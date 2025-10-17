Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

Magaly Medina se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”. Video: Magaly TV La Firme

“Está por casarse con el príncipe de sus sueños”. Con esa frase, Magaly Medina celebró en su programa el compromiso de Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, con el actor brasileño André Bankoff, resaltando el giro positivo que ha dado la vida sentimental de la modelo tras la ruptura difícil que tuvo con Rafael Cardozo.

La conductora de Magaly TV La Firme elogió la historia de amor de la pareja y subrayó el contraste entre la etapa actual de felicidad de Reali y su pasado marcado por una relación tóxica. “Encontró el amor y su historia es realmente bonita. Cuando termina su relación tóxica con (Rafael) Cardozo, conoce a su ‘crush’ y se enamoran; ahora está a punto de casarse con el príncipe de sus sueños”, afirmó Medina.

La noticia del compromiso generó una amplia repercusión en el mundo del espectáculo, con seguidores y figuras públicas sumándose a las felicitaciones. Para Medina, la historia de Reali es un ejemplo de cómo el destino puede sorprender: “Por eso es que dicen a veces: el que está destinado a ser para ti, sea hombre o mujer, esa persona en algún momento de tu vida te la vas a encontrar”, añadió la presentadora en su espacio televisivo.

Historia de amor y compromiso de Cachaza y André Bankoff

El romance entre Carol Reali y André Bankoff comenzó a inicios de 2023, poco después de que la modelo pusiera fin a una relación de más de doce años con Rafael Cardozo. Según relató la propia Reali a Magaly TV La Firme, la admiración por Bankoff nació en su infancia, cuando lo veía actuar en telenovelas brasileñas. “Era mi crush de chiquita y, pues, me cumplió el sueño. Yo le sigo desde antes de venir a Perú y siempre acompañé su carrera”, confesó la modelo, quien no ocultó su emoción al compartir detalles de su historia.

La pareja, que se lleva nueve años de diferencia, hizo pública su relación a través de redes sociales, donde han compartido momentos significativos y muestras de afecto. El compromiso se formalizó el 20 de septiembre de 2025, durante una pedida de mano en una playa de Brasil, coincidiendo con el cumpleaños número 44 de Bankoff. Reali publicó imágenes del momento y escribió: “Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”.

Por su parte, Bankoff expresó en Instagram: “Te amo, mi amor. ¡Que Dios nos bendiga siempre! ¡Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas!”. Ambos han manifestado su deseo de celebrar una boda civil en 2026 y priorizar la construcción de su hogar en Brasil, aunque no descartan realizar una ceremonia íntima también en Perú. “Estamos viendo aún porque tenemos prioridades, queremos construir en Brasil, pero el civil sí o sí el otro año. La verdad que sigo viviendo el sueño despierta, fue hermoso y lo que estamos viviendo es muy lindo de verdad”, declaró Reali.

La relación, que nació lejos de los reflectores, ha sido celebrada tanto por el público como por colegas del espectáculo. Entre las figuras que enviaron mensajes de felicitación destacan Melissa Paredes, Natalie Vértiz, Stephanie Loza, Janick Maceta, María Pía Copello, Luciana Fuster, Tatiana Calmell del Solar y Valeria Piazza.

El pasado sentimental de Cachaza

Antes de iniciar su historia con Bankoff, Carol Reali mantuvo una relación de más de doce años con Rafael Cardozo, también brasileño y exchico reality. La ruptura, confirmada en octubre de 2022, estuvo marcada por una propuesta de matrimonio que, según la modelo, llegó cuando el vínculo ya estaba roto. “Yo creo que la pedida tiene que venir cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando uno sueña con construir algo junto con la persona, no para recuperar algo que ya se había perdido”, explicó Reali en una entrevista con América Hoy.

Cardozo, por su parte, expresó su sorpresa y desilusión al enterarse de los verdaderos sentimientos de su expareja en el momento de la propuesta. “En ese momento yo estaba enamorado y trataba de recuperar algo. Si ella tenía ese sentimiento, tenía que decirme no”, declaró el exintegrante de Esto es guerra en el mismo programa.

Reali ha preferido no ahondar en el pasado y ha pedido dejar de lado las comparaciones, enfocándose en su bienestar actual junto a Bankoff. “Cada uno siguió su vida y él ahora también puede construir la suya. Yo creo que hay que quedarse con lo bonito que se construye de cada lado. Está de más hacer comparaciones, cada uno tuvo su manera de hacerlo, pero lo importante es que cada uno esté feliz con quien esté”, afirmó la modelo.

Carol Reali también ha manifestado su deseo de dejar atrás esa etapa y priorizar su paz mental. “Uno madura, va poniendo valores en la vida, va viendo de verdad qué es lo que le hace bien y lo que no, ya llega a su momento de irse. Ya no me afecta, no me importa“, declaró en su momento.