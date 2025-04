Luciano Mazzetti reta a Javier Masías y a sus amigos foodies a probar un "manjar" sueco y todo termina en crisis. (Video: Acomer.pe)

Luciano Mazzetti, conocido por su buen humor y espíritu aventurero, decidió compartir con sus amigos una experiencia culinaria difícil de olvidar y de otro nivel. “El día de hoy he traído directamente desde Suecia esta delicia gastronómica. Un surströmming. Y como quiero mucho a mis amigos foodies, los he invitado a participar de esta degustación maravillosa”, anuncia en un video que publicó @acomer.pe y que rápidamente se viralizó.

Pero ¿qué es el surströmming? Se trata de un arenque del Báltico fermentado, considerado una exquisitez en Suecia, pero parece que es una pesadilla olfativa para el resto del mundo. En esta “degustación”, lo acompañaron reconocidos influencers gastronómicos como Elías Valdez, Alfredo Mora, Mauricio Torres y el también jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, Javier Masías, con quien se ve que tiene buena química como compañeros.

Desde el primer momento, las advertencias se hicieron notar. “Yo creo que esto no va a estar tan rico”, comentó Masías con escepticismo. Luciano, entusiasta como siempre, intentó romper la tensión con humor: “A mí me parece que lo justo es que estamos los tres acá, somos una garra, y tenemos que hacer un ‘fumanchu’ y el que pierda la abre”.

Luciano Mazzetti puso a prueba a sus amigos

La dinámica era sencilla: abrir la lata de surströmming y probarlo con tostadas. Sin embargo, las cosas se salieron de control apenas el envase fue abierto.

El olor, descrito por muchos como el peor del mundo, activó de inmediato las náuseas del grupo. Mazzetti intentó restarle importancia: “Yo no creo que sea tan oloroso”, dijo, aunque pronto cambiaría de opinión.

Al abrir la lata, las reacciones fueron inmediatas y contundentes. “Peores cosas he olido”, trató de mantenerse firme Luciano, pero Javier no dudó en contradecirlo: “Yo no he olido peores cosas”.

Entre arcadas, risas y lágrimas —algunas reales—, todos probaron el surströmming con unas tostadas. Todos, menos Javier Masías. Hasta que Luciano, decepcionado, le reclamó: “Javier Masías me ha roto el corazón. Un hombre de un paladar refinado, de aventuras gastronómicas por todo el mundo. ¿Así me vas a dejar?”.

Finalmente, Javier accedió. Lo probó y la reacción fue tan intensa como las de los demás. Su reacción fue en contra de su compañero: “Luciano Mazzetti, me la vas a pagar”. El video, que mezcla humor, desafío y camaradería, se volvió tendencia en redes por lo inesperado de la experiencia y las reacciones de cada uno.

El detrás de cámara también fue viral

La publicación fue hecha por la popular cuenta gastronómica @acomer.pe, que acompañó el video con una descripción que despertó aún más curiosidad:

“El surströmming es un plato tradicional sueco hecho a base de arenque fermentado del Báltico. Es considerado un manjar en Suecia y suele comerse con pan crujiente (knäckebröd), papas, cebolla y crema agria. Y como nosotros no le tenemos miedo a nada, decidimos probarlo… esto fue lo que pasó”.

El video desató una avalancha de comentarios en redes sociales. Desde la cuenta oficial de ‘El Gran Chef Famosos’ se sumaron con picardía: “¿Será que lo preparamos en #ElGranChefFamosos?”. Nelly Rossinelli, también jurado del programa, no dudó en confesar: “Solo de verlo me dio cositas”.

Ex participantes del programa como Tilsa Lozano y Mariella Zanetti también reaccionaron. Tilsa soltó una carcajada virtual: “Jajaja me he reído mucho!! Amé verlos vomitar jajajaja”, mientras que Zanetti, más cauta, solo preguntó: “¿Qué tan asqueroso es?”.

El conductor del show, José Peláez, cerró con humor la ola de reacciones: “Pocas cosas me hacen más feliz que ver la cara de un jurado de @elgrancheffamosos.tv disfrutando de su comida”.

Luciano Mazzetti y sus destinos favoritos

Luciano Mazzetti es un chef, viajero y comunicador que ha sabido combinar sus pasiones en un solo camino. Desde su rol como jurado en ‘El Gran Chef Famosos’ hasta sus exploraciones culinarias por el Perú en “Viaja y Prueba”, su historia es una mezcla de sabores, experiencias y aprendizajes.

En una reciente conversación en ‘El otro lado de’, microprograma de Latina, permitió conocer más detalles de su vida y de su gusto por la cocina. Si bien Mazzetti ha recorrido el Perú de norte a sur, sus preferencias gastronómicas están claras: “Arequipa y Lambayeque son mis lugares favoritos para comer”.

Además, más allá de probar platos exóticos –desde mamacos hasta hormigas y uris–, Mazzetti considera que su mayor aprendizaje ha sido sobre la comida peruana misma. “Cuando comencé ‘Viaja y Prueba’, mi visión de la gastronomía peruana era limitada. He aprendido muchísimo, no solo sobre los ingredientes, sino también sobre las personas que los preparan”.

A pesar de su espíritu intrépido, Mazzetti no oculta sus miedos: “Me gusta correr tabla, pero le tengo miedo a las olas grandes. También me da miedo caerme del Morro Solar”. Sin embargo, su filosofía es clara: “El que tiene miedo, que no nazca”.

Aunque muchos esperarían que un chef como él abra su propio restaurante, la idea no está en sus planes. “Estoy feliz y tranquilo así como estoy”.