Luciano Mazzetti conquista Chile y debuta como jurado internacional en reality show ‘El Internado’: “Estoy muy emocionado”

El debut de Luciano Mazzetti como jurado internacional en el reality chileno El Internado ha generado un fuerte impacto tanto en la audiencia como en las redes sociales. El chef peruano, reconocido por su carisma y su experiencia en televisión, se ha convertido en una de las figuras más comentadas del programa, que se estrenó el lunes 13 de octubre de 2025 por las pantallas de Mega.

Luciano Mazzetti, de 39 años, es un chef peruano formado en Le Cordon Bleu College y con una década de trayectoria en la televisión. Ha participado en programas como ‘Sabe a Perú’, ‘Mejor Cocina’, ‘Cocina en un Toque’ y ‘El Gran Chef Famosos’, donde destacó por su carisma, estilo cercano y su capacidad para conectar con el público. Aunque cuenta con experiencia como jurado en otros formatos, El Internado representa su primer acercamiento al formato de reality show, un desafío que él mismo reconoce como distinto por la dinámica de convivencia y la interacción con un grupo numeroso de participantes.

Luciano Mazzetti debuta como jurado internacional en el reality chileno El Internado.

En sus primeras declaraciones cuando llegó a la casa de El Internado, Mazzetti expresó su entusiasmo por la oportunidad de guiar a los concursantes: “Por mi lado, estoy muy emocionado de ver qué pueden hacer en la cocina, sé que sus trayectorias gastronómicas no son de lo más extensas, pero para eso estamos nosotros aquí, para enseñarles un poco”. El chef peruano también ha manifestado que, aunque busca ser comprensivo, no descarta adoptar una postura más exigente a medida que avance la competencia.

“Igual puedo ser perro y súper malo, pero como recién les estoy agarrando un poquito de confianza a los participantes, y como no saben nada, quiero aguantarme un poco antes de criticarlos severamente”, declaró.

El chef peruano destaca por su carisma y experiencia en televisión en su llegada a Mega.

Además de su carrera en la cocina, Mazzetti ha trabajado como modelo y es aficionado al surf y al ciclismo. Ha mostrado un especial aprecio por la cocina chilena, destacando la calidad de los mariscos y platos como el pulmay. Su llegada a El Internado ha sido vista como una oportunidad para internacionalizar aún más su carrera, aunque él mismo afirma que prefiere dejarse llevar por las oportunidades que surgen.

Luciano Mazzetti cautiva a la audiencia chilena

La presencia de Luciano Mazzetti en el jurado ha provocado una ola de comentarios positivos en redes sociales, tanto de la audiencia chilena como peruana. Las cuentas oficiales de Mega y del programa han destacado su incorporación como un “jurado destacado a nivel mundial”, lo que ha sido celebrado por seguidores de ambos países. Entre los mensajes más recurrentes se encuentran elogios a su profesionalismo y atractivo, como “Luciano es el mejor”, “Luciano internacional!!! Al fin, lo máximo” y “El chef más guapo y profesional”, según recogen las redes sociales.

El Internado representa el primer reality show para Luciano Mazzetti como jurado.

Nelly Rossinelli, excompañera de Mazzetti en ‘El Gran Chef’, también se sumó a las felicitaciones: “Con todoooooo Lucianito Mazzetti !!!! La vas a romper amigo”, comentó en una de las publicaciones. Otros usuarios resaltaron su carisma y la expectativa de que su participación eleve el nivel del programa: “Qué arda la cocina!!!”, “Veré El Internado por la trama” y “Bravisimo Luciano... eres el mejor”.

Durante los primeros días de grabación, Luciano Mazzetti no ha dudado en compartir sus impresiones sobre el nivel culinario de los participantes. En una entrevista con Mega, el chef bromeó sobre la falta de experiencia de los concursantes: “El otro día sí me tuve que sacar unas cuantas cosas de la boca, porque realmente cocinan terrible... de asco”, comentó entre risas. Aunque reconoció que aún no han tenido que desechar platos, admitió que algunos no han sido del todo comestibles. Asimismo, en más de una ocasión la reportera del programa se ha puesto nerviosa al estar frente a frente con el chef.

Luciano Mazzetti pone nerviosa a periodista chilena durante entrevista por El Internado. Video: Mega / El Internado

En su rol de jurado, Mazzetti ha mostrado una combinación de exigencia y disposición a enseñar. En la primera prueba, donde los participantes debieron preparar huevo frito, omelette y huevo pochado, el chef evaluó con rigor las técnicas y resultados. A Ellans de Santis, uno de los concursantes, le señaló: “Si bien tu huevo pochado estuvo bien, no se trataba de la última preparación, sino que de las anteriores también. La tortilla estuvo floja, el huevo frito también flaqueó por momentos. Todavía hay oportunidades para salvarse”.

Luciano Mazzetti y sus primeras críticas en el reslity show chileno El Internado. Video: Mega / El Internado

¿De qué trata el reality El Internado, donde Luciano Mazzetti es jurado?

El Internado es la nueva apuesta chilena de Mega que combina cocina, desafíos físicos y convivencia en una casona. El reality reúne a 20 celebridades nacionales e internacionales, quienes deben adaptarse a un entorno exigente y superar pruebas tanto culinarias como de resistencia. La conducción está a cargo de Tonka Tomicic, mientras que Fran García-Huidobro lidera el segmento de cara a cara. Tita Ureta y Joaquín Méndez se encargan de las actividades y dinámicas dentro del programa.

La audiencia y las redes sociales celebran la incorporación de Mazzetti al programa culinario.

El jurado está compuesto por Yann Yvin (Francia), Luciano Mazzetti (Perú) y Pablo Albuerne (España), quienes evalúan las preparaciones y el desempeño de los concursantes. Entre los participantes destacan figuras como la también peruana, Laura Bozzo, además de Fernando Solabarrieta, Etienne Bobenrieth, Natalia “Arenita” Rodríguez, Tom Brusse, Milo González, Agustina “La White Latina” Canales, Efrén Reyero, Daniella Campos, Blu Dumay, Camila Nash, Carla Ochoa, Otakin, Maluco y Juan David Rodríguez, entre otros.

Mención especial merece la participación de Laura Bozzo, conductora peruana conocida por su estilo directo y polémico. Desde su ingreso al reality, Bozzo ha protagonizado enfrentamientos y discusiones, como el tenso cara a cara con Natalia Rodríguez (“Arenita”), donde defendió su posición y exigió respeto hacia las personas mayores. En sus propias palabras, Bozzo se definió como “picante, ese ají amarillo, ese rocoto”, y advirtió que no permitirá faltas de respeto por su edad: “Que me ofendan por lo que soy, pero no por la edad que tengo”. Esto en respuesta a ‘Arenita’, quien la calificó de “Eres una vieja de mie***”.

Laura Bozzo tuvo fuerte enfrentamiento en El Internado con participante chilena Natalia Rodríguez 'Arenita'. Video: Mega / El Internado

Paloma Fiuza es la nueva participante de El Internado

El segundo capítulo de El Internado marcó la llegada de Paloma Fiuza, conocida en el país chileno como “Pops”, quien ingresó a la casona con una batucada brasileña que animó a los participantes. Fiuza, nacida en Brasil, pero con una larga trayectoria en la televisión peruana y chilena, es reconocida por su paso por el programa chileno ‘Mekano’, pero también por su carrera como bailarina y figura del axé, así como ser chica reality en ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, en Perú.

En su presentación, Fiuza se describió como “alegre, espontánea, me gusta hacer a la gente reír, me gusta mucho bailar, me gusta hacer deporte, me gustan los desafíos y siempre estoy dispuesta a aprender”. Sin embargo, también advirtió que puede ser “la más brava de las bravas” cuando percibe injusticias. Su ingreso fue recibido con entusiasmo por sus compañeros, quienes la reconocieron de inmediato y la acompañaron en un recorrido por la casona.

Paloma Fiuza recibió sus primera críticas al preparar un tartar en el reality El Internado. Video: Mega / El Internado

Durante sus primeras interacciones, Fiuza confesó que ingresó soltera al reality, una decisión que, según contó, le recomendaron amigas que tuvieron experiencias negativas al entrar en pareja a este tipo de programas. Fue por ello que , hace solo algunas semanas, anunció el fin de su relación con Tomy Narbondo, con quien tenía dos años en pareja.