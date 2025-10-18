Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Presentación de Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025 | YouTube

La representante peruana Flavia López dejó en alto el nombre del Perú durante la final del Miss Grand International 2025, celebrada este sábado 18 de octubre, en el imponente el imponente Show DC Hall de Bangkok (Tailandia). Aunque no logró ubicarse entre las 20 semifinalistas del certamen, su participación fue aplaudida por el público y los internautas, especialmente por su determinación al desfilar con la pierna vendada, demostrando fortaleza, profesionalismo y amor por su país.

Flavia López saludó con entusiasmo en su primera presentación en el Miss Grand International.

Durante la competencia, Flavia se presentó con una sonrisa radiante y una energía contagiosa. A pesar de la visible lesión que la obligó a llevar una venda en la pierna, la modelo y reina de belleza ingresó al escenario con paso firme y actitud positiva, recibiendo una ovación por su elegancia y valentía.

Uno de los momentos más comentados fue su aparición en el desfile de presentación, donde lució un impactante vestido dorado corto, confeccionado con telas brillantes y detalles que realzaban su silueta. La prenda combinaba glamour y modernidad: tenía una estructura asimétrica, con una sola tira dorada que cruzaba el hombro derecho y dejaba al descubierto parte del escote.

El busto contaba con transparencias finamente trabajadas, aportando un toque de sensualidad sin perder la elegancia, mientras que la falda corta, adornada con telas metálicas, caía con un ligero drapeado lateral que generaba movimiento en cada paso.

A su impecable look se sumó su peinado con ondas suaves y voluminosas, maquillaje en tonos cálidos y accesorios discretos, logrando un equilibrio entre sofisticación y naturalidad. Desde su llegada al escenario, la peruana proyectó seguridad y carisma, levantando los brazos con entusiasmo mientras pronunciaba el nombre de su país con orgullo.

Sin embargo, pese a su emocionante presentación y su carisma sobre el escenario, Flavia López no fue seleccionada dentro del Top 20 del Miss Grand International 2025. Muchos expresaron su apoyo y admiración hacia la representante nacional, destacando su esfuerzo y actitud resiliente a pesar de la lesión que la acompañó en la competencia.

La lesión de Flavia López

La representante peruana Flavia López sufrió una lesión en la rodilla izquierda a inicios de octubre. En aquel momento, confesó que el impacto inicial la dejó “en shock”, pero su determinación la impulsó a continuar en la competencia.

“No te voy a mentir, al principio se me pasaron muchas cosas por la cabeza, estaba en shock, pero dije: sigo adelante”, relató López en declaraciones dadas a Trome. El accidente, ocurrido durante los ensayos de pasarela en Bangkok, generó preocupación tanto en la organización del certamen como entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y aliento.

“Sí, les agradezco a todos por sus lindos mensajes y buenos deseos. Hoy es la etapa preliminar y daré lo mejor de mí para dejar en alto el nombre de nuestro Perú”, comentó la modelo, quien añadió que estaba determinada a dar todo de sí, ya que es una experiencia única. “Solo la viviré una sola vez, entonces no iba a tirar la toalla”, aseguró en su momento.

