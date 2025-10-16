IPD ofrece hasta S/ 12.264 de salario en estos puestos de trabajo: busca egresados técnicos y universitarios

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es la entidad pública responsable de dirigir el sistema deportivo del país, con funciones que incluyen diseñar y aplicar políticas para promover la educación física, la recreación y la actividad deportiva en todos los niveles. Está adscrito al Ministerio de Educación, pero tiene autonomía técnica, funcional y administrativa, además de contar con su propio presupuesto.
Tiene a su cargo registrar a clubes y deportistas mediante el Registro Nacional del Deporte (RENADE), supervisar federaciones, entregar apoyos económicos a deportistas de alto rendimiento por medio del Programa de Apoyo al Deportista, gestionar infraestructura deportiva y promover campañas nacionales para fomentar la práctica deportiva en la población general. Hace poco, abrieron una convocatoria laboral CAS dirigida a egresados técnicos y universitarios con sueldos desde los S/ 2.764.
¿Qué carreras busca el IPD?
- Administración
- Archivística
- Bibliotecología
- Ciencias de la comunicación
- Ciencias de la información
- Ciencias del deporte
- Ciencias económicas
- Ciencias políticas
- Comunicación audiovisual
- Comunicación social
- Contabilidad
- Cultura física
- Derecho
- Diseño gráfico
- Economía
- Educación física
- Estadística
- Gestión
- Historia
- Ingeniería industrial
- Investigación operativa
- Marketing
- Negocios
- Periodismo
- Psicología
- Publicidad
- Recursos humanos
- Sociología
Los puestos disponibles en el IPD
Son 28 vacantes las disponibles en el Instituto Peruano del Deporte. A continuación, te compartimos algunas:
Gestor de la Unidad de Coordinación Regional
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Economía, Derecho o Gestión
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 12.264
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de octubre de 2025
Especialista de gestión administrativa
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título universitario en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial, Recursos Humanos, Gestión, Negocios o afines
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 9.764
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de octubre de 2025
Coordinador(a) de gestión pública y administrativa
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 12.264
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de octubre de 2025
Especialista en procesos administrativos
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional universitario en Archivística, Bibliotecología, Administración o Derecho
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 8.264
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de octubre de 2025
Analista I en gestión de la incorporación
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Ingeniería Industrial o Psicología
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 7.264
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de octubre de 2025
Especialista II en gestión de la incorporación
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Psicología, Ingeniería Industrial o Recursos Humanos
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 9.264
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de octubre de 2025
Especialista II en gestión de recursos humanos
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional universitario en Administración, Recursos Humanos, Psicología o afines
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 9.264
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de octubre de 2025
Analista de marketing
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título universitario en Marketing, Comunicación Social, Publicidad o Administración
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 7.264
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de octubre de 2025
La prestación de los servicios se realizará en la Oficina General de Administración y en las sedes del IPD ubicadas en Lima Metropolitana. Las personas interesadas podrán postular el 27 de octubre de 2025, en el horario de 8:30 a 16:30 horas, siendo este el único día de postulación. El proceso se llevará a cabo exclusivamente a través de la Ficha de Postulación disponible en la página web institucional, al cual podrás acceder a través de ESTE LINK.