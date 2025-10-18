Perú

Flavia López rompe su silencio tras quedar fuera de la final del 'MGI 2025': "Estoy en shock, no era lo que esperada"

La modelo peruana agradeció el apoyo del público tras quedar fuera del Top 20 del 'Miss Grand International 2025′ y confesó que no era el resultado que esperaba.

Flavia López rompe su silencio tras quedar fuera de la final del ‘Miss Grand International’. IG: Los Cuchosos.

La representante peruana Flavia López dejó en alto el nombre del Perú durante la gran final del 'Miss Grand International 2025, realizada este sábado 18 de octubre en el majestuoso Show DC Hall de Bangkok (Tailandia).

Aunque no logró clasificar entre las 20 finalistas, su participación fue ampliamente aplaudida por el público y los internautas, quienes destacaron su entrega y valentía al desfilar con la pierna vendada, demostrando fortaleza, profesionalismo y amor por su país.

Flavia López tras su eliminación: “Estoy en shock”

En declaraciones brindadas a la plataforma ‘Los Cuchosos’, que se encuentra cubriendo el certamen en Tailandia, la modelo peruana rompió su silencio tras conocer los resultados del concurso y no ser llamada entre las semifinalistas.

“La verdad estoy sorprendida, un poco en shock todavía. No es el resultado que quizás esperaba y ustedes tampoco esperaban, pero igual estoy feliz porque sé que he entregado todo de mí, he entregado lo mejor, y eso se ha visto reflejado con el cariño que he recibido aquí, en mi país y en los demás países”, expresó con visible emoción.

A pesar de su decepción inicial, la modelo peruana aseguró que su paso por el ’Miss Grand International’ ha sido solo el comienzo de una nueva etapa en su vida.

“Esto no es el final, sino el comienzo de algo bonito para mí, de algo nuevo, una nueva etapa de la cual estoy muy orgullosa. Gracias por todo su apoyo, los amo, Perú. Los amo, los amo, los amo”, añadió.

Flavia López rompe su silencio
Flavia López rompe su silencio tras quedar fuera de la final del ‘Miss Grand International’. IG: Los Cuchosos

El paso de Flavia López por el ‘MGI 2025′

Durante la competencia, Flavia López se presentó con una sonrisa radiante y una energía contagiosa que conquistó al público. Pese a la lesión en la pierna izquierda, la reina de belleza ingresó al escenario con paso firme y actitud positiva, recibiendo una gran ovación por su elegancia, fortaleza y actitud profesional.

Uno de los momentos más comentados fue su participación en el desfile de presentación, donde lució un impactante vestido dorado corto, confeccionado con telas brillantes y detalles que realzaban su silueta.El diseño, de corte moderno y estructura asimétrica, presentaba una sola tira dorada cruzando el hombro derecho y un escote sutilmente descubierto. La falda, adornada con telas metálicas y un drapeado lateral, aportaba movimiento y dramatismo a su paso.

Presentación de Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025 | YouTube

Su estilismo fue igualmente elogiado: peinado con ondas suaves, maquillaje en tonos cálidos y accesorios discretos que resaltaron su natural belleza. Desde el momento en que apareció en el escenario, Flavia irradiaba confianza y orgullo al gritar con fuerza el nombre del Perú.

Aunque no logró ingresar al Top 20, su desempeño no pasó desapercibido. Muchos usuarios en redes sociales y seguidores del certamen destacaron su esfuerzo y determinación pese a las dificultades físicas.

“No ganó la corona, pero se ganó el respeto de todos”, fue uno de los comentarios más repetidos en redes sociales.

Flavia López no entró al TOP 20 del Miss Grand Internacional 2025 | YouTube

La lesión que marcó su camino en el certamen

Días antes de la final, se dio a conocer que Flavia López había sufrido una lesión en la rodilla izquierda a inicios de octubre, mientras realizaba ensayos de pasarela en Bangkok. El accidente generó preocupación tanto en la organización del concurso como entre sus fanáticos peruanos.

En declaraciones anteriores al diario Trome, la modelo reveló que el golpe inicial la dejó muy afectada: “No te voy a mentir, al principio se me pasaron muchas cosas por la cabeza, estaba en shock, pero dije: sigo adelante”.

A pesar del dolor y las limitaciones físicas, Flavia se mantuvo firme en su decisión de continuar. “Sí, les agradezco a todos por sus lindos mensajes y buenos deseos. Hoy es la etapa preliminar y daré lo mejor de mí para dejar en alto el nombre de nuestro Perú”, comentó en aquel momento.

La modelo también dejó claro que no iba a rendirse, a pesar de las adversidades. “Esto se vive solo una vez, entonces no iba a tirar la toalla. Estoy viviendo mi sueño y eso me motiva más que cualquier dolor”, expresó con optimismo antes de subir al escenario.

‘Miss Grand International 2025′: Flavia
‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar muletas. IG

Flavia López: Orgullo nacional y mensajes de apoyo

Luego de la gala final, las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento hacia Flavia López, destacando su determinación y resiliencia. Decenas de seguidores y figuras del medio local resaltaron el ejemplo que dio la peruana al no rendirse pese a las circunstancias adversas.

“Flavia nos representó con dignidad, belleza y coraje. Una verdadera reina”, escribió un usuario.“No necesitó una corona para demostrar que es grande”, agregó otro.

Incluso, varias páginas de fanáticos del certamen internacional coincidieron en que la peruana merecía un lugar en el Top 20 por su carisma y elegancia sobre el escenario.

¿Quién es Flavia López, la
¿Quién es Flavia López, la representante de Perú, voceada como favorita en el Miss Grand International 2025?

