Perú

Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Aunque no logró ingresar al Top 20 del certamen, la peruana conquistó al público del Miss Grand International con su elegancia, entusiasmo y un brillante vestido dorado que resaltó su presencia a pesar de su lesión.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Presentación de Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025 | YouTube

La representante peruana Flavia López dejó en alto el nombre del Perú durante la final del Miss Grand International 2025, celebrada este sábado 18 de octubre, en el imponente el imponente Show DC Hall de Bangkok (Tailandia). Aunque no logró ubicarse entre las 20 semifinalistas del certamen, su participación fue aplaudida por el público y los internautas, especialmente por su determinación al desfilar con la pierna vendada, demostrando fortaleza, profesionalismo y amor por su país.

Flavia López saludó con entusiasmo
Flavia López saludó con entusiasmo en su primera presentación en el Miss Grand International.

Durante la competencia, Flavia se presentó con una sonrisa radiante y una energía contagiosa. A pesar de la visible lesión que la obligó a llevar una venda en la pierna, la modelo y reina de belleza ingresó al escenario con paso firme y actitud positiva, recibiendo una ovación por su elegancia y valentía.

Flavia López saludó con entusiasmo
Flavia López saludó con entusiasmo en su primera presentación en el Miss Grand International.

Uno de los momentos más comentados fue su aparición en el desfile de presentación, donde lució un impactante vestido dorado corto, confeccionado con telas brillantes y detalles que realzaban su silueta. La prenda combinaba glamour y modernidad: tenía una estructura asimétrica, con una sola tira dorada que cruzaba el hombro derecho y dejaba al descubierto parte del escote.

Flavia López saludó con entusiasmo
Flavia López saludó con entusiasmo en su primera presentación en el Miss Grand International.

El busto contaba con transparencias finamente trabajadas, aportando un toque de sensualidad sin perder la elegancia, mientras que la falda corta, adornada con telas metálicas, caía con un ligero drapeado lateral que generaba movimiento en cada paso.

A su impecable look se sumó su peinado con ondas suaves y voluminosas, maquillaje en tonos cálidos y accesorios discretos, logrando un equilibrio entre sofisticación y naturalidad. Desde su llegada al escenario, la peruana proyectó seguridad y carisma, levantando los brazos con entusiasmo mientras pronunciaba el nombre de su país con orgullo.

Flavia López saludó con entusiasmo
Flavia López saludó con entusiasmo en su primera presentación en el Miss Grand International.

Sin embargo, pese a su emocionante presentación y su carisma sobre el escenario, Flavia López no fue seleccionada dentro del Top 20 del Miss Grand International 2025. Muchos expresaron su apoyo y admiración hacia la representante nacional, destacando su esfuerzo y actitud resiliente a pesar de la lesión que la acompañó en la competencia.

Flavia López apareció en el
Flavia López apareció en el Miss Grand con gran estusiasmo, luciendo su pierna vendada tras fuerte lesión.

La lesión de Flavia López

La representante peruana Flavia López sufrió una lesión en la rodilla izquierda a inicios de octubre. En aquel momento, confesó que el impacto inicial la dejó “en shock”, pero su determinación la impulsó a continuar en la competencia.

“No te voy a mentir, al principio se me pasaron muchas cosas por la cabeza, estaba en shock, pero dije: sigo adelante”, relató López en declaraciones dadas a Trome. El accidente, ocurrido durante los ensayos de pasarela en Bangkok, generó preocupación tanto en la organización del certamen como entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y aliento.

“Sí, les agradezco a todos por sus lindos mensajes y buenos deseos. Hoy es la etapa preliminar y daré lo mejor de mí para dejar en alto el nombre de nuestro Perú”, comentó la modelo, quien añadió que estaba determinada a dar todo de sí, ya que es una experiencia única. “Solo la viviré una sola vez, entonces no iba a tirar la toalla”, aseguró en su momento.

Flavia López busca llevarse la
Flavia López busca llevarse la corona del Miss Grand International.

Temas Relacionados

Flavia Lópezperu-entretenimientoMiss Grand Internartional

Más Noticias

Rafael López Aliaga insiste en que no amenazó a Gustavo Gorriti: “Me puede mandar a matar a mí”

En diálogo con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, asegura que las declaraciones del exmandatario son acusaciones graves

Rafael López Aliaga insiste en

Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

La venerada imagen sale a las calles en su segundo recorrido del mes, con cientos de fieles agrupados por varias cuadras

Segunda procesión del Señor de

Luciana Fuster lució toda su belleza en el Miss Grand International 2025: en primera fila, junto a exreinas y dueños del certamen

Luciana Fuster acaparó las miradas en la final del Miss Grand International 2025, luciendo imponente y radiante desde la primera fila. En una gala llena de emoción, Filipinas se coronó como la nueva reina y la representante peruana Flavia López se despidió con elegancia.

Luciana Fuster lució toda su

Viceministro Sutta bajo investigación: Sindicato de CORPAC denuncia falta de acción del MTC ante posibles irregularidades

El viceministro de Transportes enfrenta varias carpetas fiscales mientras persisten cuestionamientos sobre su rol en la transferencia de terminales a la iniciativa privada y su relación con figuras políticas

Viceministro Sutta bajo investigación: Sindicato

Miss Grand Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

La peruana no logró llegar a la etapa clasificatoria del certamen de belleza a la que sí llegaron países como Venezuela, Ecuador, Guatemala, Paraguay, México y España. Sin embargo, la filipina se quedó con el reinado que en 2023 obtuvo Luciana Fuster

Miss Grand Filipinas es la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga insiste en

Rafael López Aliaga insiste en que no amenazó a Gustavo Gorriti: “Me puede mandar a matar a mí”

Fredy Hinojosa no va más en el Despacho Presidencial: Aceptan renuncia del vocero de Dina Boluarte

Luis Magallanes se defiende y apunta contra Óscar Arriola: “Disparé al suelo, sin investigar me inculpan”

Retiran a regidor municipal del Concejo al ser acusado de asistir en estado de ebriedad en Cusco: “Fue un brindis”

Exministro del Interior califica a José Jerí como “un meme de Bukele” por participar en requisas a penales

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster lució toda su

Luciana Fuster lució toda su belleza en el Miss Grand International 2025: en primera fila, junto a exreinas y dueños del certamen

Miss Grand Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

Susana Alvarado abre su corazón y habla sobre su relación con Paco Bazán: “Francisco es mi primera vez de muchas cosas”

Susana Alvarado responde tras ser llamada ‘cumbiambera’ por Magaly Medina: “No me contamino de las personas que tienen mala vibra”

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Susana Umbert y empresarios mineros toman el control de Canal 5

DEPORTES

Regatas Lima vs Circolo: día,

Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se confirmó horario de amistosos de Perú por fecha FIFA: programación completa para los duelos con Rusia y Chile

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”

A qué hora comienza el Stream Fighters 4 HOY: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

HOY Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol