent Cold Lima Holdings S.A.C.
  • Pesquera Exalmar S.A.A.
  • Coazucar del Perú S.A
  • Colbún Perú S.A.
  • Holdertrade Ltd.

