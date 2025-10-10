Perú

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

El empresario expuso detalles sobre los encuentros privados entre la conductora de televisión y su productor, luego de instalar dispositivos de rastreo en los autos y constatar movimientos sospechosos cerca del canal donde trabajaban

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez. Magaly TV La Firme

La controversia en torno al matrimonio de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla sigue causando revuelo tras la difusión de detalles sobre la supuesta relación entre la exreina de belleza y su productor, Christian Rodríguez. El aún esposo de la conductora de TV brindó información exclusiva al programa Magaly TV La Firme, donde compartió cómo y cuándo habría descubierto el presunto vínculo entre su aún esposa y Rodríguez, así como el lugar en que se habrían encontrado en varias oportunidades.

La noche previa al cumpleaños de Maju MantillaGustavo Salcedo detectó comportamientos poco habituales en su pareja. Según relató en conversación con un reportero del programa liderado por Magaly Medina, ese día resultó clave para entender que algo distinto ocurría con la conductora televisiva. “Yo descubro a Maju el día antes de su cumpleaños. Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar porque yo el día anterior la había ampayado”, declaró Salcedo, en declaraciones recogidas por Magaly TV La Firme.

De acuerdo con las declaraciones de Salcedo, la investigación personal que emprendió incluyó la instalación de sistemas de localización en los vehículos utilizados por Maju Mantilla y Christian Rodríguez. Esta estrategia permitió al empresario observar patrones en los movimientos de ambos, lo que derivó en la obtención de indicios sobre la supuesta relación. 

Magaly TV La Firme informó que Salcedo “le puso GPS al auto la exMiss Mundo y al exproductor de ‘Arriba mi gente’”, lo que fue una pieza central en el seguimiento de los desplazamientos.

Reveló dónde se encontraban

Salcedo apuntó específicamente a un espacio ubicado en las proximidades del canal donde trabaja Mantilla como el punto recurrente de los encuentros con Rodríguez. “Su sitio para verse era cerca al canal, en un sitio así medio escondido”, fueron las palabras del empresario, que describieron la manera en que ambos optaban por pasar inadvertidos para evitar ser vistos por terceros o medios de comunicación.

Las declaraciones de Gustavo Salcedo, expuestas por el programa de Magaly Medina, no tardaron en generar impacto en las redes sociales. 

Hasta el momento, Maju Mantilla ha preferido no responder al respecto. Lo que sí ha hecho ante las cámaras de Amor y Fuego es negar las supuestas infidelidades .

Por su parte, Salcedo usó las redes sociales para compartir un mensaje que dejaría entrever lo que está viviendo. “Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros”, se puede leer en su historia de Instagram.

Gustavo Salcedo espió a Maju y a productor por dos años

Esas no fueron las únicas declaraciones que dio Gustavo Salcedo a Magaly TV La Firme. En el audio expuesto por Magaly Medina indicó que espió a la exMiss Mundo y al productor Christian Rodríguez Portugal por más de dos años.

Salcedo confesó que contrató a siete personas para seguir los movimientos de ambos y monitorear todas sus conversaciones, instalando GPS en los vehículos y clonando los teléfonos de la conductora y el productor.

Audio revela premeditación de Gustavo Salcedo antes de golpear al exproductor de Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Está corrido, guardado porque a Christian yo lo estuve trackeando. Acá están los seguimientos que yo le tenía con GPS a los dos. Desde el teléfono, todo. Pero lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular”, relató Salcedo en un audio difundido por la periodista Magaly Medina el martes 7 de octubre. La grabación fue realizada el 9 de septiembre y en ella se escucha a Salcedo relatar cómo se convirtió en lo que llamó su propia “investigación”, convencido de que Mantilla le ocultaba una relación con Rodríguez.

Según explicó, esta vigilancia incluyó la intervención de los celulares, además de colocar aparatos de rastreo y gestionar un equipo de siete personas que, durante un año, siguieron a Mantilla. “He estado en esto desde el 2023, estamos 2025, más de dos años”, afirmó, asegurando que también registraba llamadas, ubicaciones y rutinas de Rodríguez.

Gustavo Salcedo también grababa las llamadas entre Maju Mantilla y el actor George Slebi. ATV: Magaly TV La Firme.

