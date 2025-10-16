Perú

IPD ofrece hasta S/ 12.264 de salario en estos puestos de trabajo: busca egresados técnicos y universitarios

Hay vacantes para quienes estudiaron Ciencias de la Comunicación, Administración, Contabilidad, Derecho y otras 24 carreras

Alejandro Delgado Tong

Alejandro Delgado Tong

Todos los puestos están bajo
Todos los puestos están bajo un contrato CAS.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es la entidad pública responsable de dirigir el sistema deportivo del país, con funciones que incluyen diseñar y aplicar políticas para promover la educación física, la recreación y la actividad deportiva en todos los niveles. Está adscrito al Ministerio de Educación, pero tiene autonomía técnica, funcional y administrativa, además de contar con su propio presupuesto.

Tiene a su cargo registrar a clubes y deportistas mediante el Registro Nacional del Deporte (RENADE), supervisar federaciones, entregar apoyos económicos a deportistas de alto rendimiento por medio del Programa de Apoyo al Deportista, gestionar infraestructura deportiva y promover campañas nacionales para fomentar la práctica deportiva en la población general. Hace poco, abrieron una convocatoria laboral CAS dirigida a egresados técnicos y universitarios con sueldos desde los S/ 2.764.

¿Qué carreras busca el IPD?

  • Administración
  • Archivística
  • Bibliotecología
  • Ciencias de la comunicación
  • Ciencias de la información
  • Ciencias del deporte
  • Ciencias económicas
  • Ciencias políticas
  • Comunicación audiovisual
  • Comunicación social
  • Contabilidad
  • Cultura física
  • Derecho
  • Diseño gráfico
  • Economía
  • Educación física
  • Estadística
  • Gestión
  • Historia
  • Ingeniería industrial
  • Investigación operativa
  • Marketing
  • Negocios
  • Periodismo
  • Psicología
  • Publicidad
  • Recursos humanos
  • Sociología
Hay puestos para quienes estudiaron
Hay puestos para quienes estudiaron comunicación audiovisual.

Los puestos disponibles en el IPD

Son 28 vacantes las disponibles en el Instituto Peruano del Deporte. A continuación, te compartimos algunas:

Gestor de la Unidad de Coordinación Regional

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Economía, Derecho o Gestión
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 12.264
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Especialista de gestión administrativa

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título universitario en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial, Recursos Humanos, Gestión, Negocios o afines
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 9.764
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Coordinador(a) de gestión pública y administrativa

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 12.264
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Especialista en procesos administrativos

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título profesional universitario en Archivística, Bibliotecología, Administración o Derecho
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 8.264
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 27 de octubre de 2025
Solo hay una vacante disponible
Solo hay una vacante disponible para el puesto Especialista en procesos administrativos, el cual paga S/ 8.264.

Analista I en gestión de la incorporación

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Ingeniería Industrial o Psicología
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 7.264
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Especialista II en gestión de la incorporación

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Psicología, Ingeniería Industrial o Recursos Humanos
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 9.264
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Especialista II en gestión de recursos humanos

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Recursos Humanos, Psicología o afines
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 9.264
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Analista de marketing

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título universitario en Marketing, Comunicación Social, Publicidad o Administración
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 7.264
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 27 de octubre de 2025
Al analista de marketing le
Al analista de marketing le pagan un sueldo de S/ 7.264.

La prestación de los servicios se realizará en la Oficina General de Administración y en las sedes del IPD ubicadas en Lima Metropolitana. Las personas interesadas podrán postular el 27 de octubre de 2025, en el horario de 8:30 a 16:30 horas, siendo este el único día de postulación. El proceso se llevará a cabo exclusivamente a través de la Ficha de Postulación disponible en la página web institucional, al cual podrás acceder a través de ESTE LINK.

