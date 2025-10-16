IPD ofrece hasta S/ 12.264 de salario en estos puestos de trabajo: busca egresados técnicos y universitarios

Todos los puestos están bajo un contrato CAS. Foto: Radio Nacional

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es la entidad pública responsable de dirigir el sistema deportivo del país, con funciones que incluyen diseñar y aplicar políticas para promover la educación física, la recreación y la actividad deportiva en todos los niveles. Está adscrito al Ministerio de Educación, pero tiene autonomía técnica, funcional y administrativa, además de contar con su propio presupuesto.

Tiene a su cargo registrar a clubes y deportistas mediante el Registro Nacional del Deporte (RENADE), supervisar federaciones, entregar apoyos económicos a deportistas de alto rendimiento por medio del Programa de Apoyo al Deportista, gestionar infraestructura deportiva y promover campañas nacionales para fomentar la práctica deportiva en la población general. Hace poco, abrieron una convocatoria laboral CAS dirigida a egresados técnicos y universitarios con sueldos desde los S/ 2.764.

¿Qué carreras busca el IPD?

Administración

Archivística

Bibliotecología

Ciencias de la comunicación

Ciencias de la información

Ciencias del deporte

Ciencias económicas

Ciencias políticas

Comunicación audiovisual

Comunicación social

Contabilidad

Cultura física

Derecho

Diseño gráfico

Economía

Educación física

Estadística

Gestión

Historia

Ingeniería industrial

Investigación operativa

Marketing

Negocios

Periodismo

Psicología

Publicidad

Recursos humanos

Sociología

Los puestos disponibles en el IPD

Son 28 vacantes las disponibles en el Instituto Peruano del Deporte. A continuación, te compartimos algunas:

Gestor de la Unidad de Coordinación Regional

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Economía, Derecho o Gestión

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 12.264

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Especialista de gestión administrativa

Vacantes: 1

Requisitos: Título universitario en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial, Recursos Humanos, Gestión, Negocios o afines

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 9.764

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Coordinador(a) de gestión pública y administrativa

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 12.264

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Especialista en procesos administrativos

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Archivística, Bibliotecología, Administración o Derecho

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 8.264

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Analista I en gestión de la incorporación

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Ingeniería Industrial o Psicología

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 7.264

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Especialista II en gestión de la incorporación

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Psicología, Ingeniería Industrial o Recursos Humanos

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 9.264

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Especialista II en gestión de recursos humanos

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Recursos Humanos, Psicología o afines

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 9.264

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de octubre de 2025

Analista de marketing

Vacantes: 1

Requisitos: Título universitario en Marketing, Comunicación Social, Publicidad o Administración

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 7.264

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de octubre de 2025

La prestación de los servicios se realizará en la Oficina General de Administración y en las sedes del IPD ubicadas en Lima Metropolitana. Las personas interesadas podrán postular el 27 de octubre de 2025, en el horario de 8:30 a 16:30 horas, siendo este el único día de postulación. El proceso se llevará a cabo exclusivamente a través de la Ficha de Postulación disponible en la página web institucional, al cual podrás acceder a través de ESTE LINK.