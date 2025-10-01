Paloma Fiuza y Tomi Narbondo confirmaron su separación tras dos años de relación: “Seguimos caminos diferentes”. Video: Radio Corazón

La confirmación de la ruptura entre Paloma Fiuza y Tomi Narbondo, ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores. Tras poco más de dos años de relación, la modelo brasileña y el cantante uruguayo decidieron poner fin a su vínculo sentimental, una decisión que, según han declarado, se tomó en buenos términos y de mutuo acuerdo.

La noticia, que se hizo pública a finales de septiembre, fue confirmada por ambos protagonistas y por Angie Arizaga, amiga cercana de Fiuza, exchica reality de ‘Esto es guerra’. Según detallaron, la distancia geográfica y los proyectos personales divergentes fueron los principales motivos de la separación.

“Ya no estamos juntos con Tomi, pero terminamos de lo más lindo posible. Estamos siguiendo caminos diferentes, pero yo le deseo lo mejor”, expresó Fiuza a ‘América Espectáculos’.

¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura entre Fiuza y Narbondo?

La decisión de finalizar la relación se fundamentó en la incompatibilidad de los proyectos profesionales y personales de ambos. Paloma Fiuza, de 41 años, se encuentra enfocada en nuevos retos laborales en Chile y Perú, mientras que Tomi Narbondo, once años menor, ha orientado su carrera hacia Colombia y Panamá.

“Él tiene planes para ir a Colombia y Panamá, yo para ir a Chile y Perú. Entonces estamos desencontrados en los tiempos”, explicó Fiuza, expareja de Jenko del Río. La distancia y la imposibilidad de coincidir en sus agendas resultaron determinantes para que ambos optaran por seguir caminos separados.

Angie Arizaga, amiga íntima de la modelo, aportó detalles sobre el proceso que llevó a la ruptura. La ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales encendió las alarmas sobre una posible crisis.

“Lo que pasa es que cada uno tiene distintos caminos. Ella para en Chile, él también para en otro país, pero el tema de distintas necesidades y carreras que están siguiendo, fue el motivo por el que decidieron terminar”, señaló Arizaga.

Ambas partes han insistido en que no existió ningún conflicto grave ni infidelidad, sino una separación motivada por el respeto a los proyectos individuales.

Reacciones y futuro de ambos

El fin de la relación no ha estado exento de dolor para Fiuza, quien ha compartido abiertamente su proceso emocional tras la ruptura. “Todo fin de relación duele. Es complicado, uno intenta tomárselo de la mejor manera, pero uno se acostumbra a la otra persona”, confesó la modelo.

A pesar de la tristeza, Fiuza ha optado por mantener una actitud positiva y enfocarse en su bienestar personal. “Terminamos desde el amor. Yo quiero mucho a su familia, no fue nada grave”, añadió, subrayando el respeto y el cariño que persisten entre ambos.

La reacción del público ha sido de sorpresa y apoyo. Los seguidores de la pareja, que se formó en el programa ’Esto es guerra’, lamentaron la noticia, pero valoraron la madurez y el respeto con que ambos han manejado la situación. En redes sociales, los mensajes de aliento y comprensión han predominado, destacando la transparencia con la que Fiuza y Narbondo han comunicado su decisión.

El romance entre Paloma Fiuza y Tomi Narbondo se inició en 2023, durante su participación en el reality ‘Esto es guerra’, donde compartieron pantalla y rápidamente captaron la atención del público. Aunque al principio ambos negaron cualquier vínculo sentimental, poco después confirmaron su relación, que se consolidó a pesar de las críticas por la diferencia de edad.

La pareja celebró su primer año de convivencia en mayo de 2024, bromeando sobre los once años que separan a la modelo brasileña del cantante uruguayo. Tras la separación, tanto Fiuza como Narbondo han decidido concentrarse en sus respectivas carreras.

La modelo brasileña se prepara para participar en el reality chileno ‘El Internado’, donde llegará “renovada y soltera”. Por su parte, Narbondo ha fijado sus próximos pasos profesionales en Colombia y Panamá, donde continuará desarrollando su faceta como modelo y cantante.

Ambos han manifestado su deseo de que el otro tenga éxito en sus nuevos proyectos y han dejado claro que la separación no implica resentimientos ni conflictos.