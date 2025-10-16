Perú

Poder Judicial insta a mujeres indígenas a denunciar agresiones sexuales y proteger los derechos de sus comunidades

Durante el II Encuentro de Lideresas Indígenas en Chanchamayo, más de 500 representantes de comunidades participaron en un diálogo sobre acceso a la justicia intercultural y medidas de protección

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
La jueza suprema explicó que
La jueza suprema explicó que uno de los objetivos de su gestión es fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial. Foto: Andina

El llamado decidido de las lideresas indígenas para exigir respuestas inmediatas frente a la violencia sexual fue el eje central del II Encuentro de Lideresas Indígenas realizado en Chanchamayo. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, instó a las representantes de las comunidades de la jurisdicción de la Corte de la Selva Central a demandar celeridad en la atención de estos casos por parte de la Policía, la Fiscalía y los jueces.

Durante su intervención, la magistrada subrayó la importancia de que las mujeres indígenas no permanezcan en silencio frente a las agresiones sexuales, en particular cuando ocurren dentro del entorno familiar e involucran a padres, hermanos o tíos. “El cambio empieza con ustedes, porque ustedes son, en su condición de lideresas, quienes pueden exigir a la Policía, a la Fiscalía, y también a nosotros los jueces, que resolvamos los casos de violencia sexual, en el más breve plazo”, expresó Tello Gilardi.

Lideresas indígenas exigen acción inmediata
Lideresas indígenas exigen acción inmediata contra violencia sexual. (Foto: FB/@AccesoPJ)

Denuncia y protección de derechos

En el marco de la charla “Violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas: desafíos para el acceso a la justicia intercultural en el Perú”, la presidenta del Poder Judicial se dirigió a más de 500 lideresas indígenas, juezas de paz, juezas de paz escolares, orientadoras judiciales, autoridades locales y representantes de la sociedad civil reunidas en el polideportivo municipal Capelo. Tello Gilardi enfatizó que el cambio debe iniciarse en las propias comunidades, donde la voz y acción de las lideresas son determinantes para impulsar la transformación.

Asimismo, exhortó a las asistentes a denunciar de inmediato cualquier hecho de violencia sexual, recordando la responsabilidad fundamental que tienen como lideresas en la protección de los derechos de sus comunidades. “Esto tiene que acabar, ni bien sepamos de un hecho de violencia sexual, tenemos que denunciarlo, porque ustedes están en esa condición de lideresas, conocen los derechos que deben proteger, los mecanismos que pueden aplicar y las pruebas que se deben conservar”, agregó la presidenta del Poder Judicial.

Durante el encuentro, Tello Gilardi respondió a preguntas y preocupaciones de las lideresas de diversas comunidades y etnias, generando un espacio de diálogo para intercambiar experiencias y desafíos relacionados con el acceso a la justicia intercultural. Dejó claro que el Poder Judicial asiste a estos eventos con la intención de fomentar el debate y la escucha activa, no solo de ofrecer respuestas fijas.

Poder Judicial
Poder Judicial

Compromiso institucional y atención intercultural

Janet Tello Gilardi reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la inclusión y la no discriminación hacia las víctimas provenientes de comunidades nativas. Subrayó la disposición de la institución para proporcionar intérpretes, traductores, psicólogos, defensa legal y todos los recursos necesarios que permitan que ninguna víctima sea discriminada por su origen. El objetivo institucional es garantizar el acceso real y equitativo a la justicia en cada caso.

En otro momento, la titular del Poder Judicial abordó la situación de inseguridad ciudadana que vive el país, la cual se suma a la violencia sexual y a la violencia contra las mujeres. “No quiero dejar de compartir esta inmensa emoción de llegar a Chanchamayo en circunstancias difíciles para nuestro país (…), lo hacemos con todo cariño, por todo el compromiso con nuestra vocación de servicio a la justicia”, manifestó Tello Gilardi.

Compromiso del Poder Judicial con
Compromiso del Poder Judicial con víctimas indígenas de violencia sexual. (Foto: Poder Judicial)

Al comparar la situación en Chanchamayo con la de Lima y otras ciudades, Tello Gilardi resaltó la mayor tranquilidad percibida en la localidad anfitriona, en contraste con el incremento de la delincuencia en la capital y otras urbes. Observó que las autoridades comunales parecen ser más firmes al no permitir el ingreso de personas con antecedentes o sospechas de delitos. “Desde Lima tenemos que aprender cómo lo hacen, porque allá estamos desbordados con la cantidad de delitos”, finalizó la presidenta del Poder Judicial.

Temas Relacionados

Violencia sexual Poder Judicial Comunidades indígenasperu-noticias

Más Noticias

Óscar Arriola, jefe de la PNP, a manifestantes: “Vamos a actuar usando la fuerza (...) Están buscando un Inti y un Bryan”

El jefe policial aseguró que la PNP intervendrá con el uso gradual de la fuerza para restablecer el orden

Óscar Arriola, jefe de la

Diana Sánchez quedó en shock al escuchar a banda que imitó a Spliknot en ‘Yo Soy’

Con máscaras, energía desbordante y un sonido que estremeció el set, una banda que homenajeó a los estadounidenses dejó sin palabras a la conductora y al jurado

Diana Sánchez quedó en shock

Marcha Nacional EN VIVO: Se desata enfrentamientos entre manifestantes y PNP en el Congreso

Disturbios y cierre de avenidas centrales por choques con fuerzas del orden durante la protesta en el Centro de Lima

Marcha Nacional EN VIVO: Se

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto para el jueves 16 de octubre

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Amazonía peruana: el pronóstico del

Alerta naranja por riesgo de huaycos en el sur y centro del Perú, advierte el Senamhi

La entidad indicó que el riesgo de deslizamientos y activación de quebradas estaría asociado a las lluvias registradas en los últimos días y a las precipitaciones previstas en las próximas 24 horas

Alerta naranja por riesgo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Aníbal Torres relata reacción de

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

Corte Suprema aprueba pedir extradición de exasesor de María Agüero a España por el caso “mochasueldos”

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

Carlos Malaver saluda designación de Vicente Tiburcio y pide continuar el trabajo que realizó: “Creo que he colaborado con un granito de arena”

ENTRETENIMIENTO

Diana Sánchez quedó en shock

Diana Sánchez quedó en shock al escuchar a banda que imitó a Spliknot en ‘Yo Soy’

Natalie Vértiz emocionada al cumplir el sueño de su vida al asistir al Victoria’s Secret Fashion Show

Will Smith peruano pasó por casting de ‘Yo Soy’ y sorprendió al jurado al cantar ‘El príncipe del rap’ en español: “No sé inglés”

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

Imitadora de Michael Jackson sorprende al jurado de ‘Yo Soy’ y los deja con la boca abierta

DEPORTES

Alianza Lima ficharía a dos

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”