Carol Reali ‘Cachaza’ grita su felicidad tras comprometerse con André Bankoff: “¡Sí!, quiero caminar contigo para siempre"

La noticia del compromiso entre la exchica reality brasileña Carol Reali, conocida como 'Cachaza’ y el actor brasileño André Bankoff ha generado una ola de reacciones. La pedida de mano, realizada frente al mar en un entorno paradisíaco de Brasil, fue compartida por la propia modelo a través de sus redes sociales el 20 de septiembre, fecha que coincidió con el cumpleaños número 44 de Bankoff.

La publicación, que incluyó fotos y videos del emotivo momento, rápidamente se llenó de mensajes de felicitación de seguidores y figuras del espectáculo.

Cachaza, de 35 años, expresó su alegría con un mensaje que reflejó la intensidad del momento: “SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”, escribió en Instagram.

Por su parte, Bankoff también compartió su felicidad en redes sociales: “Te amo mi amor, que Dios nos bendiga siempre. Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas”.

La noticia no solo emocionó a la pareja, sino que también fue celebrada por personajes del espectáculo nacional como Melissa Paredes, Natalie Vértiz, Stephanie Loza, Janick Maceta, María Pía Copello, Luciana Fuster, Tatiana Calmell del Solar y Valeria Piazza, quienes enviaron mensajes de cariño y buenos deseos.

¿Cómo se inició la relación y la historia de amor de Cachaza con André Bankoff?

El romance entre Cachaza y André Bankoff comenzó en 2023, poco después de que la modelo pusiera fin a una relación de más de una década con Rafael Cardozo. La pareja se conoció en Brasil cuando Bankoff la invitó a cenar a inicios de ese año. La relación, que nació lejos de los reflectores, fue creciendo de manera natural hasta consolidarse como una de las más sólidas.

Antes de conocerse en persona, ambos mantuvieron contacto por internet. Bankoff relató que la sencillez y simpatía de Carol lo cautivaron desde el principio, mientras que la modelo confesó haber sido admiradora del trabajo actoral de su ahora prometido desde hacía años.

La pareja no tardó en hacer pública su relación, compartiendo imágenes y momentos juntos en redes sociales, lo que avivó el interés de sus seguidores y de la prensa. Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de la boda, la expectativa entre los fans es alta y se espera que la ceremonia sea uno de los eventos más comentados del próximo año.

¿Quién es André Bankoff, el actor y novio de Cachaza?

André Ricardo Bankoff, nacido el 20 de septiembre de 1981, es un actor y modelo brasileño con una trayectoria consolidada en la televisión y el modelaje. Antes de incursionar en el mundo artístico, Bankoff fue una joven promesa del fútbol, deporte que practicó desde los seis años durante su estancia en Roma.

A los 16 años, decidió dejar el fútbol para dedicarse al modelaje, firmando con la agencia Elite Model Management y participando en importantes desfiles y campañas, incluido su paso por la Semana de la Moda de São Paulo en 1999.

Su salto a la actuación se produjo en 2005 con la miniserie ‘Mad Maria’, y ese mismo año formó parte del elenco de la telenovela ‘Bang Bang’. Su primer papel protagónico llegó en 2006 con ‘Bicho do Mato’ de RecordTV, trabajo que marcó un hito en su carrera.

Posteriormente, participó en otras producciones como ‘Amor e intrigas’ y ‘Poder Paralelo’, y más adelante se integró a TV Globo, donde actuó en telenovelas como ‘Morde & Assopra’, ‘Saramandaia’ y ‘Babilonia’. Continuó su carrera en la plataforma digital de Globo y ha participado en proyectos para Prime Video y Netflix, como la película ‘Gostosas, Lindas & Sexies’.

En redes sociales, Bankoff mantiene una presencia activa, con más de 440 000 seguidores en Instagram y 75 000 en TikTok, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

La relación de Cachaza con Rafael Cardozo: cómo fue y por qué terminó

Antes de iniciar su historia con Bankoff, Cachaza o Carol Reali mantuvo una relación de más de 12 años con Rafael Cardozo, también brasileño y exchico reality. La pareja se conoció en 2010 y compartió una vida marcada por el trabajo en televisión, el éxito y la convivencia.

En el Año Nuevo de 2022, Cardozo le propuso matrimonio a Cachaza durante un crucero, lo que hizo pensar a muchos que la boda era inminente. Sin embargo, meses después, la relación llegó a su fin sin que se hicieran públicos los motivos de la ruptura.

La separación, que se confirmó en octubre de 2022 cuando Cachaza fue vista retirando sus pertenencias del departamento que compartían. Cardozo admitió que la ruptura le afectó profundamente: “A ella le pasó rapidito, yo he sufrido, he llorado. Creo que las mujeres terminan antes de terminar... lloré como un niño”, expresó en un podcast.

Por su parte, Cachaza ha manifestado su deseo de dejar atrás esa etapa y ha pedido públicamente a Cardozo que no siga hablando de ella, enfatizando que su prioridad es su bienestar y su paz mental. “Uno madura, va poniendo valores en la vida, va viendo de verdad qué es lo que le hace bien y lo que no, ya llega a su momento de irse. Ya no me afecta, no me importa“, declaró la modelo.