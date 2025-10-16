Perú

Parejas jóvenes lideran demanda de electrodomésticos, según Cámara de Comercio de Lima

El repunte del sector responde al impulso de nuevos consumidores, al auge de la tecnología inteligente y a la búsqueda de electrodomésticos más eficientes y accesibles

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Según la CCL, el comprador
Según la CCL, el comprador peruano de hoy muestra una actitud mucho más crítica y cuidadosa, evaluando con detalle las alternativas disponibles antes de realizar una adquisición. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El mercado peruano de electrodomésticos ha mostrado un desempeño alentador durante el 2025. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), entre enero y agosto las ventas aumentaron 8% respecto al mismo periodo del 2024, impulsadas principalmente por la línea blanca y los productos tecnológicos. Este repunte evidencia una recuperación del consumo formal y una mayor confianza del comprador peruano.

Según el presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la CCL, Jorge Hiraoka, el crecimiento responde a diversos factores: promociones agresivas, facilidades de crédito y el uso de ingresos extraordinarios como las gratificaciones y la CTS. Además, los consumidores priorizan equipos con mayor capacidad, diseño moderno y precios competitivos, lo que ha dinamizado la competencia entre marcas.

Un nuevo perfil de comprador

El gremio identificó un cambio notable en los hábitos de consumo. “Se observa un mayor dinamismo en parejas jóvenes que inician su hogar —con la adquisición de televisores Smart con inteligencia artificial y lavasecas— y en consumidores tecnológicos de entre 25 y 45 años que renuevan celulares, tablets y laptops. En tanto, los compradores mayores se inclinan por reemplazar sus electrodomésticos”, indicó Hiraoka.

Este comportamiento se refleja en el liderazgo de Lima, que concentra entre 55% y 58% de las compras a nivel nacional, una proporción que se mantiene estable desde años anteriores. Las nuevas generaciones muestran preferencia por la tecnología, la eficiencia energética y los aparatos conectados, lo que está transformando el panorama del sector.

Los televisores Smart fueron de
Los televisores Smart fueron de los electrodomésticos más demandados. Foto: Xataka

Tendencias que marcan el mercado

El consumidor peruano actual es más exigente y analiza a fondo sus opciones antes de comprar. La comparación de precios y características por internet se ha vuelto una práctica habitual, especialmente entre quienes buscan artículos con ahorro energético y mejor relación calidad-precio.

En cuanto a los canales de venta, los marketplaces y el comercio electrónico dominan la oferta de productos tecnológicos, mientras que las tiendas físicas siguen siendo el principal punto de compra para la línea blanca y los televisores.

Tecnología e inteligencia artificial en auge

La preferencia por equipos con inteligencia artificial continúa en ascenso. “Esta tendencia responde al fácil manejo que ofrecen los sistemas inteligentes y a su adaptación a las costumbres diarias del usuario”, apuntó Hiraoka.

Los productos que incorporan esta tecnología, como celulares, laptops, televisores y electrodomésticos, están ganando terreno, pues ofrecen soluciones más prácticas y personalizadas. Además, el auge de las campañas digitales y los créditos sin intereses, junto con eventos como los cybers, sigue siendo uno de los principales motores de compra dentro del calendario comercial del país.

Hay bastante interés por electrodomésticos
Hay bastante interés por electrodomésticos que utilizan IA. Foto: Forbes

¿Cuál es el rol de la CCL?

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) es una entidad gremial privada sin fines de lucro que representa a un amplio espectro de empresas del sector comercio, servicios y producción. Su misión principal consiste en promover la inversión privada, defender los principios del libre mercado y fomentar un entorno regulatorio que favorezca la competitividad y el desarrollo económico en el país.

Además, la CCL realiza funciones de acompañamiento técnico e institucional a las empresas miembros: provee servicios de asesoría en comercio exterior, marketing, innovación, legal y laboral; organiza capacitaciones, foros y eventos empresariales; facilita plataformas de información económica y comercial; administra el Centro de Arbitraje para resolver disputas privadas; y ofrece herramientas de apoyo para formalizar negocios.

Temas Relacionados

ElectrodomésticosCámara de Comercio de LimaCCLperu-economia

Más Noticias

Economía de Cusco atraviesa su peor desempeño desde pandemia

Acumula tres trimestres en negativo por la menor explotación de gas y la caída del agro

Economía de Cusco atraviesa su

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con Ángelo Campos en el arco y Jesús Castillo en el mediocampo como principales novedades, los ‘blanquimorados’ buscan volver al triunfo ante un equipo que no pierde hace cuatro jornadas

Alianza Lima vs Sport Boys

Aeropuerto Jorge Chávez tendrá la TUUA de transferencia más cara de Latinoamérica: seis veces más que en Brasil

En ningún otro aeropuerto de Latinoamérica se cobra una tarifa a los pasajeros en tránsito; solo Guarulhos, en Brasil, aplica un monto menor de 2.49 dólares

Aeropuerto Jorge Chávez tendrá la

Cinco sitios arqueológicos reciben protección provisional ante daños por obras, invasiones y erosión en Lambayeque, Piura y Lima

Entre los lugares protegidos figuran Las Rocas C y Huaca El Pueblo en Lambayeque, además de zonas arqueológicas en Piura, Huancavelica y Barranca

Cinco sitios arqueológicos reciben protección

La confesión de ‘Neka’ Vílchez sobre la definición por penales entre Alianza Lima y Juan Aurich: “Los que tenían que patear dijeron que no”

El exjugador asumió una responsabilidad que, en los días previos, no estaba prevista. Al final erró el disparo decisivo y el ‘Ciclón’ se como campeón del torneo doméstico

La confesión de ‘Neka’ Vílchez
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez no descarta policías

Ernesto Álvarez no descarta policías infiltrados en la marcha, pero insiste en que hubo “grupos subversivos”

Censura contra José Jerí: estos son los cinco congresistas con “mejor imagen” que podrían asumir la presidencia

Familia de manifestante muerto por disparo denunciará a José Jerí y a todo su gabinete por “autoría mediata en asesinato”

Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

Congreso rechaza censura de Mesa Directiva, ¿qué bancadas votaron en contra de reemplazar a José Jerí, Fernando Rospigliosi y otros?

ENTRETENIMIENTO

Magaly se emociona con romántico

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

El adiós de Ace Frehley: fans peruanos despiden y rinden tributo al mítico guitarrista de KISS

Imitadora de Lady Gaga deslumbra al jurado de ‘Yo Soy’ con impresionante look

El emotivo mensaje de Gian Marco por la muerte de T.rvko: “No hay nada que celebrar”

Gabriel Calvo responde a las acusaciones de Mónica Sánchez: “Creo que el que se merece el respeto, se lo gana”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La confesión de ‘Neka’ Vílchez sobre la definición por penales entre Alianza Lima y Juan Aurich: “Los que tenían que patear dijeron que no”

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Un peruano más en la élite: Juan Díaz se ganó su lugar en la UFC con histórico nocaut que impresionó a Dana White